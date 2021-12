Zu Bittstellern gemacht

Sumaya Hisham/REUTERS Zu selten und zu spät: Impfung im südafrikanischen Johannesburg (20.8.2021)

Derzeit begeht das neuartige Coronavirus seinen zweiten Jahrestag, kommt mit einer neuen Variante daher und findet beste Bedingungen vor, sich weiter weltweit auszubreiten. Dabei hat sich die anfänglich häufig wiederholte Behauptung, das Virus treffe alle gleich, als völlig unzutreffend herausgestellt.

Pandemiegewinner sind die Milliardäre, was der kürzlich in Paris veröffentlichte Bericht zur weltweiten Ungleichheit (World Inequality Report 2022) bestätigte. Während die Wirtschaft eingebrochen ist, konnten sie im Coronajahr 2020 ihr Vermögen um mehr als 3,6 Billionen Euro anreichern – der höchste Wert seit Beginn der Erfassung 1995. Das Jahr 2020 markierte für Milliardäre de facto den steilsten Anstieg am aktenkundigen Vermögen, so der Bericht. Gleichzeitig fielen laut Weltbank bis zu 150 Millionen Menschen durch die Pandemie in absolute Armut – insbesondere in Südasien und in Afrika. Als absolut arm gilt, wer von weniger als 1,90 US-Dollar (1,68 Euro) am Tag leben muss.

Besonders hart treffen die Auswirkungen der Pandemie Menschen, die bereits zuvor mit anderen sozialen Einflussfaktoren auf Gesundheit wie gesellschaftlicher Ungleichheit, Armut, Krieg, Umweltzerstörung, fehlender hygienischer Infrastruktur oder Trinkwassermangel konfrontiert waren. Denn Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von Krankheit, sie umfasst zahlreiche soziale Determinanten. Sie ist ein Ergebnis von Lebensverhältnissen – und sie ist ein Menschenrecht. Um dieses weltweit durchzusetzen, wurde 1948 die Weltgesundheitsorganisation (WHO) als leitendes und koordinierendes Organ in der globalen Gesundheitspolitik gegründet.

Die WHO ist jedoch außerstande, dieses äußerst fortschrittliche Gesundheitsverständnis umzusetzen. Seit den 1990er Jahren ist sie zunehmend in die Abhängigkeit privater Geber geraten, während die Mitgliedstaaten ihre Beiträge aufgrund neoliberaler Sparpolitiken weitgehend gekürzt haben. Die privaten Finanzierer haben so einen erheblichen Einfluss auf die Prioritätensetzung bei Gesundheitsprojekten, die nicht in erster Linie am Bedarf orientiert ist.

Auch in der Coronakrise erwies sich die WHO als handlungsunfähig und unterdrückt von der Ungunst der westlichen Staatenwelt. Im Mai 2020 schuf sie den Covid-19-Technologietransfer (C-TAP), einen offenen Pool, in dem entwickelnde Unternehmen ihre Daten und ihr Wissen über Covid-19-Vakzine, -Medikamente und andere Medizinprodukte teilen sollten, um einen schnellen und universellen Zugang zu diesen sicherzustellen.

Während die Initiative von vielen sogenannten Entwicklungsländern unterstützt wurde, beerdigten die westlichen Industrieländer sie augenblicklich. Auch wenn führende Politikerinnen und Politiker von einem Impfstoff als globalem Gut redeten, schlossen sie mit Pharmafirmen Exklusivverträge mit Kaufgarantien über Millionen Dosen, bevor überhaupt irgendein Vakzin entwickelt worden war. Die armen Länder speisten sie mit dem Covax-Verteilungsmechanismus ab, der an die WHO gekoppelt wurde und auf freiwillige Spenden von Staaten und der Pharmaindustrie angewiesen ist. Statt konkrete Verteilungszusagen zu erhalten, ist der globale Süden damit auf die Mildtätigkeit des Westens angewiesen. Bislang ist nur ein kleiner Teil an Impfdosen in den betreffenden Staaten angekommen.

Folgerichtig blockieren einige wenige Staaten, in denen eine starke Pharmaindustrie sitzt, wie Deutschland, Großbritannien, Norwegen, die Schweiz oder Kanada seit über einem Jahr einen Antrag, den Indien und Südafrika an den Rat des Trips-Abkommens der Welthandelsorganisation (WTO) gestellt haben. Darin fordern sie die Möglichkeit für WTO-Mitgliedstaaten, Rechte an geistigem Eigentum für Medikamente, Impfstoffe sowie Diagnostika gegen Covid-19 und für dringend benötigte Technologie und Hilfsmittel wie Schutzausrüstung zeitweise aussetzen zu können. Dieser Schritt würde die Produktion von günstigen Generika ermöglichen und wird von mehr als 100 Ländern unterstützt.

Bei dem Trips-Abkommen handelt es sich um einen im Jahr 1995 auf Ebene der WTO geschlossenen Vertrag zur Absicherung der Rechte an geistigem Eigentum gegen gesellschaftliche Interessen, für das unter anderem Unternehmen wie der Pharmakonzern Pfizer oder Microsoft, aus dessen Kapital sich die »Bill and Melinda Gates Foundation« speist, intensiv Lobbyarbeit betrieben haben. Für den Fall eines globalen Gesundheitsnotstands sind in dem Abkommen Ausnahmeregelungen vorgesehen, um zum Beispiel Zwangslizenzen zu ermöglichen und damit den Patentschutz auszuhebeln.

Obwohl sich die Menschheit unbestritten in einem globalen Gesundheitsnotstand befindet, blockieren einige wenige Staaten die Patentfreigabe mit dem Argument, dass es ohne eine kommerzielle Pharmaindustrie keine Forschung und Innovation gäbe. Dabei stecken in der Forschung und Entwicklung von Impfstoffen und Arzneimitteln erhebliche öffentliche Mittel, so in der Grundlagenforschung. In die Coronaimpfstoffentwicklung sind zusätzlich weltweit knapp sechs Milliarden US-Dollar (etwa 5,3 Milliarden Euro) von der öffentlichen Ebene aus geflossen.

Somit fällt die Weltgesundheit der Profitausrichtung der Pharmaindustrie zum Opfer. An der Blockade Deutschlands, künftig einer begrenzten Freigabe der Covid-19-Impfstoffpatente zuzustimmen, wird sich auch unter der neuen Bundesregierung nichts ändern. Entgegen früherer gegensätzlicher Beteuerungen aus den Reihen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen setzt die Ampelregierung laut Koalitionsvertrag lediglich auf »freiwillige Produktionspartnerschaften«.