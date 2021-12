Nicht verzweifelt

stock&people/imago Enrico Pieri am Tag, als er Beschwerde gegen die Verfahrenseinstellung gegen SS-Verbrecher einlegte (Stuttgart, 31.1.2013)

Mit ihm starb am Freitag eine wichtige Persönlichkeit für die antifaschistische Erinnerungsarbeit in Italien. Enrico Pieri wurde am 19. April 1934 geboren und überlebte als Zehnjähriger das SS-Massaker in Sant’Anna di Stazzema. In dem kleinen Bergdorf in der Toskana hatten Angehörige der 16. SS-Panzergrenadier-Division »Reichsführer SS« am 12. August 1944 insgesamt etwa 560 Menschen, darunter etwa 130 Kinder, ermordet.

Die Aufarbeitung dieses Verbrechens war ein Skandal. In der BRD wurden die Ermittlungen immer wieder verschleppt, und selbst öffentliche Geständnisse von Beschuldigten führten nicht zur Anklage. In Italien führte erst die Öffnung des »Schrankes der Schande« 2004 zum Prozess vor dem Militärgericht La Spezia. Er endete mit der Verurteilung von zehn Divisionsangehörigen zu lebenslangen Haftstrafen. Die Urteile blieben ohne praktische Bedeutung, weil die Täter nicht nach Italien ausgeliefert wurden und die deutsche Justiz das Urteil in der Bundesrepublik nicht vollstrecken wollte.

Um die Mörder hierzulande zur Rechenschaft zu ziehen, führte Enrico Pieri als Präsident des Vereins der Opfer von Sant’Anna di Stazzema einen langwierigen juristischen Kampf. Der hamburgische »Arbeitskreis Distomo« erinnerte in seinem Nachruf daran, dass Pieri die Beauftragung der anwaltlichen Vertretung mit einer anrührenden handschriftlichen Erklärung verband, in der er seine Familienmitglieder auflistete, wegen deren Ermordung er die Klage in Deutschland betrieb: Seinen Vater Natale (39 Jahre), seine Mutter Irma Bartolucci (35 Jahre und im vierten Monat schwanger), seine Schwestern Alice (zwölf Jahre) und Luciana Pieri (fünf Jahre), seine Großeltern Gabriello Pieri (73 Jahre) und Doralice Mancini (77 Jahre), die Onkel Alfredo Bartolucci (31 Jahre) und Galliano Pieri (36 Jahre) sowie 19 weitere Familienangehörige – sie alle verlor er bei dem Massaker der SS. Das Verfahren zur Erzwingung der Anklage in Deutschland dauerte zwölf Jahre. Als es im Jahr 2014 gegen den für das Massaker verantwortlichen Kompanieführer, Gerhard Sommer aus Hamburg, endlich gewonnen wurde und die Staatsanwaltschaft hätte Anklage erheben müssen, war der 93jährige dement und nicht mehr verhandlungsfähig.

Deutsche Antifaschisten, zu denen Enrico Pieri in den vergangenen Jahrzehnten vielfältige Kontakte entwickelt hat, schilderten ihn als sehr lebendigen Menschen. Er hat »die Hölle erlebt und ist daran nicht verzweifelt«. Bis zuletzt hat er sich gegen die Barbarei des Krieges und für eine friedliche Welt engagiert. Die zahlreichen Begegnungen mit jungen Menschen, vor allem in vielen Jahren mit den jugendlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Friedenscamps in Sant’Anna di Stazzema, haben ihn hoffnungsvoll und fröhlich gestimmt.

Nach dem 12. August 1944 hatte er viele Jahre geschwiegen. 1960 verließ Enrico Pieri Italien, um sich in der Schweiz eine neue Existenz aufzubauen und eine Familie zu gründen. 1992 kehrte er jedoch zurück. Zusammen mit seinem Freund Enio Mancini und durch den Kontakt mit Jugendlichen hat er angefangen, über seine Erlebnisse zu berichten, seine Erfahrungen und seine Gedanken zu teilen.

Es gab ein Ritual nach den jährlichen Gedenkfeierlichkeiten: Enrico lud in den Garten der Familie Pieri in Sant’Anna ein, wo alle bei leckerem Essen durcheinanderredeten, dem »Bella Ciao« der Wandergruppe der ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia), dem Gesang der Jugendgruppen oder kleinen Reden der Eingeladenen lauschten. Auf diese Weise hat Enrico Pieri, der 2018 sein Haus in Sant’Anna an die Gemeinde und den »Parco Nazionale de la Pace« für eine Jugendbegegnungsstätte übertragen hat, als Zeitzeuge gewirkt. Seine Stimme wird fehlen.