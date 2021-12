Nachschlag: Lebensretter

Giamni Fiorito Der Regisseur Paolo Sorrentino im Fußballstadion in Neapel, einem der Drehorte seines neuesten Films

Für alle Neapolitaner, die die 80er Jahre erlebt haben, war es ein prägendes Erlebnis: Der beste Fußballspieler der Welt wechselt in ihre Stadt. Mitunter rettete Diego Maradona buchstäblich Leben. Als der Jugendliche Paolo Sorrentino die Gelegenheit hat, erstmals zu einem Spiel des SSC Neapels zu fahren, zieht er Maradona einem Familienkurzurlaub vor, auf dem dann seine Eltern aufgrund eines Gaslecks im Ferienhaus sterben. Heute ist Sorrentino Regisseur – der vielleicht größte unserer Zeit – und hat seine Jugendzeit in »È stata la mano di Dio« (Die Hand Gottes) verarbeitet. Dabei ist der Film mehr als nur Autobiographie, er ist ein Zeitgemälde der Stadt Neapel, vielleicht auch ganz Italiens der damaligen Zeit. Über diesen und jenen Charakter im Film ließe sich streiten, aber schönere Bilder als bei Sorrentino gibt es auf den Leinwänden der Gegenwart nicht. Anfang des Monats lief der Film im Kino an, ist jedoch schon ab dem 15. Dezember auf Netflix verfügbar – praktisch in Coronazeiten. (mp)