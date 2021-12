Lorey Sebastian/ARTE France Banken ausrauben, um die Schulden der Mutter zurückzahlen zu können: Tanner (r.) mit seinem Bruder Toby in »Hell or High Water«

Ligne Maginot Aquatique

Die lothringischen Weiher bei Puttelange-aux-Lacs sind ein Idyll – mit einer wenig bekannten Geschichte. In der französischen Verteidigungslinie Maginot klaffte auf der Höhe von Saarbrücken eine 30 Kilometer lange Lücke. Denn das Saargebiet steht zum Zeitpunkt des Baubeginns unter Verwaltung des Völkerbunds. Frankreich will keine Provokation und sucht für diesen Abschnitt eine diskretere Lösung: Es entsteht ein System, mit dem der gesamte Sektor binnen 48 Stunden geflutet werden kann. Das ist eine in diesen Zeiten auch tragische Reminiszenz.

SR, 18.50 Uhr

Re: First Lady of Whisky

Schottland auf neuen Wegen

Annabel Thomas hält ihren ersten selbstgebrannten Whisky in den Händen. Annabel ist die erste Chefin einer Whiskybrennerei in Schottland. Und ihre Destillerie ist die einzige, die komplett auf Bio und Klimaneutralität setzt. Es wird ausschließlich Biogerste verwendet, der Boiler wird mit Holzspänen aus dem eigenen Wald beheizt, die Abfälle werden von benachbarten Landwirten als Tierfutter verwendet. Der Erfolg gibt ihr recht: Die erste Charge ist komplett ausverkauft. Und wir sind leer ausgegangen!

Arte, 19.40 Uhr

Hell or High Water

Die Howard-Brüder Toby und Tanner verlegen sich auf Banküberfälle, um die auf ihrer Familienfarm lastenden Hypotheken loszuwerden. Sie wollen nicht riskieren, dass ihr Grundstück an ein Kreditinstitut fällt, denn auf diesem wurde Öl gefunden. Schon bald haben sie den alternden Texas Ranger Marcus Hamilton am Hacken. Ziemlich groß! Mit Jeff Bridges. USA 2016.

Arte, 20.15 Uhr

30 Days of Night

Jenseits des Polarkreises liegt die Kleinstadt Barrow in Alaska, wo in jedem Winter 30 Tage lang tiefste Nacht herrscht. Die meisten Bewohner verlassen in dieser Zeit die Stadt. Diesmal bleiben einige wenige zurück, unter ihnen auch Sheriff Eben Oleson und seine Frau Stella. Keine gute Idee! Zur Wintersonnenwende. USA/NZ 2007.

Tele 5, 22.45 Uhr

Kroos

Toni Kroos ist der erfolgreichste deutsche Fußballer aller Zeiten, je nach Zählung zusammen mit dem deutlich weniger begabten Sebastian Schweinsteiger. Doch die Fans sind gespalten. Die einen sehen in ihm einen herausragenden Strategen, die anderen einen Phlegmatiker, der sein Potential nicht ausschöpft. Der Film rekonstruiert die Karriere des 1990 in Greifswald geborenen Sportlers. Der ein Guter ist, auch politisch. Und vielleicht gerade wegen seiner lässigen Kunstfertigkeit nicht so beliebt ist wie irgendein Brecher oder Titan. D 2019.

Arte, 23.40 Uhr