Tarte amandine au cassis

Wie ging die Erkältungsregel? Drei Tage kommt sie, drei Tage bleibt sie, drei Tage geht sie. Ich meine, ein Griff ins gut sortierte Saftregal kann die Qual halbieren, vorausgesetzt, man hat keine Scheu vor braunen Apothekerfläschchen mit der schrulligen Aufschrift »Muttersaft«. Der in Drogerien und Gesundheitsshops angebotene 100prozentige »Schwarze-Johannisbeer-Muttersaft, naturtrüb« ist ein Wundermittel. Sein extrem hoher Vitamin-C-Gehalt macht ihn zu sauer, um ihn pur zu trinken, als »Shot« aber ist er köstlich:

Zur Vorbeugung und bei beginnenden Erkältungssymptomen 10 cl schwarzen Johannisbeer-Muttersaft mit 20 cl blauem Traubensaft (beides bio und aus lichtdichten Flaschen) zu einem alkoholfreien Longdrink mixen.

Der bis zu zwei Meter hohe Johannisbeerstrauch wächst in Asien und Europa und ist seit dem Mittelalter in der Naturmedizin beliebt. Ihre heilende Wirkung entfaltet die schwarze Johannisbeere dadurch, dass sie die Nebennierenrinde zur Produktion von entzündungshemmenden Hormonen anregt, was ihr den Spitznamen »pflanzliches Cortison« eingebracht hat. Besonders unsere Schleimhäute im Mund- und Rachenraum bei Halsweh und Heiserkeit und unsere Gelenke profitieren davon – quasi ohne Nebenwirkungen. Bei längeren Rheuma- oder Gichttherapien ist das wichtig.

Die schwarze Johannisbeere schützt unsere Zellen vor oxidativem Stress. Dafür sorgen jene Stoffe, die ihr auch die schwarze Farbe geben: die Anthocyane. Diese fördern die Zellatmung und Zellreinigung und verjüngen gleichzeitig die Blutgefäße. So werden alle blockierten Energieflüsse im Körper wieder angeregt. Das aktiviert den kompletten Stoffwechsel und hilft dabei, Schad- und Giftstoffe im Körper abzubauen bzw. diese auszuscheiden. Die Beere reguliert unser Immunsystem und sorgt so für Linderung bei verschiedenen Allergien, Heuschnupfen und Ekzemen, bei Asthma, Bronchitis und chronischen Entzündungen.

Auch in der russischen Volksmedizin ist die schwarze Johannisbeere ein Stärkungsmittel. Hier verwendet man die getrockneten Blätter für einen Aufguss: Zwei bis drei Teelöffel gehackte Blätter in einer Kanne mit 0,5 l kochendem Wasser übergießen, zehn bis 15 Minuten ziehen lassen und dann durchsieben. Dreimal täglich eine Tasse.

Die Süßigkeit aus Frankreich mit den Gesundheitsbeeren heißt »Amandines au cassis«. Kauft man die Törtchen bequem im »Supermarché«, hat man laut Ingredienzenangabe nicht weniger als 12 »E’s« im Teig – eine wohlschmeckende Chemiebombe. Ohne »E’s« geht es auch:

Backpapier in eine Tortenform legen, 350 g Mürbeteig darauf verteilen und mit einer Gabel perforieren. Den Ofen auf 200 Grad Celsius vorheizen. In einer Schale 120 g Mandelmehl, 120 g Zucker, zwei Eier, 100 g geschmolzene Butter und einen TL flüssigen Vanilleextrakt vermengen. Die Masse auf dem Tortenboden verteilen, darüber 350 g aufgetaute schwarze Johannisbeeren streuen. Für 30 Minuten backen, rausholen, mit 30 g Mandelsplittern bestreuen und wieder für zehn Minuten reinschieben. Rausholen, abkühlen lassen. 100 g Quittengelee erhitzen und die Flüssigkeit auf die Torte pinseln. Lauwarm essen.