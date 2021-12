Impfgegner überrennen Polizei

Sachelle Babbar/ZUMA Wire/imago images Trotz Demonstrationsverbots auf der Straße: Tausende Impfgegner und »Querdenker« sammeln sich vor der Universität (München, 22.12.2021)

In München sind am Mittwoch abend rund 5.000 Menschen trotz Verbots gegen die Coronaeindämmungsmaßnahmen und eine mögliche Impfpflicht auf die Straße gegangen. Das Kreisverwaltungsreferat hatte die Demonstration zuvor untersagt und lediglich eine Kundgebung unter Einhaltung von Hygieneauflagen gestattet, was von seiten der veranstaltenden Gruppe »München steht auf« aber als »menschenunwürdig« zurückgewiesen wurde. Statt dessen gab es über Messenger-Gruppen Aufrufe zu »Spaziergängen«. Vor der Universität in der Ludwigstraße bildeten sich schließlich ein dichtgedrängter Demonstrationszug aus »Querdenkern«, Impfgegnern, Esoterikern und einigen erkennbaren Neonazis. Vielfach nahmen Familien mit Kindern an dem Aufzug teil. Untergehakte Demonstranten an der Spitze überrannten zwei Polizeiketten, wie auch auf Twitter-Videos zu erkennen ist. Im Bericht der Behörde ist von wiederholten »Angriffen auf Polizeibeamte und Widerstandshandlungen« die Rede. Dennoch meldete die Münchner Polizei, die sonst dafür bekannt ist, verbotene Demonstrationen zumindest von Linken mit Härte zu unterbinden, lediglich elf vorläufige Festnahmen und 43 Platzverweise. Auf dem Odeonsplatz fand eine Kundgebung eines Bündnisses »Solidarität statt Schwurbelei« statt, dem unter anderem Linksjugend Solid, Fridays for Future und weitere antifaschistische Gruppen angehörten. Der Protest richtete sich »gegen Verschwörungsideologien, Wissenschaftsfeindlichkeit und Antisemitismus«.