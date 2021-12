Sandra Singh/Sea-Watch/dpa Rettungsaktion der »Sea-Watch 3« bei Sizilien (18.10.2021)

Es mutet wie eine gute Nachricht an, dass die italienische Justiz Carola Rackete, die frühere Kapitänin eines Seenotrettungsschiffs, – nach mehr als zwei Jahren – nicht mehr strafrechtlich belangen will. Ihr Vergehen: Bootsflüchtlinge, die sie mit ihrem Schiff »Sea Watch 3« vor der libyschen Küste im Mittelmeer gerettet hatte, gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention in einen sicheren Hafen zu bringen. Das wurde ihr und den 40 an Bord befindlichen Schutzsuchenden wochenlang verwehrt. Dafür könnte natürlich der ultrarechte damalige italienische Innenminister, Matteo Salvini, verantwortlich gemacht werden. Aber letztlich hat er nur das, wenn auch sicher seiner rassistischen Gesinnung entsprechend umgesetzt, was die Friedensnobelpreisträger in Brüssel fordern, von Jahr zu Jahr unverhohlener unterstützen und an der Außengrenze umsetzen lassen. Die EU will kein sicherer Hafen sein für all jene, die vor den Folgen westlicher Kriegs- und Klimapolitik fliehen – profitieren möchte sie dennoch von ihnen.

Denn ohne die Scharen an Ausgebeuteten in der Landwirtschaft und all den anderen Jobs, »die keiner mehr machen will«, weil sie unterbezahlt und gefährlich sind, wäre das ganze System dem Untergang geweiht. Ein von der EU gelebter Zynismus, der befördert wird durch um sich greifende Verarmung, durch die immer mehr Menschen auf billigste Lebensmittel und Produkte angewiesen sind, um überleben zu können. Die unzähligen »Kollateralschäden« dieser Logik – allein in diesem Jahr, und nur auf dem Mittelmeer 1.369 Verstorbene, darunter Babys und Kinder – sind nicht sichtbar, wenn in die Tomate aus Spanien oder die Gurke aus Italien gebissen wird. Zur Veranschaulichung: Laut der italienischen Organisation für landwirtschaftliche Produkte wird über ein Viertel der Ernte von ausländischen Arbeitskräften eingefahren, 368.000 Menschen aus 155 Ländern. Die Welt zu Gast bei Ausbeutern.

Es bleibt zu vermuten, dass Rackete ihre Stellung und Popularität zugute kam. Reihenweise werden mittlerweile (unbekannte) Mitglieder von Hilfsorganisationen und Flüchtende selbst als »Schmuggler« angeklagt und mit hohen Haftstrafen belegt. So beispielsweise im Mai ein somalischer Geflüchteter in Griechenland zu 146 Jahren. Auch Großbritannien hat dieses Mittel für sich entdeckt. Nach Angaben des Guardian hat die britische Einwanderungsbehörde in den vergangenen zwei Jahren 67 Menschen, denen das »Führen eines Bootes« angelastet wurde, erfolgreich strafrechtlich verfolgt. Ein von den Organisationen World Organisation Against Torture und International Federation for ­Human Rights Mitte November veröffentlichter Bericht hat dabei drei »Trends« ausgemacht: Die Schaffung eines feindseligen Umfelds rund um Migration, Anwendung des Verwaltungsrechts, um Menschenrechtsarbeit einzuschränken, sowie die Anwendung des Strafrechts, um sie zum Schweigen zu bringen.