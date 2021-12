Kein strategisches Zentrum

John Macdougall/Pool via REUTERS Durch die Mühen der Ebene: Die Fraktionsvorsitzenden der AfD, Tino Chrupalla und Alice Weidel

Stabil. So lässt sich die Lage der AfD im Jahr 2021 wohl am besten beschreiben. Für ein Wahljahr ist das kein schlechter Zustand, wenngleich die Partei sich sicherlich mehr erhofft hatte. Es scheint, als seien nach Jahren des immerwährenden Aufstiegs die Mühen der Ebene erreicht. Nach dem Bundestagseinzug 2017 und den scheinbar unaufhaltsamen Zuwächsen in den Umfragen sahen sich manche in der AfD schon kurz vor der »völkischen Revolution« – so klangen zumindest einige euphorisierte Vertreter dieser Richtung in der Partei. Dann kam das Coronavirus und mit ihm der Abstieg in den Umfragen. So begann 2021 für die AfD unter keinem guten Stern, denn schon am Jahresanfang drang aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) nach außen, dass man die AfD dort zum »rechtsextremen Verdachtsfall« hochstufen wolle.

In einem Wahljahr sicher keine gute Nachricht. Offensichtlich hat die »Alternative« aber noch immer gute Freunde im BfV, denn dank der Durchstecherei konnte die Partei frühzeitig und erfolgreich gegen die Verkündung und Umsetzung der BfV-Entscheidung vor dem Verwaltungsgericht Köln klagen und bekam vorläufig Recht. Eine Entscheidung in der Sache wird für das erste Quartal 2022 erwartet.

Die offizielle Beobachtung konnte die Partei zwar zunächst abwehren, nicht aber die relativen Niederlagen bei den Landtagswahlen im Frühjahr. In Baden-Württemberg ging es von 15,1 auf 9,7 Prozent, in Rheinland-Pfalz von 12,6 auf 8,4 Prozent und in Sachsen-Anhalt von 24,2 auf 20,8 Prozent zurück. Schlimmer noch: In Sachsen-Anhalt, wo man angetreten war, der CDU den ersten Platz im rechten Lager streitig zu machen, lag man am Ende mehr als 16 Prozentpunkte hinten.

Dennoch zeigten diese Ergebnisse, wie im übrigen auch das Resultat der Bundestagswahl, dass sich die AfD auf einem hohen Niveau stabilisiert hat, die Phase eines ungebremsten Wachstums jedoch ans Ende gekommen ist. Immerhin ist es der Partei trotz der immer weiteren Verschiebung nach rechts gelungen, eine Stammwählerschaft herauszubilden, mit der sie bundesweit zweistellig blieb.

Allerdings, das zeigten zuletzt die Pleiten der Bundestagsfraktion bei der Besetzung der Ausschussvorsitze im Bundestag, hat sich die AfD immer stärker isoliert und gegenwärtig kaum Aussicht auf eine schnelle Beteiligung an politischer Macht. Ob sich das mit einem CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz ändern wird, bleibt abzuwarten. Der von Gauland in einem Interview geäußerte Ansatz, die CDU durch Druck von rechts in diese Richtung zu bewegen, beinhaltet immer auch das Risiko, selbst wieder Stimmen an die Union abzugeben.

Gegenwärtig ist kein strategisches Zentrum innerhalb der Partei auszumachen, wo über Fragen der weiteren Entwicklung im rechten politischen Lager nachgedacht wird. Ganz im Gegenteil wurde im Jahr 2021 die Führungsfrage der Partei zwar aufgeworfen, blieb aber unbeantwortet. Der Bundesparteitag im April brachte eine klare Niederlage für den Kovorsitzenden Jörg Meuthen, dessen Kampf gegen die extreme innerparteiliche Rechte erfolglos blieb und ihn parteiintern isoliert hat. Der angekündigte Rückzug Meuthens war die logische Folge, ohne dass jedoch klar ist, wer die Partei künftig führen soll und kann. Tino Chrupalla und Alice Weidel sind als Fraktionsvorsitzende schwach; Chrupalla ist es auch als Parteichef. Möglicherweise ist das genau das Interesse starker Landesfürsten wie Björn Höcke oder Jörg Urban, die dann um so leichter ihren Einfluss auf die Partei ausüben können. Wer immer im nächsten Jahr neben Chrupalla an die Spitze der Partei rückt, wird es nicht ohne wohlwollende Duldung der völkischen Rechten tun können.

Zwar gibt die anhaltende Coronakrise der AfD mit ihrer Positionierung zwischen harter Leugnung, Verschwörungsgerede und Impfskepsis relativ viel Platz, sich von der Konkurrenz zu unterscheiden, real profitieren konnte die Partei von dieser Positionierung im Jahr 2021 aber nicht. Für den faschistisch orientierten Teil des »Querdenken«-Spektrums erscheint sie zu angepasst und zahm, für das anthroposophische Lager dagegen lebensweltlich zu fern. Dass sie dennoch alles tut, die gesellschaftlichen Spannungen weiter zu befeuern, ist aus ihrer Sicht konsequent. Denn nach wie vor und immer stärker werden diejenigen in der AfD zu Lautsprechern, die den Zusammenbruch des verhassten »Systems« herbeisehnen. Allerdings ist die Partei nur Teil und nicht Treiber dieser Bewegung.

Neue Milieus und/oder strategische Zentren könnte sich die Partei mit dem Aufbau einer schlagkräftigen parteinahen Stiftung erschließen. Die Desiderius-Erasmus-Stiftung (DES) steht seit Jahren in den Startlöchern und erhofft sich nach dem Wiedereinzug der AfD in den Bundestag einen warmen Geldregen aus Steuermitteln. Für die Bindung von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren und die ökonomische Absicherung einer ganzen Generation rechter Ideologen wäre das eine zentrale Aufgabe für das kommende Jahr.

Zwei Folgerungen sind aus antifaschistischer Sicht 2021 besonders wichtig: Mit seriöser Recherche und stetigem Verweis auf die Verbindungen der AfD zum faschistischen Spektrum lassen sich die Brandmauern nach rechts halten bzw. neu aufrichten. Und dieser Druck kann genutzt werden, um zentrale Projekte der Partei, wie die Frage der Stiftung, zu blockieren.