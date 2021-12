Täter-Opfer-Umkehr beklagt

Boris Roessler/dpa Mahnwache der »Initiative 19. Februar« vor dem Hessischen Landtag während des Hanau-Untersuchungsausschusses (Wiesbaden, 20.12.2021)

Said Etris Hashemi ist sich sicher: »Wenn der Notausgang nicht verschlossen gewesen wäre, hätten wir eine Chance gehabt, dem Täter zu entkommen.« Gemeinsam mit seinem Bruder Said Nesar hatte Hashemi am 19. Februar 2020 in der »Arena-Bar« in Hanau gesessen und Fußball geschaut, als der faschistische Attentäter Tobias Rathjen zuerst in den benachbarten Kiosk feuerte und anschließend in die Shishabar stürmte. Der 21jährige Nesar Hashemi wurde von zwei Kugeln tödlich in den Rücken getroffen, auch zwei weitere Barbesucher starben. Etris Hashemi überlebte schwerverletzt mit einem Schuss in den Hals. Am Montag sagte er als Zeuge bei der dritten öffentlichen Anhörung des parlamentarischen Untersuchungsausschusses des Hessischen Landtags in Wiesbaden aus. Als der Täter in den angrenzenden Kiosk zu schießen begann, habe es zwei Optionen für die Menschen in der »Arena-Bar« gegeben, führte Hashemi aus: sich nach hinten in den Barraum zurückzuziehen oder in Richtung des Notausgangs. »Aber wir wussten: Der Notausgang ist zu.«

Hashemi legte dem Ausschuss ein Gutachten der an die Universität London angebundenen Rechercheagentur Forensic Architecture vor. Die Zeit hätte ausgereicht, dass vier der fünf Menschen, die in der Bar waren, sicher hätten fliehen können und der fünfte wahrscheinlich, wenn der Notausgang offen gewesen wäre. So lautet das Fazit des Gutachtens, für das eine Rekonstruktion des Tathergangs in der »Arena-Bar« vorgenommen worden war. Dies widerspricht der Darstellung der Hanauer Staatsanwaltschaft. Diese hatte gemutmaßt, die Gäste seien beim Erkennen der Gefahr nicht in Richtung Notausgang geflohen, aus Angst, dem Täter in die Arme zu laufen oder im Gang angegriffen zu werden. Mehrere Überlebende und Hinterbliebene hatten wegen des versperrten Ausgangs Strafanzeige wegen fahrlässiger Tötung gestellt. So kursierte unter Besuchern der Bar das Gerücht, der Barbetreiber habe den Ausgang in Absprache mit der Polizei verriegelt, um im Falle von Polizeirazzien oder Kontrollen des Ordnungsamtes einen Fluchtweg zu versperren. Die Staatsanwaltschaft fand für solche Absprachen keine Belege und stellte im August 2021 ihre Ermittlungen wegen des versperrten Notausgangs ein, da kein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten festzustellen sei.

Etris Hashemi berichtete dem Untersuchungsauschuss, wie er kurz nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus einer sogenannten Gefährderansprache durch die Migrationsbeauftragte des Polizeipräsidiums Südosthessen unterzogen wurde. Dabei ging es um den angeblich notwendigen Schutz von Hans-Gerd R., dem Vater des Attentäters. Er frage sich, wer in diesem Land eigentlich wen schütze, beklagte Hashemi eine Täter-Opfer-Umkehrung. Er fühle sich vielmehr von Hans-Gerd R. bedroht, der sich mehrfach drohend geäußert habe und das rassistische Weltbild seines Sohne teile. Auch Armin Kurtovic, Vater des ermordeten Hamza Kurtovic, berichtete dem Ausschuss von einer solchen Gefährderansprache, in der seine Familie von der Polizei ermahnt worden sei, keine Rache an Hans-Gerd R. zu nehmen.

Der Umgang mit den Angehörigen der Opfer und den Überlebenden sei in vielfacher Hinsicht durch Ignoranz und Mangel an Empathie geprägt gewesen, kommentierte Saadet Sönmez, Obfrau der Fraktion der Partei Die Linke im Untersuchungsausschuss, anschließend in einer Presseerklärung. Dies sei nur mit einer vorurteilsbehafteten Perspektive zu erklären.

Vergangene Woche hatte die Generalbundesanwaltschaft ihre Ermittlungen wegen des rassistischen Anschlages von Hanau eingestellt. Es hätten sich keine Hinweise auf Mitwisser oder Gehilfen des Todesschützen Tobias Rathjen ergeben, der bei den Angriffen auf Shishabars neun Menschen ermordet und anschließend seine Mutter und sich erschossen hatte. Die »Initiative 19. Februar«, zu der sich Angehörige der Toten sowie Überlebende zusammengeschlossen haben, verdächtigt dagegen Hans-Gerd R., von den Anschlagsplänen seines Sohnes zumindest gewusst zu haben.