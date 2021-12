Kurven mit explosiven Mustern

Wolfgang Kumm/dpa »In den Metropolen lag die Verteuerung bei 14,5 Prozent« (Frankfurter Allee, Berlin-Friedrichshain)

Die Preise für Wohnimmobilien lagen hierzulande im dritten Quartal 2021 zwölf Prozent höher als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Es war der größte Anstieg »seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2000«. Bisher lag der Höchstwert bei 10,8 Prozent und stammte aus dem zweiten Quartal dieses Jahres.

In den Metropolen lag die Verteuerung bei 14,5 Prozent, den Spitzenwert erreichten mit 15,5 Prozent Ein- und Zweifamilienhäuser in dünn besiedelten ländlichen Kreisen, darunter mutmaßlich Rückzugsorte für das Home­office. Wohnungen waren in diesen menschenleeren Orten immerhin noch 11,2 Prozent teurer als im Vorjahresquartal.

Stiegen die Mieten wie die Kaufpreise, wären bald München, Hamburg und Berlin entvölkert, aber da sei ein »Auseinanderklaffen« zu beobachten, teilte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) am Mittwoch nach der Auswertung von Daten aus den 114 größten Städten mit. Viele Preiskurven zeigten »explosive Muster«. Die Ausdeutung blieb Studienautor Konstantin Kholodilin vorbehalten, der beim DIW mit Makroökonomie befasst ist: »Die Zeichen mehren sich, dass die Wohnungspreise in einigen Städten und Marktsegmenten nicht mehr allein durch die Entwicklung der Mieten und die niedrigen Zinsen zu erklären sind. In den nächsten Jahren kann es dort zu Preiskorrekturen kommen, also zum Platzen von Immobilienpreisblasen.«

Eigene vier Wände seien für immer weniger Leute bezahlbar, vermerkt die Studie. Immerhin könnten die meisten noch ihre Miete zahlen, dank Hilfen wie dem Kurzarbeitergeld. »Auch um Verwerfungen auf dem Immobilienmarkt zu verhindern, sollten die staatlichen Coronahilfen nicht zu früh zurückgefahren werden«, bangt das DIW.