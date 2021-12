Wer legt die Axt an die Wurzel?

Peter Steffen/dpa Dritter Weg – nur bei der Toilette progressiv

Der Kampf für Diversität, der Einsatz gegen Rassismus, Sexismus und jederlei Diskriminierung ist richtig, aber falsch. Weniger zugespitzt formuliert: Er wird falsch geführt und bleibt unzulänglich, solange er die sozialen Unterschiede, die gesellschaftliche Schichtung, kurz: die Klassenfrage außer acht lässt. Das ist die Kernthese, die der in Chicago lehrende Literaturwissenschaftler Walter Benn Michaels in »Der Trubel um Diversität« aufstellt und eindrücklich belegt.

In den 15 Jahren, die seit der US-amerikanischen Erstausgabe seines Buches vergangen sind, haben antirassistische Kampagnen und die »Me too«-Bewegung große Aufmerksamkeit auf sich gelenkt und manchen Erfolg vorzuweisen. Zugleich hat sich die Ausbeutung der Arbeiter, Angestellten und Soloselbständigen verschärft. Die Armen sind noch ärmer, die Reichen noch reicher, die Kluft ist sehr viel breiter geworden.

Zwar stimmt es, dass der Anteil der Schwarzen in den unteren Klassen überdurchschnittlich groß ist. Übersehen wird, dass die meisten Menschen, die zur Working class bzw. allgemein zur Unterschicht zählen, nicht schwarz, sondern weiß sind. Deren Unterdrückung, Diskriminierung und fehlende gesellschaftliche Repräsentanz wird jedoch ignoriert; in den bürgerlichen Medien oder gar bei ihrer eigenen Firma können sie ebensowenig mit Gehör rechnen. Sich progressiv gebende Unternehmen richten statt dessen Toiletten fürs dritte Geschlecht ein und erzeugen ohne große Kosten einen Mehrwert an öffentlicher Sympathie, im Klartext: machen Reklame für sich.

Höhere Löhne verweigern sie. Das muss allerdings keine Frage der Moral sein: Ein Unternehmen, das mehr zahlt und deshalb die Preise erhöht, wird im schlimmsten Fall von der billigeren Konkurrenz in die Pleite getrieben – so geht kapitalistischer Wettbewerb. Folglich wäre die Systemfrage zu stellen und die Axt an die Wurzel zu legen, wäre die ökonomische Basis der Gesellschaft zu verändern. So weit geht Michaels, auch wenn er sich tapfer als Sozialist bekennt, freilich nicht.

Immerhin, und das ist das erfrischend Neue, nimmt seine an Beispielen, Belegen und Beweisen reiche Studie die ganze soziale Realität in den Blick. Seite für Seite mit trefflichen Formulierungen aufwartend, streitet er für eine umfassende Emanzipation: eine, die von Geschlecht und Hautfarbe weiß und – denn »Gleichheit der ›Rassen‹ ist Gleichheit ohne Gleichheit« – von Ausbeutung und Klassenkampf.

Michaels, der sich selbst als sehr gut bezahlten Angehörigen des Bildungsbürgertums beschreibt, weiß, dass die Geknechteten und Depravierten sein Buch nicht lesen werden. Deshalb redet er seinen Leuten ins Gewissen, ja liest ihnen die Leviten, um hier Verbündete für die gute Sache zu gewinnen: »Wenn wir [!] die Polizei der Gewalt gegen Schwarze und nicht der gegen arme Menschen anklagen, so deshalb, weil wir sehr wohl wissen, dass wir sie für die Aufrechterhaltung der Ordnung unter den und auch gegen die Armen bezahlen. Darin besteht die konservative Funktion der ›Rassifizierung‹: Sie nimmt ein System, das dazu da ist, die Arbeiterklasse in Schach zu halten, und deutet es um in ein System rassistischer Unterdrückung – somit verwandelt sie das sozialistische Ziel, die Klassenverhältnisse abzuschaffen, in das liberale Ziel, sie fairer zu gestalten.«

Stück für Stück, Wort für Wort zerlegt der Anglistikprofessor Michaels die Sprache der engagierten Bürgerkinder. Zwar gilt ihnen »Respekt« als gut und »Klassismus«, das herablassende, verächtliche Reden über die da unten, als schlecht, doch an den materiellen Bedingungen rütteln sie nicht: Statt den Krankenschwestern und Altenpflegern mehr Geld zu geben, wird ihnen von den Balkonen der Bürger gratis Beifall gespendet.

So wurde aus der »akademischen Dreifaltigkeit der Linken (›Rasse, Geschlecht, Klasse‹)« eine Waffe der neoliberalen Rechten, die ihrer Ideologie gemäß das grundlegende Problem nicht in den ökonomischen Unterschieden oder Gegensätzen erblickt, sondern »in einem Vorurteil über den Unterschied«, eben im Rassismus, Sexismus oder Klassismus. Michaels pointiert: »Wer gegen Rassismus ist, hat keineswegs etwas gegen Rassenunterschiede, wer gegen Klassismus ist, hat keineswegs etwas gegen Klassenunterschiede« – und zieht das Fazit: »Das größte Problem mit der Diversität ist, dass sie uns davon abhält, über das Problem mit dem Kapitalismus zu sprechen.« Welche Lösung es für dieses Problem wohl gibt?