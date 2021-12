Nachschlag: Prophet des Untergangs

Pictures From History/imago images Der 1896 geborene Mönch konnte Zar Nikolaus II. nicht vom Eintritt in den Ersten Weltkrieg abhalten (circa 1906)

In der Nacht auf den 30. Dezember 1916 wurde Grigori Rasputin im Hof eines Palastes in St. Petersburg ermordet. Eine seit dem Wochenende in der Arte-Mediathek verfügbare Dokumentation von Eva Gerberding befasst sich mit dem Mythos um den Wanderprediger aus Sibirien, der als graue Eminenz am Zarenhof das Vertrauen der Zarin genoss, zum Star der adeligen Damenwelt avancierte, seinen Gegnern aber als Wüstling verhasst war. Durch seine Herkunft und seine Wanderungen kannte Rasputin die Empfindungen der bäuerlichen Massen und nahm die revolutionäre Gärung im Land wahr. Er warnte den Zaren vor dem Eintritt in einen Krieg, der zum Zusammenbruch des Zarenreiches führen würde. Die Dokumentation behauptet eine erotische Komponente des Mordes an Rasputin durch einen Kreis »aktiver Homosexueller«. Zielführender erscheint der Hinweis auf die Verwicklung des britischen Geheimdienstes in die Bluttat. Denn London fürchtete, der Mönch könne den Zaren zu einem Separatfrieden mit den Deutschen überreden. (nb)