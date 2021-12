Doch dann kam Putin

Scott Warren/Aurora Photos/imago Wer sitzt am Steuer? Der Petersburger Newski-Prospekt in den »verrückten 90ern«

Westliche Medien sind auf den Anfang der Woche im staatlichen russischen Fernsehsender Rossija 24 ausgestrahlten Dokumentarfilm »Russland. Seine neueste Geschichte« vor allem wegen einer Anekdote aufmerksam geworden. Im Interview erzählt Wladimir Putin, er habe 1996, nach der Abwahl seines politischen Mentors Anatolij Sobtschak als Petersburger Bürgermeister, eine Weile als Taxifahrer arbeiten müssen. Angenehm sei es ihm nicht, heute darüber zu reden, aber so sei es damals halt gewesen.

Schon Putins Äußerung, er rede an dieser Stelle erstmals über diese Episode, stimmt nicht. Das Motiv kam schon in einem hagiographischen Film von 2018 vor, gedreht vom selben Regisseur wie der aktuelle, Andrej Kondraschow. Im übrigen ist diese Erzählung in hohem Maße unplausibel. Wer bis Juni 1996 als Vizebürgermeister von St. Petersburg tätig war, ab August desselben Jahres in die Liegenschaftsverwaltung des Kreml geholt wurde und in der Zwischenzeit im Wahlkampfstab Boris Jelzins ausgeholfen haben soll, der wird es kaum nötig gehabt haben, aus Geldnot Taxi zu fahren. Der 2016 in Kiew ermordete Journalist Pawel Scheremet hat unter Berufung auf den damaligen Chef der Präsidialverwaltung in Moskau, Pawel Borodin, geschrieben, dieser habe mit Putin bereits wenige Tage vor der Wahl, die sein Chef Sobtschak am 2. Juni 1996 verlor, über Jobs im Kreml gesprochen. Zudem bot Sobtschaks gewählter Nachfolger Wladimir Jakowlew Putin offenbar an, ihn zu übernehmen, was Putin selbst ausgeschlagen habe. Kurz: Hier wird an einer Legende gestrickt. Ihr Inhalt: Putin als »einer von uns«, geplagt von den selben Existenzsorgen wie Millionen russischer Bürger in jenen »verrückten 90ern«.

Man kann sich leicht darüber mokieren, wie im Laufe des 130 Minuten langen Films Putin als eine Art Deus ex machina präsentiert wird, der im Lande so gut wie alles gerettet habe, was der Rettung bedurfte: von der Landwirtschaft über die Wissenschaft bis zum Militär und der Selbstachtung des Landes. Das ist die Logik solcher Filme, Geschichte teleologisch als Vorgeschichte ihres Endes zu erzählen. Aber das ändert erstens nichts an der Eindrücklichkeit der Archivbilder, die in verblichenen Farbtönen den Grad des Verfalls in Erinnerung rufen, den Russland damals erlitt. Und es verdeckt zweitens den Blick auf einige Akzentwechsel in der Bewertung jener Jahre, die in diesem Film zur aktuellen offiziösen Version wird.

Die russischen Kommunisten können sich freuen: Ihre Geschichtserzählung über die frühen nachsowjetischen Jahre ist fast eins zu eins in den Film eingegangen. Wie in den Publikationen der KPRF ist für das üble Schicksal Russlands eine Führung verantwortlich, die sich verantwortungslos bis an die Grenze des Verrats gezeigt habe. Gleich an zwei Stellen wird lächelnd ein Gorbatschow-Zitat gebracht: »Unser Boot schaukelt gerade, und manche werden darüber seekrank.« Jelzins Administration wird als von Karrieristen und Einflussagenten der USA durchsetzt präsentiert. Jelzin selbst wird zwar nicht direkt als Verräter dargestellt, aber doch als naiv bis zur Selbstaufgabe. Und – anhand eines gegenüber dem »lieben Leonid Iljitsch« (Breschnew) speichelleckerischen Parteitagsauftritts aus dem Jahr 1980 – als charakter- und gewissenloser Opportunist, der das Blut eigener Landsleute an den Händen habe. Was durch lange Wochenschausequenzen über den Panzerangriff auf das Regierungsgebäude im Oktober 1993 illustriert wird. Dass Jelzin 1999 kurz vor dem Amtsenthebungsverfahren stand und Wladimir Putins erste Amtshandlung darin bestand, seinem Vorgänger eine lebenslange Amnestie zu gewähren, wird mit keinem Wort erwähnt.

Ein neuer Akzent ist die starke Betonung des Agenturverdachts gegen internationale Menschenrechtsgruppen. Ein ehemaliger Staatsanwalt der Republik Inguschetien erklärt, zur Zeit des Kaukasuskrieges seien in seiner kleinen Republik 27 verschiedene ausländische Menschenrechtsgruppen aktiv gewesen. Er habe aus dem Gang dieser vermeintlichen »Aktivisten« geschlossen, dass sie Offiziere in Zivil gewesen sein müssten – geleitet vom Ziel, den Kaukasus von Russland loszureißen. Stark hervorgehoben wird in dem Film die Rhetorik von der nationalen Würde, die Russland unter Putin zurückgewonnen habe. Seit er 1999 den von russischen Fallschirmjägern besetzten Flughafen Pristina besucht habe, habe der Westen mit Russland wieder »wie mit einer Großmacht« verhandelt, sagt einer der vielen Zeitzeugen im Generalsrang.

Ob man diese Aussagen immer für bare Münze nimmt, ist das eine; doch der Film ist vor allem als psychologisches Porträt der heutigen russischen Elite sehenswert. Einer Elite, die sich zugute hält, das Land aus den Erniedrigungen der Jelzin-Jahre herausgeholt zu haben. Es ist Putins Narrativ aus seinen ersten 14 Amtsjahren, der Film hat so gewissermaßen zwei Enden: einerseits die »Heimholung« der Krim 2014, dem bisherigen und seit Jahren nicht mehr erreichten Höhepunkt der Popularität Wladimir Putins. Und andererseits eine Passage aus einem aktuellen Interview mit dem Präsidenten, in der er die neuen Hyperschallwaffen Russlands lobt und seine Zuversicht äußert, auch künftig werde Russland dem Westen waffentechnisch immer eine Nase voraus sein. Nach diesem O-Ton folgen Bilder eines Raketenstarts in Feuer und Qualm sowie eine Aufnahme von Verteidigungsminister Sergej Schoigu in Paradeuniform, der die Meldung über den erfolgreichen Test entgegennimmt und den Beteiligten dankt – durchaus in Befehlshaberpose. Wird hier vielleicht ein Putin-Nachfolger aufgebaut?