Erfolg für Besetzer

Christian Mang Protestaktion während der Besetzung von Wohnungen in der Habersaathstraße 46 (18.12.2021)

Angesichts der sich zuspitzenden Wohnungsnot dürfen auch mal große Worte bemüht werden: Ein »historischer Erfolg« sei am Wochenende in Berlin errungen worden, teilte die Initiative »Leerstand Hab-ich-saath« am Sonnabend mit. Zuvor hatten Obdachlose leerstehende Wohnungen in der Habersaathstraße besetzt. Was folgte, war keine Räumung durch die Polizei, sondern eine Einigung mit dem Bürgermeister des Bezirks Mitte, Stephan von Dassel (Bündnis 90/Die Grünen). Der bestätigte gegenüber dem RBB, »das Gebäude mit Einverständnis des Eigentümers zu beschlagnahmen«. Das führte zu Jubel von Mietaktivisten. »Der kriminelle, spekulative Leerstand in der Habersaathstraße wurde endlich beendet«, so Valentina Hauser, Sprecherin der Initiative. Es handle sich hier um einen Präzedenzfall. Andere Bezirke seien nun aufgefordert, »zweckentfremdete Wohnungen zu beschlagnahmen oder offensiv auf die Eigentümer zuzugehen«.

Das Haus in der Habersaathstraße 46 steht schon seit Jahren leer. Bereits im Oktober 2020 hatten rund 20 Obdachlose und Mietaktivisten dort Wohnungen besetzt. Noch am selben Tag rückte die Polizei zur Räumung an – auf Geheiß von Bezirksbürgermeister Dassel, der sich zu dem Zeitpunkt noch gegen eine Beschlagnahme entschieden hatte. In den Monaten danach sei nicht viel getan worden, um die Lage der Wohnungslosen zu verbessern, kritisierte Hauser von »Leerstand Hab-ich-saath« am Sonntag gegenüber jW. Dass nun erneut besetzt wurde, sei keine symbolische Aktion gewesen. Man wolle dieses Haus, damit Menschen ein neues Zuhause finden. Mehr als 80 bezugsfertige Wohnungen stünden dort seit Jahren leer. Nach der »etwas überraschenden« Einigung müsse man nun eine Liste mit Namen derjenigen erstellen, die in den Gebäudekomplex einziehen sollen. »Das soll jetzt alles schnell passieren«, zeigte sich Hauser zuversichtlich.

An der aktuellen Besetzung, die nach der Zusage des Bezirksbürgermeisters am späten Sonnabend freiwillig beendet wurde, hätten sich etwas weniger Menschen beteiligt als noch vor gut einem Jahr, berichtete die Aktivistin. Dies hänge auch damit zusammen, dass die Wohnungslosen Repressionen fürchteten. Nach der Aktion im Herbst 2020 habe es mehrere Strafanzeigen gegeben. Der erste Prozess wegen Hausfriedensbruch sei bereits geführt worden, weitere stünden noch aus.