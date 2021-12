Kein Einzeltäter

imago/Stefan Zeitz Sattelschlepper als Waffe: Polizei am Tatort am Tag nach dem Anschlag (Berlin, 20.12.2016)

Es war der bislang schwerste islamistisch motivierte Anschlag in der Geschichte der Bundesrepublik: Am Abend des 19. Dezember 2016 kurz nach 20 Uhr raste ein Sattelschlepper in eine Budengasse auf dem Weihnachtsmarkt vor der Gedächtniskirche am Berliner Breitscheidplatz. 12 Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmarktes wurden dabei getötet oder starben später an den Folgen des Anschlags. Zuletzt erlag am 5. Oktober 2021 Sascha Hüsges, der sich vor Ort noch als Ersthelfer betätigt hatte und dabei schwer verletzt worden war, seinen Verletzungen. Ermordet worden war zudem Lukasz Urban: Die Leiche des erschossenen polnischen Fahrers des an einem Halteplatz in Moabit gestohlenen Lastwagens befand sich noch in der Fahrerkabine. Mindestens 67 weitere Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Noch in der Tatnacht bekannte sich die dschihadistische Vereinigung Islamischer Staat (IS), die damals im Irak und Syrien noch ein weitflächiges »Kalifat« kontrollierte, über den Messengerdienst Telegram zu dem Anschlag. Am 23. Dezember veröffentlichte der IS auf seiner Propagandawebseite »Amaq« ein Video, das den Attentäter Anis Amri auf einer Brücke in Berlin-Moabit zeigte, wie er dem »Kalifen« Abu Bakr al-Baghdadi die Treue schwor. Zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung war der flüchtige 24-jährige Tunesier Anis Amri bereits tot. Ein italienischer Polizist hatte ihn um 3.30 Uhr in der Nacht erschossen, nachdem er bei einer Routinekontrolle bei Mailand das Feuer auf die Beamten eröffnet hatte.

Salafistisches Netzwerk

Der 2015 aus Italien illegal nach Deutschland eingereiste Anis Amri, der hier mindestens 14 verschiedene Identitäten benutzt hatte, war für die deutschen Sicherheitsbehörden alles andere als ein Unbekannter. Mindestens elfmal war der Islamist, der dem Kreis um den IS-Rekrutierer Abu Walaa aus Hildesheim angehörte, Thema im Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum (GTAZ) von Polizei und Geheimdiensten gewesen. Mehrfach hatte er – auch gegenüber einem V-Mann des NRW-Landeskriminalamtes Attentatsabsichten geäußert. Eine Abschiebung des zwischenzeitlich als »Gefährder« eingestuften und vorübergehend festgenommenen Tunesiers, dessen Asylantrag abgelehnt und gegen den eine Reihe von Strafverfahren unter anderem wegen Drogenhandels eingeleitet worden waren, scheiterte nach Aussagen des damaligen NRW-Innenministers Ralf Jäger an den fehlenden Ausweispapieren und der Weigerung Tunesiens, seinen Staatsbürger zurückzunehmen. Die Überwachung Anis Amris wurde im Sommer 2016 in Berlin eingestellt. Dass er in kleinkriminellen Kreisen verkehrte, Drogen verkaufte und auch selbst konsumierte, hatten die Ermittler fälschlich als Abkehr vom Islamismus gewertet. Doch aufgrund der Informationen verschiedener Polizeibehörden, die Anis Amri als Salafisten und IS-Sympathisanten, der »nach Bombenbauanleitungen suchte und sich als Selbstmordattentäter anbot«, einstuften, wurde am 14. Dezember 2016 ein neues Personenprofil erstellt. Eine daraufhin angeordnete erneute Observation Anis Amris, der in der Berliner Salafistenszene um die Moabiter Fussilet-Moschee aktiv war, wurde nicht mehr umgesetzt.

Obwohl Anis Amri während seines Aufenthalts in Deutschland in ein salafistisches Netzwerk mit direkten Kontakten zum IS eingebunden war, legten sich die Ermittlungsbehörden schnell auf eine Einzeltäterthese fest. Das war bequem, da der Hauptverdächtige tot war. Doch stellt sich die Frage, ob so nicht nur vom offenkundigen Versagen der Behörden, sondern auch von der möglichen Rolle polizeilicher oder geheimdienstlicher V-Leute abgelenkt werden sollte. Die Fraktionen Die Linke, Bündnis90/Die Grünen und FDP beklagten in ihrem Sondervotum zum Abschlussbericht des parlamentarischen Untersuchungsausschusses, dass das BKA »von der Einzeltäterthese abweichende Spuren und Hinweise nicht verfolgt und nicht angemessen gewürdigt hat.« Offen blieb so, ob es neben Anis Amri einen direkten Mittäter gegeben hat, der zum Zeitpunkt des Anschlags im Lastwagen saß oder diesen sogar gesteuert hatte. Denn ungeklärt ist, wie Anis Amri ohne Fahrerfahrung unfallfrei mit dem schweren Sattelzug quer durch die Stadt fahren konnte. Zwar wurden an der Außentür des Fahrzeugs seine Fingerabdrücke festgestellt und eine Überwachungskamera nahm ihn kurz nach der Tat in einer Unterführung nahe dem Tatort auf. Doch in der Fahrerkabine selbst konnten keine eindeutigen DNA-Spuren oder Fingerabdrücke gefunden werden – dagegen aber solche einer bislang unbekannten Person. Auch wie Anis Amri noch während der Fahrt im Lastwagen ohne Internetzugang Chatnachrichten an einen IS-Kader in Libyen schicken konnte, bleibt ungeklärt.

Tatverdächtiger abgeschoben

Mehrere Ermittler vermuteten, dass es sich bei einem von Zeugen beschriebenen Mann mit blauen Handschuhen, der direkt nach der Tat am Lkw gesehen wurde, um den Anis Amri-Vertrauten und IS-Anhänger Bilel Ben Ammar gehandelt habe. Der Mann mit den Handschuhen soll den kürzlich verstorbenen Ersthelfer Sascha Hüsges niedergeschlagen haben. Anstatt sein Mobiltelefon ordentlich auszuwerten oder ihn zu seinem Verblieb in den Tagen nach dem Anschlag zu befragten, wurde Ben Ammar am 1. Februar 2017 nach Tunesien abgeschoben. Für die Oppositionsfraktionen steht daher der »Verdacht im Raum, dass ein Tatverdächtiger schnell entfernt werden sollte, obwohl es handfeste Hinweise auf seine Mitwisserschaft, womöglich sogar auf seine Beteiligung gab«. Eine mögliche V-Mann-Tätigkeit Ammars war im Untersuchungsausschuss angesprochen worden, konnte aber nicht nachgewiesen werden.