»Und der Herrscher des Ostreichs, der Herrscher des Westreichs und der Herrscher des Reiches in der Mitte beider Reiche saßen einmütig beisammen und brachen das Marzipanbrot und tranken von der Frucht des Weinstocks: Wladimir, Joe und Wolodimir, Flintenuschi und Stolli. Und sie kamen überein, ihre Heere und Soldaten nach Hause zu schicken und alles Kriegsgerät zu Stahlwolle zu machen und alle Waffenschmieden zu Waschsalons. Und sie wuschen ihre Kleider in Unschuld und schrubbten die Töpfe und Pfannen in den Häusern hier und da, und ihre Weiber frohlockten und ihre Mägde und Knechte konnten endlich Gedichte schreiben und auf der Laute Lobgesänge anstimmen – denn schön ist es, wenn Männer statt Krieg den Haushalt machen.« Udo schaut mich an als hätte ich eine schleimige, grüne Spinne im Gesicht. »Das war’s schon?« fragt er mich hochnäsig. Er scheint das mit dem Herrscher und der Hausarbeit auf sich zu beziehen. »Ja«, antworte ich, »dieses Genre ist vielleicht noch etwas ungewohnt. Es heißt ›Kurzutopie‹.«

Die Plauener Kommune pflegt die Sitte, sich zu Weihnachten nicht mit Sachen, sondern mit sogenannten Kreativbeiträgen zu beschenken, was genauso zu Enttäuschungen führt wie der sonst übliche Warentausch, aber wenigstens ohne Geldrausschmiss und Umtauschen. Und es reicht ein Geschenk für alle. Jetzt ist Doris dran: »Meine Lieben! Wie ihr wisst, bin ich eher praktisch veranlagt. Dies Jahr soll es etwas Spanisches sein. Olé!« Sie eilt in die Küche und kommt mit einem duftenden braunen Kuchen wieder.

Torta de almendra

Eine ¾ Tasse Zucker mit einer ¾ Tasse geriebenen Mandeln vermischen. Sechs Eidotter hinzufügen und alles verrühren, bis sich der Zucker ganz gelöst hat. Dazu einen halben TL gemahlenen Zimt, einen EL Sherrywein und das steifgeschlagene Eiweiß der sechs Eier geben. Eine Kastenkuchenform mit Butter ausstreichen, mit Pergamentpapier auslegen und die Masse einfüllen. Obenauf mittig zwei EL kandierte, zerschnittene Kirschen legen und die Oberfläche glattstreichen; bei 220 °C im Ofen backen, bis sie braun ist.

Schade, dass außer Doris niemand Mandeln mag. Schwerfällig erhebt sich Udo: »Liebe Doris, liebe Maxi, lieber Töffi!« (Töffi ist Udos neuer Hund.) »Ich gebe es offen zu: Zur Zeit bin ich euch keine große Hilfe, bin völlig antriebslos. Lockdownbedingt pleitegegangen und ungeimpft verunglimpft schleppe ich mich durch die dunklen Dezembertage, gelähmt vom Säbelrasseln der NATO gegen Russland.« Er drückt auf die Starttaste seines alten Kassettenrekorders. »Dem möchte ich heute meinen Lieblingssong entgegensetzen: ›Der heimliche Aufmarsch‹, gesungen von Ernst Busch!« Aus dem 40 Jahre alten Gerät dringt eine Art Unterwasser-Tschingerassabum, gefolgt von einem gesungenen Text, ungefähr so: »Mobüüüüülmmachung gegen die Sowjetuniiiiiooonnniounnn – ­blurbmbiuuumm …« Betreten öffnet Udo das Kassettenfach und zieht ein paar Meter Bandsalat heraus. »Schöne Bescherung dies Jahr!« bemerkt Doris trocken. Sie liegt bequem auf dem Teppich und teilt sich mit Töffi die Mandeltorte.