Ying Tang/NurPhoto/imago images Leider doch: Die Ökonomisierung zeigt sich beim Schließen von »unwirtschaftlichen« Kinderkliniken (Köln, 9.11.2021)

Das Bündnis »Krankenhaus statt Fabrik« hat Zweifel, dass das Gesundheitssystem in Deutschland durch die neue Bundesregierung gestärkt wird. Gerade in der Pandemie hatten viele gedacht, es könnte nun eine Abkehr von der neoliberalen Gesundheitspolitik geben, doch das ist nicht zu erwarten. Das belegt die Analyse des Koalitionsvertrages durch das Bündnis, die am Freitag der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.

Im Zentrum der Kritik steht das System der Fallpauschalen, und ernüchtert hält das Bündnis fest: Mit dieser Koalition wird es keine ernsthafte Abkehr von diesem System geben. Ganz im Gegenteil: Es soll sogar auf den ambulanten Sektor ausgedehnt werden, was die weitere Demontage des Gesundheitssystems befürchten lässt. »Auch ein Verbot, Gewinne mit der Versorgung von Kranken zu machen, und ein Zurückdrängen der privaten Krankenhausketten sind nicht geplant«, heißt es bei dem Bündnis.

Mit den Fallpauschalen werden Krankenhäuser nicht mehr für den tatsächlich notwendigen Aufwand pro Patient vergütet, sondern sie erhalten einen festgelegten Pauschalbetrag. Fehlanreize für Kliniken sind so vorprogrammiert – und in der Praxis zeigen sie sich seit Jahren: unnötige Behandlungen und das Schließen von »unwirtschaftlichen« Stationen.

Die Probleme der Kinderkliniken und -stationen sind zum Beispiel seit Jahren bekannt. Von 2004 bis 2017 wurden 22 Kinderstationen geschlossen, weil sie in einem ökonomisierten Gesundheitssystem unrentabel sind. Es müssen Betten, teure Gerätschaften und viel Personal für den Bedarfsfall vorgehalten werden – und das rechnet sich für viele Kliniken nicht.

Neben den Kinderstationen ist die Gynäkologie und Geburtshilfe betroffen, wie aus einem kürzlich veröffentlichten Bericht des RWI – Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung (RWI) hervorgeht (siehe jW vom 14.12.21). Viele Kliniken sind mit dem System der Fallpauschalen in eine wirtschaftliche Schieflage geraten: Im Jahr 2019 sollen es dreimal so viele Häuser gewesen sein wie 2016, denen drohte, innerhalb eines Jahres ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen zu können. Vor diesem Hintergrund wurde – mit finanzieller Förderung durch die Bundesregierung – das Aus von 34 Krankenhäusern oder Klinikstandorten beschlossen. Darüber hinaus wurden an 24 weiteren Standorten insgesamt 36 Abteilungen geschlossen.

Das Bundesgesundheitsministerium (BMG) bewertete die Schließungsorgie positiv – und bestätigte, dass die Skepsis des Bündnisses »Krankenhaus statt Fabrik« berechtigt ist; denn das BMG plant, weitere Kapazitäten abzubauen. Unter Berufung auf die RWI-Studie schrieb es Ende November: Die Krankenhausdichte in Deutschland sei »nach wie vor höher als in den meisten anderen Ländern der OECD und insbesondere höher als im Vergleich zu anderen Ländern, die eine hohe Bevölkerungsdichte aufwiesen, wie die Niederlande oder Belgien«. Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Schieflage vieler Kliniken sehe man deshalb weiteren Bedarf für Rationalisierungen.

Im Bereich der Pflege verspricht die neue Regierung viel – für das Bündnis aber nicht das Notwendige. So war für die Pflegekräfte von einer Einmalzahlung die Rede, insgesamt soll dafür eine Milliarde Euro zur Verfügung gestellt werden. Doch von dieser sei keine »Änderung der Attraktivität des Pflegeberufs zu erwarten«, moniert das Bündnis. Statt dessen wäre ein dauerhaft höheres Gehalt notwendig.

In seinem Papier äußert das Bündnis auch den Verdacht, die Bundesregierung könnte die Abkehr von der ganzheitlichen Pflege planen. Wenn die Koalition einen »Qualifikationsmix« für den Pflegesektor wolle, dann laufe das darauf hinaus, dass vollwertige Pflegekräfte zunehmend durch Hilfskräfte ersetzt werden könnten, wie es für die Langzeitpflege schon vorgeschlagen worden sei. Am Ende der Entwicklung könnte »dann ein hierarchisch abgestuftes Berufsbild und Tätigkeitsfeld« stehen, das man in der Pflege nicht brauche.