Saatgut, nicht Asche

»Kentucky is my fate«: bell hooks (1952–2021)

Gloria Jean Watkins, besser bekannt unter ihrem Nom de guerre bell hooks, wurde am 25. ­Februar 1952 im Süden der USA, in dem 30.000-Leute-Nest Hopkinsville in Kentucky, geboren. Sie stammte aus der Arbeiterklasse (ihr Vater war Hausmeister, ihre Mutter »Hausmädchen«). Den Namen bell hooks borgte sie sich von ihrer Urgroßmutter mütterlicherseits, Bell Blair Hooks: »Alle waren sich einig, dass ich das Temperament dieser Urgroßmutter hatte, an die ich mich nicht erinnern konnte. Sie war eine scharfzüngige Frau. Jedenfalls sagte man sich das so. Es wurde angenommen, dass ich meine Wortgewandtheit – my way with words – von ihr geerbt hätte« (»Inspired Eccentricity«, in: »Belonging. A Culture of Place«, 2009).

Hörensagen ist eine Art, sich das Wort anzueignen. Die Aneignung berührt sich mit der erinnerten Erfahrung: »Die Erfahrung der einfachen schwarzen Leute im Süden war als Kind die Grundlage meiner Lebenswelt« (»Writing Autobiography«, in: »Talking Back: Thinking Feminist, Thinking Black«, 1989). Die wesentliche Vermittlerin ist zunächst die Großmutter: »Baba liebte es einfach, sich aufzuregen. Sie mochte ein schönes Wortgefecht gut leiden. Und sie fühlte sich wohl damit, Worte zu gebrauchen, die weh taten, die hängen blieben, die bestraften (…) Mein Sinn für Ästhetik stammte von ihr. Sie brachte mir bei, wie man Dinge wirklich anschaut, wie man sieht, was sich unter der Oberfläche befindet.«

Ihr »way with words« brachte bell hooks Anfang der 70er Jahre nach Stanford. Dort machte sie 1973 ihren Abschluss und beendete dann ihre akademische Ausbildung 1976 an der University of Wisconsin–Madison. Ihr erstes Buch »Ain’t I a Woman: Black Women and Feminism« erschien 1981. Der Titel bezieht sich auf eine berühmte Rede der befreiten Sklavin und Abolitionistin Sojourner Truth (1797–1883), die am Beginn des fünften und letzten Essays des Bandes – »Black Women and Feminism« – thematisiert wird. »Eine Frau zu sein«, einen »weiblichen Körper zu haben«, ist keine Selbstverständlichkeit. »In den Augen des 19. Jahrhunderts war eine Schwarze (black female) eine Kreatur, die es nicht wert war, den Titel ›Frau‹ zu tragen; sie nicht mehr als ein Möbelstück, ein Ding, ein Tier.« Hooks’ Essay ist als historische Lektion für den etablierten weißen Feminismus intendiert, der von dieser speziellen Geschichte zunächst nicht viel wissen wollte.

Im zweiten Essay des Bandes – »Continued Devaluation of Black Womanhood« – spricht bell hooks von der sozialen Hierarchie, die von den Weißen auf der Grundlage der Begriffe von »Rasse« (race) und Geschlecht (sex) errichtet wurde: »Ganz oben stehen die weißen Männer, weiße Frauen an zweiter Stelle, manchmal gleichberechtigt mit den schwarzen Männern, die an dritter Stelle stehen. Ganz unten befinden sich schwarze Frauen (…) So gut wie alle Amerikaner, einschließlich der Schwarzen, erkennen diese Hierarchie an.« Ihre Position, ganz unten – schwarz, Frau, mit Wurzeln in der ländlichen Arbeiterklasse einer entlegenen Provinz – bestimmte die Kritik von bell hooks.

Ihre produktivste Phase dürfte die Zeit um die Jahrtausendwende gewesen sein. Selten ließ sie einen Zankapfel liegen. Sie machte sich über Wim Wenders’ Film »Der Himmel über Berlin« lustig (»Warum sagt mir keiner, dass das ein Film über ›white german angst‹ ist?«) oder sorgte 2014 für einen mittleren Skandal, als sie die Sängerin Beyoncé als eine geschäftstüchtige, gleichwohl antifeministische Terroristin bezeichnete.

2004 kehrte sie nach Kentucky zurück, um am privaten Berea College zu lehren. Am Donnerstag verstarb sie in ihrer Heimat an Nierenversagen. Imaginiert hatte sie ihren (friedlichen) Tod bereits in dem Essay »Kentucky Is My Fate« (in: »Belonging«): »Ich schließe die Augen und sehe Hände, die ein rotes chinesisches Emailleschälchen halten. Man bewegt sich auf die Spitze des Hügels in Kentucky, den ich mein Eigen nenne. Man verstreut meine Überreste, als wären sie Saatgut und keine Asche (…) Die Vorstellung dieser Abschiedsszene tröstet mich. An den Hügeln von Kentucky hatte mein Leben begonnen. Sie repräsentieren den Ort der Verheißung und der Möglichkeit sowie den all meiner Schrecken und Monster, die mich verfolgen und meine Träume heimsuchen.«