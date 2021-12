Keine Ermächtigung

Stefan Boness/IPON Demonstranten in Berlin (1.8.2015)

Eigentlich darf es für Geheimdienste in einem demokratischen Rechtsstaat eine »Lizenz zum Töten«, wie sie der Filmheld James Bond für sich beansprucht und zum Vergnügen seiner Fans serienmäßig exekutiert, nicht geben. Eigentlich! Aber nicht nur autoritäre Staaten lassen Mörderbanden ausschwärmen, um Widersacher zu beseitigen. Auch die »freiheitlichen Rechtsstaaten«, schreibt der Staatsrechtler Eggert Schwan, schrecken vor Geheimdienstmorden nicht zurück. Er verweist nicht nur auf die – von manchen der Verantwortlichen freimütig eingeräumten – Praktiken der US-Geheimdienste, sondern erinnert auch an die bis heute nicht aufgeklärte Rolle des Westberliner Verfassungsschutzes im Mordfall Ulrich Schmücker im Jahr 1974.

Schwan erinnert an die Enthüllungen von Edward Snowden und Wikileaks, durch die das weltumspannende System zur Totalüberwachung der Bevölkerung auch durch die »Dienste« demokratischer Staaten bekannt geworden ist. Sein Buch beschränkt sich allerdings nicht auf die Beschreibung der gängigen Praxis. Es führt darüber hinaus den detaillierten Nachweis, dass das Grundgesetz keineswegs »grünes Licht« gibt für die umfassende Ausforschungspraxis »unserer« Geheimdienste, die von den allermeisten Politikern gerne zu bloßen »Nachrichtendiensten« verniedlicht werden – ganz im Gegenteil: Anhand der klassischen juristischen Auslegungsmethoden weist Schwan nach, dass der in Artikel 87 Grundgesetz verwendete Begriff »Verfassungsschutz« keineswegs als Ermächtigung zur Etablierung eines mit zahlreichen Überwachungsbefugnissen ausgestatteten Geheimdienstes verstanden werden darf. Dieser Begriff beziehe sich vielmehr auf das im Grundgesetz geregelte System zur Verteidigung der Verfassungsordnung, also die Instrumente des Parteienverbots, des Vereinsverbots sowie der Grundrechtsverwirkung, zu deren Vorbereitung eben auch entsprechende »Unterlagen« gesammelt werden dürfen.

Scharfe Kritik übt der Autor an den Argumentationsfiguren, mit deren Hilfe das Bundesverfassungsgericht Existenz und Aktivitäten der deutschen Geheimdienste zu rechtfertigen versucht. Als Beispiel zitiert er: »Nachrichtendienste sind Ausdruck der Grundentscheidung des Grundgesetzes für eine wehrhafte Demokratie, des Selbstbehauptungswillens des Rechtsstaates und damit Bestandteil des Sicherheitssystems der Bundesrepublik Deutschland.« In der Tat: Alle diese pathetisch aufgedonnerten Begriffshülsen finden sich nicht im Text der Verfassung, sondern entstammen dem verfassungsrichterlichen Weltbild, worin ein starker Staat eben auch möglichst »effektive« Geheimdienste braucht. Aus dem Verfassungstext zieht Schwan hingegen die Konsequenz, »den Geheimdiensten den Laden dicht zu machen«. Es bliebe die Frage: Wohin dann mit dem Personal? Das könne zwar bei der Polizei untergebracht werden. »Aber Vorsicht«, warnt der Autor, »die Köpfe unter den Schlapphüten sind kontaminiert. Nämlich mit dem Geist und Denken des Geheimdienstes.«

Ein paar Worte zum Autor: Der 1938 geborene Eggert Schwan lehrte nach Jura­studium, Promotion und Habilitation viele Jahre Staatsrecht an der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege (jetzt: Hochschule für Wirtschaft und Recht) in Berlin. Obwohl er zu den geistigen Vätern des Datenschutzrechts in Deutschland gehört, wird er von der – traditionell regierungsaffinen – staatsrechtlichen »Zunft« weitgehend ignoriert.

Ein juristisches Nachspiel hatte sein Auftritt in einer Radiosendung des SFB, die ihn als kritischen Experten anlässlich der Beratungen neuer »Sicherheitsgesetze« im Bundestag im Februar 1986 zu Wort kommen ließ. Schwan, obgleich CDU-Mitglied, kritisierte die geplanten Neuregelungen scharf und verwies als letztes Gegenmittel auf das Widerstandsrecht in Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz. Daraufhin wurde gegen ihn ein Disziplinarverfahren eingeleitet; er habe mit seinen Äußerungen gegen seine beamtenrechtliche Mäßigungs- und Treuepflicht verstoßen. Die Disziplinarkammer des Verwaltungsgerichts Berlin sprach ihn jedoch frei, eine Verletzung seiner Dienstpflichten sei nicht gegeben. Die Anschuldigung, so das Gericht, »verwechselt Verfassungstreue mit Regierungstreue«. Die Äußerungen des Beamten seien als »Wissenschaftlerinterview« durch das Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit geschützt: »Es gehört zur Eigengesetzlichkeit der Wissenschaft, die unteilbare Wahrheit kompromisslos – ohne Rücksicht auf gesellschaftliche oder politische Akzeptanz – zu erforschen und unverfälscht auszusprechen.« Von einem solchen Geist unbequemer wissenschaftlicher Kritik ist auch das hier vorgestellte Buch geprägt.