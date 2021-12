Labore des Politischen

imago images/UIG Lob der Praxis: Von der Metaphysik zur Maidemo (Petrograd, 1917)

Marxisten haben ein besonderes Verhältnis zur Vergangenheit, da gerät auch das Gedenken an einen Todestag zu einer vorwärtsblickenden Veranstaltung. So die Konferenz »Einmischungen. Für Theorie und Praxis gegenwärtiger kommunistischer Politik. Reflexionen auf das Werk von Hans Heinz Holz« anlässlich des zehnten Todestages des marxistischen Philosophen, die am Sonnabend in Frankfurt am Main stattfand. Holz habe sich immer als politisch Handelnder, nicht als Elfenbeinturmphilosoph verstanden, so Moderatorin Kristin Bönicke (Gesellschaft für dialektische Philosophie, GfdP) zu Beginn. In diesem Sinne gelte es, das Erbe des Riesen, auf dessen Schultern wir stehen, aktiv anzutreten und – durchaus kritisch – sein Werk weiterzuführen.

Den ersten Versuch wagte Dietmar Dath. Der Schriftsteller nahm den Einstieg über einen Vergleich Holz’ mit dem Universalgelehrten Leibniz, und ging von der Erläuterung ihrer Unterschiede über zum Imperialismus, mit dem Holz zeitlebens konfrontiert war. Im Kampf gegen dessen Erscheinungsformen spiele auch Ästhetik eine wichtige Rolle. Wenn, wie Walter Benjamin sagt, Faschismus die Ästhetisierung der Politik sei, könnten es sich Antifaschisten nicht erlauben, nicht auch ein ästhetisches Verhältnis zur Welt zu entwickeln. Das Gegenwärtige mit dem Vergangenen verknüpfend, hob Dath die Rolle der sozialistischen Staaten Osteuropas als eines wichtigen Labors hervor – ein Labor des Politischen, das er wiederhaben wolle. Zwar wurden in der Diskussion, auch dank vieler Fragen der im Durchschnitt 90 Zuschauer im Livestream, noch viel mehr Themen angeschnitten. Doch von Metaphysik und mathematischen Theorien, über Lenins »Materialismus und Empiriokritizismus« kam man am Ende doch wieder bei der Ästhetik an. Angesprochen auf Differenzen in den Ansätzen von Holz, Peter Hacks und Georg Lukács machte Dath klar, diese seien für ihn nur eine Frage der jeweiligen Betonung.

In einem hervorragenden Streitgespräch positionierten sich der GfdP-Vorsitzende Jörg Zimmer und der Mitherausgeber der Marxistischen Blätter, Claudius Vellay, für und gegen die Metaphysik. Mit Holz plädierte Zimmer für die Unverzichtbarkeit eines ontologischen Modells des Gesamtzusammenhangs für eine materialistische Dialektik. Als entscheidender Streitpunkt stellte sich das Verhältnis von Holz’ und Georg Lukács’ ontologischen Ansätzen heraus. Zimmer betonte die Notwendigkeit der gegenständlichen Tätigkeit bei Marx und Holz und warf Lukács vor, die Praxis nur ontologisch gesetzt, nicht aus einem universellen Seinsverhältnis abgeleitet zu haben. Der an Lukács orientierte Vellay falle gleichfalls in eine naive, vorkritische Metaphysik zurück.

Vellay warf dagegen Holz (und also auch Zimmer) vor, dessen metaphysisches Modell eines universellen Widerspiegelungsverhältnisses habe keinerlei Auswirkungen auf die Praxis, weil sich die Eigengesetzlichkeit untergeordneter Gegenstandsbereiche damit nicht erschließen ließe. Anders als Holz und vor ihm Hegel entwerfe Lukács kein Stufenmodell logischer Kategorien, das der Wirklichkeit einfach aufgepfropft werde – er gehe vom wirklichen Leben aus und mache in seinem Spätwerk »eine ontologische Bestandsaufnahme dessen, was ist«. In der kurzen, von Martin Küpper (GfdP) geleiteten Diskussion spitzten die Kontrahenten ihre Thesen zu, ohne zu einer Verständigung zu gelangen.

Wolf-Dieter Gudopp-von Behm widmete sich der »Europäisierung Chinas – Sinisierung Europas?« Mit Holz wies er darauf hin, dass die chinesische Sprache einen besonderen und für uns relevanten Modus des Weltzugangs konstituiere. In einem einerseits erfreulich kompetenten und weitgefassten, bis in die Antike zurückreichenden historischen Rückblick, andererseits aber auch ausfransenden Vortrag (laut Behm selbst nur ein »Mosaik«) erläuterte er das Verhältnis der westlichen Welt zu China.

Einen deutlich stärkeren Gegenwartsbezug hatte die abschließende Podiumsdiskussion. Moderiert von Lena Kreymann (GfdP) reflektierten die Diskutanten die gegenwärtige Lage des Imperialismus und konstatierten durchweg zunehmende Kriegstreiberei, die Zuspitzung von Widersprüchen und eine immer reaktionärere Politik. Gazi Ates von der türkischen Zeitung Evrensel erläuterte die Lage unter dem Erdogan-Regime und den Widerstreit verschiedener Kapitalfraktionen. Patrik Köbele (DKP) verwies auf die Instrumentalisierung der ökologischen Frage im Klassenkampf und die Abwälzung der Kosten auf die Armen und Ausgebeuteten. Im Westen gehe es aber zunächst um das Sichern des Überlebens des organisierten Marxismus-Leninismus und um die Stärkung der Friedensbewegung, so Köbele. Daran anknüpfend betonte Hannes Fellner von der österreichischen KOMintern, allein Marxisten hätten ein vernünftiges Verhältnis zur Natur. Die Ökologie müsse als ein weiteres Kampffeld begriffen werden. Angesichts der fortschreitenden Zerstörung der Vernunft müsse die kommunistische Bewegung wieder lernen, als Bildungsinstitution zu wirken. Auch die moderne Technik müssten Kommunisten besser beherrschen lernen. Ihr ist immerhin die Aufzeichnung der Tagung online auf dem Youtube-Kanal der GfdP zu verdanken.