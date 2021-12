Wachstumsmarkt Altenpflege

imago/imagebroker Nach der Privatisierung wird abgebaut – Personal ebenso wie Pflegequalität: Senioren in einem Altenheim

Private-Equity-Fonds wenden seit Jahren ihr fragwürdiges Geschäftsmodell in einem Sektor an, der eigentlich besonders geschützt sein müsste: Altenwohn- und -pflegeheime. Wo sich Finanzinvestoren in solchen Einrichtungen breitmachen, sinkt der Personalschlüssel, während die Kosten für Pflegekassen, Staat und Bewohner hoch bleiben.

In den meisten europäischen Ländern spielt die Übernahme einst kommunal oder karitativ geführter Pflegeeinrichtungen durch Fonds eine immer größere Rolle. Das hat das Journalistenteam »Investigative Europe« in einer länderübergreifenden Recherche ermittelt, deren Ergebnisse Mitte Juli in verschiedenen Medien veröffentlicht wurden. So fließe ein zunehmender Teil der vom Staat bereitgestellten Mittel für die Pflege »in die Kassen transnationaler Unternehmen, die damit einen wichtigen Teil der sozialen Infrastruktur in ihren Besitz bringen«, heißt es. Die 20 größten Altenpflegeheimkonzerne kontrollierten bereits mehr als 4.680 Einrichtungen mit mehr als 400.000 Bewohnern, heißt es.

Fondsgesellschaften steigen mit wenig Eigenkapital ins lukrative Geschäft ein, übernehmen Pflegeeinrichtungen und »entziehen ihre mit öffentlichen Geldern erzielten Gewinne der Besteuerung, indem sie ihre Erlöse in Offshore-Zentren verschieben«, so »Investigative Europe«. Nach der Privatisierung wird abgebaut – Personal ebenso wie Pflegequalität. Die Politik lässt diesen Prozess laufen und überprüft das Geschäftsgebaren kaum.

Eine »Finanzialisierung in der Altenpflege« nennen das Théo Bourgeron, Caroline Metz und Marcus Wolf in einer Untersuchung im Auftrag von Finanzwende gGmbH, die im Oktober veröffentlicht wurde. Für Private-Equity-Firmen seien die Heime ein perfektes Investitionsziel. Dank steigender Nachfrage nach Pflegedienstleistungen in einer alternden Gesellschaft sei das Geschäftsmodell zukunftssicher. »Der Sektor bietet verlässliche Einkommensströme durch Pflegeversicherungen, Steuergelder sowie die Eigenbeteiligung von Patienten und Angehörigen.« Außerdem machten die Fondsgesellschaften auch ein Geschäft mit den Immobilien der Pflegeheimketten, die sie an andere Investoren weiterverkaufen.

Die Autoren haben die Aktivitäten von Private-Equity-Firmen in Frankreich, Deutschland und Großbritannien unter die Lupe genommen und festgestellt, »dass in allen Fällen ein ähnliches Instrumentarium eingesetzt« werde. Die Investoren stecken kaum eigene Finanzen in die Übernahme der Altenheime, statt dessen nutzen sie Geld, das etwa über Pensionsfonds bereitgestellt wird. Außerdem verschulden sich die Firmen für den Kauf eines Pflegeheimunternehmens – um die Schulden anschließend auf die erworbenen Unternehmen zu übertragen. Damit wird der Einrichtung eine finanzielle Bürde aufgeladen, die in manchen Fällen zu ihrer Insolvenz führe, weil sie bei diesem Geschäftsmodell gezwungen wären, »›Gesellschafterdarlehen‹ mit hohen Zinssätzen zu bedienen«. In den untersuchten Fällen wurden nahezu alle Immobilien verkauft und anschließend gemietet (Sale-and-lease-back). Die üppigen Gewinne aus Immobiliengeschäft, Pflegeversicherung, staatlichen Zuschüssen und Eigenbeiträgen der Bewohner wurden dem Zugriff des Fiskus entzogen und nach Jersey oder Luxemburg transferiert.

Betreiber von Alten- und Pflegeheimen waren in Deutschland lange Zeit vor allem Kommunen und karitative Einrichtungen. Mit dem wachsenden Bedarf an Heimplätzen in den 90er Jahren vergaben viele Staaten auch diese öffentliche Aufgabe verstärkt an Privatunternehmen. In Frankreich und Großbritannien setzte diese Entwicklung früh ein; in Deutschland vor allem ab 1995 »mit der Einführung der Pflegeversicherung«, so »Investigative Europe«. Anfangs hätten oft Einzelpersonen, etwa Pflegekräfte, Einrichtungen eröffnet, so Heinz Rothgang, Professor für Pflege und Alterssicherung an der Universität Bremen. Das habe die Versorgung verbessert und »die schlafmützigen Wohlfahrtsverbände auf Trab gebracht«. Mit dem Einstieg der Finanzinvestoren in die Altenheime habe sich die Lage deutlich verschlechtert.

In den EU-Staaten plus Großbritannien, Norwegen und der Schweiz werden jährlich mehr als 220 Milliarden Euro aus öffentlichen Kassen für die Pflege aufgebracht. 60 Milliarden Euro zahlen die Bewohner. Und die Beträge wachsen Jahr für Jahr. So werde »die rasche Alterung der Bevölkerung in ganz Europa langfristig der größte Wachstumstreiber für den Pflegeheimmarkt sein«, schwärmte die Unternehmensberatung Knight Frank in ihrer Marktanalyse 2020. In Spanien sollen schon über achtzig Prozent der Pflegeeinrichtungen in der Hand von Privatunternehmen sein, in Großbritannien 76 und in Deutschland 43 Prozent.