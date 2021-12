Buchpremiere

Simon Mayer/jW

Am Donnerstag stellte der Grafiker und Autor Stefan Siegert (l.) die Neuauflage seines Buchs »Karl Marx geht um.« in der jW-Ladengalerie vor. Sie ist soeben im Verlag 8. Mai erschienen. Im online übertragenen Gespräch mit jW-Ressortleiter Daniel Bratanovic ließ Siegert die Veröffentlichungsgeschichte des erstmals 1983 in Westdeutschland erschienenen, reich illustrierten Einführungsbandes Revue passieren. In die neue Edition wurden Aktualisierungen zum Marxismus etwa in der VR China eingearbeitet. Das Gespräch ist demnächst auf dem jW-Youtube-Kanal abrufbar. (jW)