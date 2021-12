Der Spielwert der Dinge

Ken Merten Mit Verve über die Lebendigkeit von handgemalten Nussknackergesichtern reden ist die Überlebensgarantie des Gewerks

Neulich war ich arbeitslos und musste aus der WG wieder raus, in die ich in Bremen eingezogen war. Ich hatte zwei Optionen: erstens, in die Dachschräge der Doppelhaushälfte eines Sandkastenfreundes ziehen, der mittlerweile mit Frau, Baby und Katzen in Hannover wohnt und mich dort bei der Post oder ähnlichem bewerben. Oder zweitens, das tun, was mein Vater vorschlug, und zurück ins Erzgebirge ziehen, genauer: nach Seiffen, und dort in der Vorweihnachtszeit als Verkäufer arbeiten oder in einer der Holzkunstwerkstätten beim Montieren aushelfen. Das eine wäre aus einem 90er-Jahre-Sitcom-Plot, letzteres die Rückkehr ins Heimat-, das Spielzeugdorf im Erzgebirge. Ich fahre also nach Seiffen und schaue.

Am Dienstag auf dem Weg zum Bahnhof in Bremen ist es noch Nacht. Es wird auch die nächsten Tage nicht sehr viel heller werden, eine Novemberwolkendecke in allen Graustufen lässt das nicht zu. Auf Zwischenhalt kaufe ich ein Ladegerät für Fotoapparate, das, wie sich rausstellen wird, den Akku kaputtmacht, statt ihn zu laden. Aus dem Laden tretend, folge ich aus Neugier der Einkaufsmeile im Leipziger Kopfbahnhof entlang einer langen Schlange, vorbei an einem DDR-Produkte-Shop, bis zu ihrem Anfang: ein Impfzentrum. Es wird geboostert, erst- und zweitgeimpft.

Von Leipzig nach Chemnitz sind Züge aus altem Reichsbahnbestand im Einsatz, und der mir gegenüber ist so bekloppt und sagt hochdeutsch: »Wie in der DDR!« Ich denke: Halt’s Maul! Scheppernde Waggons, die durch kilometerbreite Funklöcher rattern, in den zwanziger Jahren des 21. Jahrhunderts? Soll mir mal einer erklären, dass es im Sozialismus, so es ihn hier heute noch gäbe, so aussehen würde. Nee, das ist BRD pur, du Kunde!

Das Erzgebirge liegt, seit es Teil der Bundesrepublik ist, abschüssig. Eine Rückkehr in alte Zustände. Der spätere Defa-Mitarbeiter Alexander Graf Stenbock-Fermor berichtete in seinem 1931 erschienen Reportageband »Deutschland von unten – Reise durch die proletarische Provinz« auch über die deutsche Seite des Erzgebirges und deren geographisches Zentrum, wo das Holzspielzeug bis heute produziert wird. Stenbock-Fermor schilderte das Elend der ehemaligen Bergbauregion und der ansässigen Heimarbeiterinnen und Heimarbeiter. Über Lage und Bewusstseinsstand der in ihren »verfallenen Hütten« Holztiere Drechselnden und Schnitzenden, schreibt er: »Der Heimarbeiter (…) sitzt Tag und Nacht in seinem Zimmer, nur im Kreise seiner Familie. Sein Haus liegt einsam (…) Er wird zum Grübler und Philosophen, zum Individualisten. Er hat starkes Heimatbewusstsein und Familiensinn, doch fehlt ihm jedes Gefühl für Solidarität. Sein Mangel an Klasseninstinkt und seine Isolierung machen es dem Unternehmer, dem ›Verleger‹, leicht, den Lohn noch mehr zu drücken.«

Schon damals war die Furcht groß, dass das Handwerk stirbt, – die industrielle Fertigung von Spielwaren war billiger und schneller. Die Existenzangst hielt dafür her, noch das Letzte aus der Armutsregion zu pressen, auch Innovationskraft und Kreativität. Manfred Bachmann fasst das in seinem Standardwerk »Holzspielzeug aus dem Erzgebirge« von 1984 so zusammen: »Die Konkurrenz- und Exportfähigkeit der Seiffner Spielwaren auf dem Weltmarkt hatte ihre Ursachen in der Breite des Sortiments als Ergebnis der Vielzahl hausindustrieller Familienbetriebe. Dazu kam die Billigkeit der Erzeugnisse als Folge weitgehender Arbeitsteiligkeit innerhalb der Familie, der Spezialisierung der einzelnen Familien (…) auf die Herstellung bestimmter Spielzeuggruppen und der Preisdrückerei durch die Verleger.«

