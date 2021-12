256.000 Wohnungslose

Peter Kneffel/dpa Wohnungslose in der Münchener Innenstadt (25.11.2021)

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAW) hat am Dienstag ihre aktuelle Schätzung der Zahl der Wohnungslosen in der Bundesrepublik vorgestellt. Die Schätzung bezieht sich auf das Jahr 2020. Neuere Zahlen liegen nicht vor. Die Gesamtzahl derer, die während des vergangenen Jahres zumindest zeitweise ohne reguläre eigene Wohnung mit Mietvertrag waren, lag demnach bei 256.000. Im Vergleich zu 2018 (237.000) war das ein Anstieg um acht Prozent. Ungefähr 45.000 der Betroffenen lebten im Laufe des Jahres als Obdachlose auf der Straße.

Werena Rosenke, Geschäftsführerin der BAW, verwies bei der Vorstellung der Ergebnisse auf eine Erhebung vom vergangenen Oktober, nach der mehr als ein Drittel der befragten Dienste und Einrichtungen ihr Hilfeangebot pandemiebedingt einschränken mussten: »Platzzahlen in Einrichtungen mussten reduziert werden, ebenso Beratungstermine und Hilfen in niedrigschwelligen Angeboten. Wir müssen also vermuten, dass es mehr verdeckt wohnungslose Menschen gibt; Hilfesuchende, die nicht an das Hilfesystem andocken konnten.« Die Zahlen könnten entsprechend höher liegen als geschätzt.

Etwa 70 Prozent der Wohnungslosen seien alleinstehend, die übrigen lebten mit Partnern oder in Familie. Den Anteil der Kinder und Minderjährigen unter den Wohnungslosen schätzt die BAW auf acht Prozent. Das sind 20.000 Heranwachsende. Betroffen sind mehr Männer als Frauen (76 bzw. 33 Prozent). Etwa 30 Prozent hätten keine deutsche Staatsbürgerschaft.

Es fehle bezahlbarer Wohnraum für Niedriglöhner und Transferleistungsbezieher, erklärte Rosenke. Der Anteil derer, die, »obwohl erwerbstätig, wohnungslos sind, hat sich innerhalb der letzten zehn Jahre verdoppelt«. Auch die Anteile der Alleinerziehenden sowie der Paare mit Kind(ern) seien gestiegen. Der Bestand an Sozialwohnungen ist laut BAW seit 2017 um 90.000 Wohnungen geschrumpft, sagte Rosenke: »Mit 100.000 Sozialwohnungen pro Jahr – wie von der Ampelregierung versprochen – kann dem Mangel an bezahlbaren Wohnungen nicht ausreichend entgegengesteuert werden.« Es bräuchte mindestens doppelt so viele. »Dauerhafte ­Sozialbindungen« wären dabei anzustreben. (jW)