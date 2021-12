»Die Ebene der Entscheider koppelt sich ab«

Jörg Carstensen/dpa Abgeordnete und deren Angestellte führen die Partei: Der Berliner Kultursenator Klaus Lederer bei einem Landesparteitag (11.5.2019)

Am vorletzten Wochenende hat der Parteivorstand von Die Linke einen Antrag der Ökologischen Plattform beraten und knapp gebilligt. Mit dem wird der Bundesvorstand verpflichtet, Daten über die Präsenz von Mandatsträgern und von Angestellten der Partei, der Rosa-Luxemburg-Stiftung sowie von Firmen in Parteibesitz in Wahlgremien – also vor allem in Vorständen und bei Parteitagen – zu erheben. Warum ist das erforderlich?

Der Antrag basiert auf Eindrücken und Stimmungen an der Basis – auf gefühltem Wissen, wenn man so will. Diese Eindrücke deuten darauf hin, dass überall da, wo Entscheidungsgremien sind, wo Leute sagen können, wo es politisch langgeht, der Anteil von Genossinnen und Genossen, die entweder in Parlamenten oder sonstigen Politjobs ihren Lebensunterhalt verdienen, also vom politischen Betrieb leben, sehr hoch ist. Wir haben uns mal den Vorstand des Berliner Landesverbandes angesehen und festgestellt, dass von 20 Mitgliedern tatsächlich 18 in Parlamenten oder Büros von Abgeordneten oder der Partei sitzen. Es ist hier also so, dass die Leute, die vom politischen Geschäft leben, auch die Entscheidungen darüber treffen, wie es mit der Partei weitergeht. So herrscht in den Vorständen zweifelsohne eine Wahrnehmung der Lebensrealitäten, die eine andere ist als an der Basis.

Das Problem, das hier berührt wird, hat die Arbeiterbewegung bereits vor dem Ersten Weltkrieg beschäftigt. Da haben Leute vom linken Flügel der SPD auf den ständig wachsenden direkten Einfluss der »Parteibeamten« und der Abgeordneten etwa bei Parteitagen hingewiesen. Lassen sich denn mit Blick auf die Linkspartei Entscheidungen benennen, die anders ausgefallen wären, wenn die Basis in den Vorständen nennenswert vertreten wäre?

Darüber haben wir uns noch keine Gedanken gemacht. Aber natürlich gibt es das Gefühl, dass vieles anders laufen würde. Bei uns ist die Debatte zunächst über die Frage der innerparteilichen Kommunikation aufgekommen. Wir haben den Eindruck, dass sich die Entscheiderebene immer weiter abkoppelt und auf der Ebene der Basisorganisationen mitunter gar keine kommunikative Anbindung mehr vorhanden ist. Wir sind der Meinung, dass eine sozialistische Partei in der Lage sein muss, klassenspezifische Probleme zu erkennen und entsprechende Strategien zu entwickeln. Mitglieder von der Basis müssen in der Lage sein, ihre Probleme in die Mitte der Parteidebatte zu führen. Es gibt leider die Tendenz, dass die Themen in Vorständen, die wie beschrieben zusammengesetzt sind, nicht die Themen der Basis sind.

In der Begründung des Antrags heißt es mit Blick auf diese »Sozialschicht«, sie sei »auf das Wohlwollen einer medialen Öffentlichkeit angewiesen und wirkt strukturell konservativ«. Wäre es dann nicht konsequent, deren Anteil in Gremien zu begrenzen oder gleich auf null zu reduzieren?

Ja, das ist ein Fernziel. Aber im Moment ist da eben viel gefühltes Wissen dabei. Man weiß eine ganze Menge, aber es gibt keine umfassende und belastbare Datenerhebung, auf deren Grundlage man zu solchen Entscheidungen kommen könnte.

In dem Antrag ist auch davon die Rede, dass sich viele Genossinnen und Genossen »still abwenden«, weil sie den Eindruck hätten, etwa bei Wahlkämpfen die Kärrnerarbeit für eine schwer erreichbare »Profiebene« zu erledigen. Wie verbreitet ist diese Stimmung?

Man trifft immer wieder auf Genossen, die inaktiv geworden oder ganz ausgestiegen sind, weil sie sich einflusslos fühlen und mit ihren Anliegen nicht herankommen an die Ebene der Entscheidungen. Die nach dem dritten Antrag, der im Sande verlaufen ist, die Lust verlieren.

Im Vorstand traf der Antrag nicht auf uneingeschränkte Begeisterung. Es gab neun Stimmen dafür, sieben dagegen und zwölf Enthaltungen. Welche Einwände gab es?

Das Ziel, diese Daten zu erheben, wurde nicht offen kritisiert. Dass es hier ein Problem gibt, wurde auch nicht bestritten, sondern von vielen so gesehen. Es ging eher um die technische und datenschutzrechtliche Realisierbarkeit. So könnte die Partei Schwierigkeiten haben, Informationen zu Angestellten der Stiftung zu bekommen, da es hier eine klare Trennung gibt.

Wann wird die Erhebung abgeschlossen sein?

Wenn alles nach Plan läuft, liegen die Daten ab Herbst 2022 den Delegierten der Bundes- und Landesparteitage vor.