Ich will das ganze Buch referieren, aber der Typ mit mir im Abteil hört nicht zu. Es ist ihm zu laut, und er beschwert sich fluchend bei der DDR, dass die Heizung nicht funktioniert. Als er wegsieht, stupse ich in einer Kurve seinen Backwerkkaffee vom Tischchen. »Verdammte DDR war’s!« sage ich. Jetzt ist wenigstens eins seiner Hosenbeine warm.

Nebenher leimen und lackieren

Erst der Sozialismus machte damit Schluss, dass die bunte Volkskunst Ausbeutung und Kinderarbeit entsprang. Das Erzgebirge wurde lebbar, die Erzgebirgler aus der totalen Armut gerissen. Aus dem Gebrauchsgegenstand als Spielzeug wurde ein Dekorationselement mit hohem Erlebniswert, gefertigt von den unteren Volksschichten, deren Lebens- und Wirkkreise sie widerspiegeln. Bachmann attestiert dem erzgebirgischen Kunsthandwerk, den »elementaren Lebenswillen der Hersteller, ihren Kampf gegen Not und Ausbeutung sinnfällig« auszudrücken. »Die in der Regel einfache Formensprache der Werke ist von hoher pädagogischer Wirksamkeit, fördert das ästhetische Empfinden der Betrachter, verdichtet den Spielwert der Dinge.«

Die einzelnen Seiffener Betriebe belieferten die Genossenschaft der Drechsler, Bildhauer, Holz- und Spielwarenhersteller (kurz: Dregeno). Ein großer Teil der hergestellten Waren ging in den Devisenhandel. Die Pyramiden, Schwibbögen, vor allem aber die Räuchermännchen und Nussknacker wurden zum beliebten Weihnachtsschmuck vielerorts auf der Welt.

Noch ehe die Welt Wladimir Putin kennenlernt, präsentiert mein Opa als Mitarbeiter des Seiffener Spielzeugmuseums dem damaligen KGB-Offizier einige Exponate der Volkskunst. In den 80ern dann gründete mein Großvater die Familienfirma. Die überstand die Einverleibung der DDR durch den Westen, und während nach und nach kahlgeschlagen wurde, was im Osten so an Kultur und Infrastruktur vorhanden war, blieb in Seiffen ein relativer Wohlstand. Vorausgesetzt, die kleinen, meist auf Familienmitglieder begrenzten Betriebe erschlossen tüchtig neue Absatzmöglichkeiten, vor allem in Asien, und schraubten die Selbstausbeutung nach oben. Noch während dem ZDF-Abendkrimi oder der Champions League wurde nebenher geleimt und lackiert, so kannte ich das von meinen Eltern.

Spätestens die Wirtschaftskrise ab 2007 machte noch dem Letzten klar, was Marktfreiheit bedeutet. Die Krise überstanden nur Kleinstbetriebe, indem daheim der Gürtel noch enger geschnallt wurde – und die großen Manufakturen, indem sie reihenweise rausschmissen. Alles dazwischen ging in die Binsen. Mein Vater gehört zu denen, die von einer der größeren Firmen entlassen wurden. Er ging eine Zeit als Leiharbeiter auf Montage nach Süddeutschland, ehe er wieder eine Anstellung in Seiffen fand.

Er holt mich mit dem Auto vom Bahnhof in Olbernhau-Grünthal ab. Im Radio wird gerade verkündet, dass den Montag drauf für Geschäfte in Sachsen, die keine Lebensmittel verkaufen, 2G gilt. Er erwartet einen Ansturm zum Wochenende, auch weil die Befürchtung groß ist, dass es wegen der hohen Inzidenz in Sachsen im Advent doch keinen Weihnachtsmarkt geben wird. Auch wenn mehrere erzgebirgische Orte noch an ihren festhalten.

Krise kompensieren

Als wir durch Seiffen fahren, ist der Dorfkern weitgehend leer. Im Laden meiner Familie ist auch keine Kundschaft, was anderes hätte mich verwundert. Obwohl nur ein paar Meter hinter der vielbesichtigten Bergkirche gelegen, verirren sich Touristen selten bis hierher. Trotzdem sitzt meine Mutter ab Mitte November im dafür aufgebauten Laden im Flur des ehemaligen Bauernhauses, in dem sich auch die Werkstatt des Familienbetriebs befindet.

