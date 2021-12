Meine Beinahe-Blamage

Alfred Harder/imago sportfotodienst Wo spielte er noch mal? Bum Kun Cha (1980)

Eigentlich bin ich ja ein großer Bescheidwisser, ein schon extrem selbstgewisser Schlaumeier und Statthalter des allzeit Richtigen, ja Rechtmäßigkeitlichen. Einem meiner jüngeren Bücher, den Lebenserinnerungen »Denkwürdigkeiten«, entnimmt man z. B. schon auf dem Cover die eigenhändige, überaus kunstreich an Galilei anspielende Mitteilung: »Und ich hatte recht. Wie stets.«

Einmal aber mindestens war ich Nichtrechthaber; war einer Blamage deshalb umgekehrt sehr nahe, hatte ich Grund, schamrot, na sagen wir: schamrosa zu werden; vor Peinlichkeit in die halbwegs schützende und bergende Erde versinken zu wollen. Jedenfalls: beinahe.

Vom einstigen Bundespräsidenten Heinrich Lübke ist bekannt und jedenfalls den Älteren noch erinnerlich, dass er einmal, um 1965, bei einer Rede in der DDR-BRD-Grenzstadt Helmstedt mehrere bange Sekunden lang nicht mehr wusste, wo er eigentlich war; dass er auf den Namen der Stadt nicht kam – bzw. erst auf die heiteren Zurufe hin ihrer mählich inne ward: das alles lässt sich heute noch audiodokumentarisch nachprüfen und nachgenießen. Keineswegs genussvoll, sondern gleichfalls schmerzlich und ziemlich ähnlich strauchelte ich bzw. drohte schwerstens zu straucheln im Zuge einer Lesereise über verschiedene deutsche Städte hin, von Kiel bis München, von Köln bis Regensburg – plötzlich aber, mitten im Vortrag bzw. mitten in der sich anbahnenden Podiumsdiskussion, war mir nicht mehr klar, wo ich mich jetzt eigentlich befand – und das, um es vorwegzunehmen, ausgerechnet in meinem damaligen Wohnort, meiner Zweitheimat Frankfurt! Ich brauchte aber gerade diesen vorübergehend verschollenen Ortsnamen, denn gleichzeitig war mir irgendwie vage klar, dass mit ihm eine Art philosophische Schule bezeichnet war, eine sogar weltberühmte Schule, die in der Diskussion eine große, sogar eine entscheidende Rolle spielte.

Da war dann guter Rat freilich sehr teuer – ich ruderte eine Weile auf dem Podium faselnd und halbverzweifelt hilfeheischend herum und muss also für Aufmerksame einen ziemlich, ja unziemlich beklagenswerten Eindruck von Salbaderei geboten haben – und erst, als es mir wieder siedend- und klammheiß einfiel, dass ich ja zum Abschluss der Sache als Zuqabe und Publikumshofierung meine »Hymne auf Bum Kun Cha« bieten wollte, ein Gedicht auf den damaligen koreanischen Stürmerstar der Frankfurter Eintracht: Erst da wurde mir langsam, nein: neuronalsynapsenwunderlich beinahe schlagartig und felsenfest klar – dass ich ja wohl in Frankfurt sein musste! Und da, im selben Moment, wurde mir auch der Name der betr. Philosophengruppierung wiederum gegenwärtig und ich parlierte also gleich drauf schon ganz locker drüber: über die »Frankfurter Schule« also. Über den Umweg eines koreanischen Fußballers also funktionierte da chaotische, aber im Prinzip ja trotz meiner gerade abgeleisteten 80 Jahre noch recht ordentliche Gedankenausschüttungsgestöber meines im Grunde doch ehern zuverlässigen Hirns jetzt wieder!

Späten Beschwichtigungstrost erfuhr ich erst kürzlich und kurz danach aus der Autobiographie der Agatha Christie. Ausgerechnet sie, die berühmte Krimiautorin, die scharfsinnige Romankonstrukteuse und also auch Gedächtnisvirtuosin, wusste, wenn man ihr da glauben darf, – eine ganze Woche lang ihren eigenen Namen nicht mehr!

Merke und Fazit: Wenn du schon in Frankfurt wohnst und trotzdem andauernd die Frankfurter Schule mit den Frankfurter Würstchen oder jedenfalls der Frankfurter Eintracht verwechselst, dann solltest du immerhin und zumindest den Präsidenten Lübke nicht als billige Ausreden für deinen eigenen Agatha Alzheimer, äh: Christie beschweren, äh: oder jedenfalls beschwören oder halt schamlos zu nutzen trachten.