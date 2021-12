Endlich wieder Krieg

Yuriko Nakao/REUTERS Kollektiver Wahn: Jugendliche am nationalistischen Yasukuni-Schrein in Tokio

Die japanische Rechte frohlockte: Vor 15 Jahren, am 15. Dezember 2006, war sie ihrem Ziel, das sogenannte Nachkriegsregime zu stürzen, ein großes Stück nähergekommen. An diesem Tag revidierte das japanische Parlament das Erziehungsgrundgesetz aus dem Jahr 1947. Zusammen mit der Friedensverfassung war es eine Stütze für die Stabilität der Nachkriegsdemokratie gewesen – und ein Dorn im Auge der Rechten, die von einer Rückkehr zum großen Japanischen Kaiserreich träumen. Nach dem Zweiten Weltkrieg versuchte die US-Besatzungsmacht, in Japan eine bürgerliche Demokratie nach westlichem Vorbild einzuführen und den Inselstaat zum Frieden zu verpflichten. Das Erziehungsgrundgesetz sollte helfen, den Japanern die Wertschätzung für Menschenwürde und persönliche Freiheit zu vermitteln.

Das Gesetz trat an die Stelle des kaiserlichen Erziehungserlasses aus dem Jahr 1890. Vor der Jahrhundertwende war Japan auf dem Weg der Modernisierung. Die damalige Regierung nutzte den Schulunterricht für die Propagierung des sogenannten Kaisersystems. Im Mittelpunkt des Alltagslebens sollte der Kaiser stehen, im Mittelpunkt des Unterrichts die Moralerziehung, die Schüler sollten zu absoluter Loyalität zu Kaiser und Vaterland erzogen werden. Das sicherte den Nachschub an treuen Soldaten für den Kaiser.

Mit diesem kollektiven Wahn sollte nach dem verlorenen Krieg Schluss sein. Doch die Rechten verschwanden nicht, vor allem nicht von der politischen Bühne. Am deutlichsten zeigte sich das bei der bis heute regierenden Liberaldemokratischen Partei, die den als Kriegsverbrecher festgenommenen Nobusuke Kishi 1957 zum Premierminister machte. Die Nationalkonservativen um Kishi empfanden vor allem die verfassungsrechtliche Verpflichtung, auf Streitkräfte und Kriegführung zu verzichten, als Kastrierung der Nation. Ihr wichtigstes Ziel war deshalb die Revision der Friedensverfassung, gleich dahinter kam die Reform des Erziehungsgrundgesetzes. Denn die Friedenserziehung untergrub die Unterstützung für Militär und Krieg.

Obwohl Japan nach einer progressiven Phase bereits in den 1970er Jahren konservativer wurde, kam die Chance für eine Revision des Grundgesetzes erst in den nuller Jahren. 2006 wurde mit Shinzo Abe der Enkel Kishis Premierminister. Sofort machte er sich daran, den Gesetzentwurf, den die Vorgängerregierung ausgearbeitet hatte, durchs Parlament zu boxen. Zwar betont der Revisionstext weiterhin die Wichtigkeit von Frieden und Demokratie. Doch gleichzeitig wurde er um die Komponenten »Patriotismus« und »Tugend« erweitert. Nicht mehr die Charakterbildung steht im Vordergrund, sondern die Erziehung zu treuen Staatsbürgern. Das erinnert stark an den kaiserlichen Erziehungserlass von 1890.

Als Vorwand für die Revision diente der Regierung die steigende Zahl an Suiziden von Schülern und die Verbreitung von Mobbing. Die Gründe dafür, behauptete sie, lägen im fehlenden Lebenssinn, da Vaterland und Heimat den Kindern und Jugendlichen keinen Halt böten. Deshalb sei es – so die Regierung – nur folgerichtig, dass Stolz auf die Heimat und Liebe zum Vaterland im Unterricht gefördert würden. Doch eine Trendumkehr bei der Suizidrate blieb aus. Trotzdem legte die Regierung nach und führte 2018 die Moralerziehung in Grundschulen, 2019 in Mittelschulen als Fach ein. »Den Schülern soll die Liebe zur Heimat, Natur und Region vermittelt werden«, beschreibt der Grundschullehrer Taku Matsuda im Gespräch mit jW eines der Ziele des Unterrichts. Die Kinder sollen lernen, individuelle Bedürfnisse fürs Wohl des Kollektivs zurückzustellen, was als höchste Stufe der japanischen Tugendhaftigkeit gelten soll.

»Nach der Gesetzesrevision von 2006 wurden die Richtlinien für den Unterricht umfangreicher, die alle zehn Jahre vom Erziehungsministerium neu herausgeben werden«, erklärt Matsuda weiter. Es sei schwierig geworden, außerhalb des vorgeschriebenen Rahmens zu unterrichten. Vor allem die Themen »Frieden« und »Zweiter Weltkrieg« seien inzwischen fast schon tabuisiert. Der in der Präfektur Kochi über die japanische Erziehung forschende Stadtparlamentarier Daiyu Suzuki beklagt den fehlenden Protest gegen diese Entwicklung. Die einst mächtige Lehrergewerkschaft Nikkyoso fristet nur noch ein Schattendasein und paktiert oft mit den Schulleitungen. »Die jungen Leute sind nach 15jähriger leiser Indoktrination brav und konservativ geworden«, so Suzuki weiter. Das bestätigen auch die Zahlen über das Wahlverhalten junger Menschen. Die meisten von ihnen gehen wegen politischer Apathie gar nicht erst zur Urne. Und wer trotzdem wählt, gibt seine Stimme oft den rechten Liberaldemokraten – zwischen 40 und 50 Prozent waren es bei den letzten nationalen Wahlgängen. Das ist mehr als in anderen Altersklassen. Die Sache scheint für die Rechten gut zu laufen.