Andere locken Leute von außerhalb in ihre Geschäfte, indem sie ihren Hof zum Parken anbieten, den entstandenen Unmut nutzend, dass im Rathaus entschieden wurde, dass jeder Parkplatz der Gemeinde, egal ob für einen Tag oder für eine halbe Stunde belegt, zehn Euro kostet. Das ausgefallene Adventsgeschäft von 2020 muss kompensiert werden. Ist der Kurort Seiffen sonst als Weihnachtswunderland Setting für Wohlfühlaufnahmen, berichteten vergangenes Jahr Medien bundesweit nur davon, dass der Weihnachtsmarkt zwar abgesagt war, einige Buden aber trotzdem geöffnet und Publikum angelockt hatten. Einem, der auch zu Besuch da war, gefielen die Abstände zwischen den Bratwurstessenden nicht. Auf Heimfahrt kontaktierte der die Behörden, und am nächsten Wochenende war das Dorf von Polizei umstellt und alle mit fremdem Kennzeichen, die ersichtlich den damals in Sachsen verordneten Bewegungsradius überschritten, zahlten Strafe.

Ken Merten Wer sich den Luxus eines erzgebirgischen Originals leisten kann, leistet ihn sich

Meine Mutter begrüßt mich und sagt, ich sei schmal geworden. Wem sagt sie das? Sie ist diejenige, die wochenlang im zugigen Flur sitzt und mittags Cornflakes isst, damit nicht etwa doch in der halben Stunde Mittagspause etwaige Kunden vor verschlossener Tür stehen.

Bei den Vorbereitungen fürs Abendbrot knetet mein Vater Eigelb in den Hackepeter. Nach dem letzten Weihnachten schneiten in der Firma unerwartet große Aufträge rein. Noch Mitte 2020 waren er und die rund 40 Kolleginnen und Kollegen im Betrieb mehrere Monate in Kurzarbeit. Er sieht das Handwerk perspektivisch am meisten durch fehlenden Nachwuchs bedroht. Wer hier die Schule beendet, geht weg. Kaum wer kann sich noch vorstellen, die harte körperliche Arbeit gegen Mindestlohn in einem Ort zu machen, wo es gerade noch so einen Penny gibt, nicht viel mehr.

Am nächsten Morgen will ich ins Dorf. Ich mache einen Umweg über den Friedhof. Es dauernieselt. Ich klettere von unserm Wäscheplatz über die Friedhofsmauer und besuche die Gräber meiner vier Großeltern, die alle in den vergangenen vier Jahren dort hingekommen sind. Vom Reicheltberg, auf den die Gräber schauen, höre ich aus einer Luftlinie von ca. 400 Metern durch den Schalltrichter des Tals Wort für Wort das Gespräch zweier, die dort am Dach einer neuen Pension direkt neben dem Skilift zimmern. Sie reden über das, worüber es sich hier so lohnt zu reden: die Seltenheit von Tarifverträgen in der Region und das letzte Album der Onkelz. Sie finden es beide schrecklich und einigen sich darauf, dass das letzte hörbare »Dopamin« ist.

Es ist Buß- und Bettag, Sachsens exklusiver Feiertag, das sieht man an den Kennzeichen der einfahrenden Autos. Im Ort ist was los, auch wenn die Reisebusse mit den Seniorengruppen fehlen.

Es gibt hier längst nicht mehr nur Figuren, die Berufsgruppen oder christliche Mythologie widerspiegeln sollen – den räuchernden Drosten kann man genauso kaufen wie die Merkel. Mit gefärbten Haaren und bestmöglichem westdeutschen Dialekt verkleidet, betrete ich einen der Läden. Die Frau hinter der Theke ist freundlich und zurückhaltend gegenüber dem liberalen Wessi, als der ich auftrete. Erst ab Oktober sei der Absatz wieder nach oben gegangen, sagt sie, jetzt fürchtet sie den erneuten Ausfall des Weihnachtsmarktes. (Wenige Tage später werden wir wissen, dass er nicht stattfinden wird.) Für das zwischen den Strategien springende, wirre Pandemiemanagement hat sie nur Unverständnis.

