Tiefergelegte Riddims

imago/BRIGANI-ART Und es machte klick: Sly & Robbie (l.) in Berlin (1990)

Selbst in den Nachrufen gilt: Ohne Sly ist Robbie nicht zu haben. Besonders schön beim Onlinemagazin Pitchfork, wo es heißt: »Sly & Robbie’s Robbie Shakespeare dies at 68.« Wie der Poptheoretiker Max Horkheimer bereits wusste: »Wer von Sly Dunbar nicht reden will, der sollte auch zu Robbie Shakespeare schweigen.« Die Zeiten, in denen die Riddim Twins nicht in Zwillingsgestalt agiert haben, liegen weit zurück: In den frühen 1970er Jahren war Robbie Bassist der Hippie Boys, die regelmäßig im Club Evil People in der jamaikanischen Haupstadt Kingston spielten. Auf der anderen Straßenseite befand sich das Tit for Tat, hier trommelte Sly bei Skin, Flesh and Bone. Am Bass damals Ranchie McLean. Man spielte US-Soul, Protodisco und Reggae. In den Pausen wechselten die Musiker die Straßenseite, um sich gegenseitig zuzuhören. So die Legende.

Erstaunlich produktiv

Gleichzeitig aber begab es sich, dass Jo Jo Hoo-Kim und dessen Bruder Ernest eine Working Band für ihr neu gegründetes Channel-One-Studio zusammenstellten und dabei auf die Gruppe Skin, Flesh and Bone setzten. Sly hatte dezidierte Soundvorstellungen – und zusammen mit Robbie Shakespeare machte es »click«. Der Reggaesänger Junior Delgado will dabei gewesen sein: »When Ranchie was there with Sly it was good, but it wasn’t wicked. That come with Robbie. As soon as him hook up with Sly they just click, like they both want to try new things and develop their sound. The vibes coming offa them was terrible … pure terror.« So wurden Sly und Robbie also zu den Riddim Twins, die in den folgenden Jahren die Reggaeszene mit Bands wie The Revolutionaries und den Aggrovators mit zahllosen Riddims (Instrumentalstücke, über die die Sänger singen) nachdrücklich prägten. Wer einmal über Produktivität staunen will, konsultiere bitteschön die Plattenbörse Discogs.

1977 kam Chris Blackwell, Gründer des Labels Island Records, dann auf die glänzende Idee, auf den Bahamas ein professionelles Tonstudio zu eröffnen – Compass Point All Stars mit den illustren Musikerpersönlichkeiten Barry Reynolds, Mikey Chung, Lowell Dunbar, Wally Badarou, »Sticky« Thompson sowie unseren Zwillingen wurden als Hausband gecastet. In eben diesen Compass Point Studies wurde Disco-Queen Grace Jones in eine Post-Wave-Ikone verwandelt (»Warm Leatherette«, »Nightclubbing«). Hier produzierten nicht nur David Bowie, Tom Tom Club, die Talking Heads, Robert Palmer, Lizzy Mercier Descloux, Duran Duran, The B-52’s, Ian Dury oder Roxy Music, sondern auch die Rolling Stones, James Brown, Jimmy Cliff, Joe Cocker, AC/DC, Carly Simon und Serge Gainsbourg. Die Glimmer Twins Jagger und Richards hatten die Riddim Twins schon kennengelernt, als sie für die US-Tour 1978 Peter Tosh & Band als eine der Vorbands verpflichteten. Denn Sly & Robbie arbeiteten nicht nur als gefragte Studiomusiker, sondern tourten selbstverständlich auch mit Reggaegrößen wie Gregory Isaacs, Peter Tosh, Black Uhuru und Burning Spear. In den folgenden Jahrzehnten arbeiteten Sly & Robbie mehrgleisig, spielten und produzierten für Stars wie Bob Dylan, Mick Jagger, Yoko Ono, Joan Armatrading oder Sinead O’Connor und veröffentlichten als Produzenten und Labeleigner unter dem Namen Taxi bzw. The Taxi Gang – wo sie mit Crossoveralben wie »Language Barrier« (1985) mit Herbie Hancock, Bill Laswell, Manu Dibango oder Afrika Bambaataa oder »Silent Assassin« (1989) zu beeindrucken wussten.

Müheloser Übergang

Durch ihre Experimentierfreude und permanente Zusammenarbeit gelang dem Duo mühelos der Übergang vom Roots Reggae zum digitalen Dancehall. Zuletzt sorgten Arbeiten mit Amp Fiddler, Nils Petter Molvaer, Eivind Aarset und Vladislav Delay und ein paar Dubalben für größeres Aufsehen. Mit den Skandinaviern tourten Sly & Robbie 2018 auch durch Europa und sorgten live mit tiefergelegten Riddims für elektronische Soundscapes. Jetzt ist Robbie Shakespeare, einer der einflussreichsten und produktivsten Bassisten, in Florida an den Folgen einer Nierenoperation gestorben. Er wurde 68 Jahre alt.