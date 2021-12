Der richtige Impuls

Jens Schulze Gespür für neue Talente: Hannes Zerbe (auf der Rosa-Luxemburg-Konferenz 2020)

Wenn Hannes Zerbe am heutigen Freitag auf sein 80. Lebensjahr zurückblickt, hätte er allen Grund, Frank Sinatras Ballade »It Was a Very Good Year« vor sich hinzusummen. Mag es ihn auch im Frühjahr geschmerzt haben, dass wegen des verlängerten Shutdowns die von ihm kuratierte monatliche Reihe »Jazz im MIM« im Berliner Musikinstrumentenmuseum monatelang auf Eis lag, so war die im April erfolgte Senatsmitteilung, dass der mit 15.000 Euro dotierte Jazzpreis Berlin 2021 an ihn verliehen wird, für den am 17. Dezember 1941 in Lodz Geborenen der Auftakt für weitere erfreuliche Nachrichten.

Austausch pflegen

Wie etwa die Einladung zum diesjährigen Jazzfest Berlin im November, bei dem das Hannes Zerbe Jazz Orchester im Kleinen Sendesaal des RBB im Haus des Rundfunks vor Publikum aufspielen konnte. Dass Zerbes Name zuvor »noch nie auf dem Programmzettel des Jazzfestes Berlin« stand, fand der scheidende RBB-Jazzredakteur Ulf Drechsel in seiner Anmoderation »kaum vorstellbar«, und auch der spät Eingeladene hielt die Erleichterung nicht hinterm Berg, dass es »nach jahrelangem Kampf« mit einer Teilnahme seines seit 2011 bestehenden Ensembles »nun endlich geklappt hat«. Zugleich würdigte Zerbe den Moderatoren, der »die Linie seines Vaters Karlheinz Drechsel fortgeführt« habe, und dem »viele Musikanten für die geleistete Arbeit über all die Jahre sehr dankbar sind«.

Das lässt sich auch voll und ganz dem heutigen Jubilar attestieren, der 1994 an der Musikschule Friedrichshain mit »Prokopätz« eine hauseigene Big Band – nach Vorbild seiner genreüberschreitenden »Blech Band« – ins Leben rief und durch jahrelanges Engagement viele Musikerkarrieren auf den Weg brachte. Doch nicht nur der lokale Jazznachwuchs profitierte von Zerbes Expertise als begleitender Pianist, Komponist und arrangierender Orchesterleiter, sondern auch Gospel- und Chansonsängerinnen, gestandene Orchestermusiker und für experimentelle Poesie aufgeschlossene Schauspieler bekamen von Zerbe immer wieder anregende Impulse. Das Gespür für neue Talente und die Gabe, den künstlerischen Austausch kontinuierlich zu pflegen, prädestinierte ihn auch dafür, die »Jazz im MiM«-Konzertreihe zu betreuen, die inzwischen seit über 15 Jahren existiert. Und als dann 2011 sowohl langjährige Weggefährten als auch inzwischen etablierte »Prokopätz«-Alumni anregten, ein 16köpfiges »Hannes Zerbe Jazz Orchester« ins Leben zu rufen, ließ sich der Arrangeur nicht lange bitten.

Immer neugierig

Nach dem Freiluftkonzert im September beim Sommerfestival »Jazz am Kaisersteg« und der Jazzfest-Berlin-Premiere gab die Formation am 25. November noch ein Heimspiel im vertrauten Curt-Sachs-Saal des Musikinstrumentenmuseums. Dort wird Zerbe am 30. Juni nächsten Jahres wieder zu erleben sein, jedoch mit einem Drittel seines Orchesters, das dann unter dem Namen »Quint Ex Temporare« aufspielen wird.

Diesem Quintett gehört auch der Klarinettist Jürgen Kupke an, mit dem Zerbe seit über 30 Jahren musiziert. Zum Jahresende hat das Team nun sein zweites Duo-Album »Monalisa – Ballads and More« veröffentlicht. Waren auf dem 2019er Vorgänger »Alles hat seine Zeit« neben elf Eigenkompositionen drei kurze Hanns-Eisler-Stücke und zwei Interpretationen geschätzter Zeitgenossen (Carla Bley, François Jeanneau) vertreten, so findet sich auf dem neuen Werk nicht nur eine Hommage an Leonardos titelgebende Muse und weitere augenzwinkernde »Mahlerei«, sondern auch eine »Passacaglia für David«, die dem 2016 verstorbenen Kurzzeit-Berliner mit Künstlernamen Bowie gewidmet ist. Von dem habe er sich »harmonisch etwas anregen lassen«, wie es Zerbe im Rahmen der Jazzpreis-Verleihung diesen Juni in gewohnt trockener Weise anmerkte, bevor er die Ballade mit seinem Quintett präsentierte. Nun darf gerätselt werden, ob hier »Major Tom« oder »This Is Not America« Pate stand.

Doch vor allem darf gehofft werden, dass Hannes Zerbe sich auch im neuen Lebensjahrzehnt diese stilistische Aufgeschlossenheit und sein Interesse an neu geschaffener Kunst bewahrt. Seine Interpretation von Hans Werner Henzes »Floß der Medusa« in Kammerbesetzung, mit der er 2019 im Rahmen der Melodie & Rhythmus-Künstlerkonferenz und 2020 auf der Rosa-Luxemburg-Konferenz gastierte, sowie die auf dem Jazzfest vorstellten Gedichtadaptionen aus Volker Brauns jüngstem Lyrikband »Große Fuge« (rezitiert von Heide Bartholomäus) sind beste Beispiele. Herzlichen Glückwunsch!