Der erste Nussknacker

Wieder daheim, rede ich mit meinem Onkel, der die Merten’sche Firma von seinem Vater übernommen hat. Es geht um steigende Rohstoffkosten. »Der letzte Eimer Farbe, den ich gekauft habe, kostet mittlerweile das Doppelte.« Die Holzpreise explodieren. Hersteller von Schwibbögen beklagen, dass sie die nötigen LEDs nicht geliefert kriegen. Einige haben längst ihre Weihnachtsmarktbude abgemeldet, weil sie nichts mehr auf Lager haben. Im Sommer wurde viel verkauft, vor allem das richtig Teure. Wer sich das Imitat aus Fernost für fünf Euro im Supermarkt kauft, der verkneift sich das in Krisenzeiten. Wer sich den Luxus eines erzgebirgischen Originals leisten kann, denk ich, leistet ihn sich.

Tags drauf gehe ich schnaufend eine Anhöhe hinauf, um in den Ortsteil Oberseiffenbach zu gelangen. Dort hat Markus Füchtner seinen Betrieb. Wir haben früher zusammen Fußball gespielt, recht erfolglos – er wegen zuviel, ich wegen zuwenig Muskeln. Sein Vater war unser Trainer. Wir setzen uns in die Werkstatt, während sein Vater im Hintergrund hämmert und Markus’ Partnerin Carola Nussknackerkronen bemalt. Dazwischen kommt der älteste Sohn mit einer Zwei aus der Schule – er hatte Goethes Gedicht »Gefunden« aufsagen müssen und erst am vorangegangenen Feiertag mit Lernen angefangen.

Füchtners haben vor 150 Jahren den ersten Nussknacker entworfen. Die Firma ist trotzdem eine Familienkiste geblieben, mit nur einer weiteren Angestellten. Auch hier ist der Mindestlohn Thema: Den zu zahlen, muss man sich leisten können. Und natürlich macht der Lohn das Handwerk unattraktiv. Aber heute kommt zur miesen Bezahlung und nicht vorhandenen staatlicher Subvention noch die Stigmatisierung derer obendrauf, die im Niedriglohnsektor beschäftigt sind. »›Meine Mutti arbeitet in der LPG‹, stand früher in jedem DDR-Kinderbuch«, sagt Carola.

Dabei schwingt mit, dass hier niemand nur arbeitet, damit die Brotscheiben möglichst dick sind. Das Handwerk lässt hier keiner so schnell sausen, auch wenn – wie zu den Zeiten, als Stenbock-Fermor von hier berichtete – die gesellschaftlichen Verhältnisse die Existenzgrundlage der Werktätigen abgraben. Wer wie Markus mit Verve über die Lebendigkeit von handgemalten Nussknackergesichtern redet, hört aus Selbstzweck nicht damit auf, auch wenn’s knapp wird. Das ist die Überlebensgarantie des Gewerks.

Auch wenn Pandemie und Krise eingeschlagen haben: »Der Export ist komplett weggebrochen«, sagt Markus über 2020. Neben mir hängen Plakate von Ausstellungen in Japan an der Tür. »Letztes Jahr hat der Handel nicht bestellt.« Dafür hat man den eigenen Onlineshop und das Marketing vorangetrieben. Ein kleiner Reisenussknacker der Firma hat es mit dem Astronauten Matthias Maurer auf die ISS geschafft.

Die ganz weltliche Abgehobenheit mancher Händler habe man satt. Füchtners setzen jetzt mehr auf den eigenen Vertrieb. »Dass die Händler mehr verdienen wie der Hersteller, das hat sich gewandelt«, sagt Carola.

Auf dem Rückweg nimmt mich Markus in seinem Wagen mit, er muss seinen Jüngsten aus der Grundschule holen. Abends denke ich darüber nach, wo es mich hin verschlagen soll. Die Entscheidung fällt für den Sitcom-Plot, nicht für Seiffen. Wenn es noch einen Grund mehr für diese Entscheidung gebraucht hätte: Der einzige Bus, den ich von der Haltestelle Spielzeugmuseum am Freitag morgen nehmen könnte, kommt in Olbernhau-Grünthal an, sechs Minuten nachdem dort meine Bahn gen Chemnitz abgefahren sein wird. Das hat der Westen mit dem Erzgebirge gemacht.