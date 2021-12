Kein Lob vom Führer

Fotowerkstatt Elke Walford, Hamburg, und Dirk Dunkelberg, Berlin / Nolde Stiftung Seebüll Emil Nolde: »Melkmädchen« (1903, Öl auf Leinwand, 64,5 x 83 cm)

Eine »Ironie des Schicksals« sei es, dass der Maler als »entartet« galt, sagte die Kuratorin der Ausstellung, Kathrin Baumstark. Künstler seien nicht immer gute Menschen: »Nolde war kein guter Mensch, er war ein glühender Hitler-Verehrer.« Die Ausstellung »Nolde und der Norden« im Hamburger Bucerius-Kunst-Forum stellt seine frühen, eher unbekannten Werke vor und konfrontiert sie mit Bildern dänischer Malerinnen und Maler .

Emil Nolde, der den Allerweltsnamen Hansen trug, lernte 1901 die dänische Schauspielerin Ada Vilstrup kennen und heiratete sie ein Jahr später. Gleichzeitig änderte er seinen Namen in »Nolde«, in den seines Heimatortes. Ada sah in ihm ein Genie. »Sie teilten die Liebe zur Natur, aber auch den Antisemitismus und später die nationalsozialistische Gesinnung«, klärt der Wandtext den Besucher auf, der in diesem Maler noch immer das »Opfer« sehen will, als das sich Nolde nach dem Krieg selbst stilisierte.

Im Gegenteil: Trotz eifriger Bemühungen um Anerkennung wurden seine Bilder verfemt. In der Naziausstellung »Entartete Kunst« hingen das Polyptychon »Das Leben Christi« und zwanzig weitere Bilder Noldes als abschreckender Blickfang im Zentrum der Schau. Nolde war 1934 in die Nationalsozialistische Arbeitsgemeinschaft Nordschleswigs eingetreten, die 1935 mit der NSDAP »gleichgeschaltet« wurde. Fast gleichzeitig erscheint der zweite Band seiner Autobiographie »Jahr der Kämpfe«. Diese ­Kämpfe hatten einer »jüdischen Dominanz« in der Kunstwelt Deutschlands gegolten, Malern, Galeristen, Verlegern und der Presse. Warum wurden nun, 1937, in der »neuen« Zeit, 1.052 Werke Noldes aus deutschen Museen beschlagnahmt?

Trotzdem: Aus der Preußischen Akademie der Künste will er nicht austreten. 1941 bekommt er ein Ausstellungs-, Verkaufs- und Publikationsverbot – kein Malverbot. Aus der Reichskammer der bildenden Künste wird er ausgeschlossen. Ada ist fassungslos, in einem Brief nennt sie Nolde den »deutschesten, germanischen, treuesten Künstler« – ist das »der Dank für seinen Kampf gegen die Überfremdung und die Juden?«. In seinen Bildern spiegelt sich das alles nicht, auch wenn ab 1933 religiöse (jüdische) Themen nicht mehr auftauchen. Hitler mochte ihn nicht. 1946 wird er trotz Parteimitgliedschaft freigesprochen vom Entnazifizierungsausschuss Kiel. Die Ablehnung, Verfemung seiner Kunst wird als Beweis gedeutet, gegen das Regime gearbeitet zu haben.

Zu den Anfängen. Als erstes Bild der Ausstellung, ein Selbstbildnis von 1899, sehr düster, angeblich in eineinhalb Stunden gemalt. Der »göttliche Funke« half. Der Maler, der noch Hansen hieß, reiste 1900 mit dem Bild zur Weltausstellung in Paris und erlebte dort den großen Erfolg der dänischen Künstler im Grand Palais. Das animierte ihn, nach Kopenhagen umzusiedeln, um Galerien zu besuchen und diese eher realistische Kunst näher kennenzulernen. In Hamburg sind 25 dänische Gemälde zum Vergleich mit 80 Werken Noldes ausgestellt. Das interessanteste Bild der Schau stammt nicht von Nolde, sondern von dem Dänen Jens Ferdinand Willumsen, »Jotunheim« von 1892/93. Nolde wird es auf der Weltausstellung gesehen haben – beeinflusst hat es ihn nicht. Ein symbolistisches Triptychon, das den Rahmen mit einbezieht, sehr groß, avantgardistisch.

Anregung fand Nolde in Bildern mit Interieurszenen, die er nur zu dieser Zeit malte, wie 1901 »Mädchen in der Küche« – in Rückenansicht, so wie ein Mann es sieht, der nicht weiter vordringen will. Daneben hängt ein Bild von Viggo Johansen (1884), auch eine Frau von hinten in ihrer Küche. Johansen und Vilhelm Hammershøi besuchte Nolde in ihren Ateliers. Sein Gemälde »An der Küchentür« (1907) hat impressionistische Einflüsse – aber in kompaktem Pinselstrich und schreiend bunten Farben.

Im Coverbild des Katalogs (Hirmer-Verlag, 220 Seiten, 29,90 Euro) ist es das flirrende Licht des Nordens, das die »Zwei am Meeresstrand« umspielt. Keine Menschen, die in eleganten Kleidern am Strand entlangwandeln und Fußabdrücke im Sand hinterlassen wie bei den Dänen. Nein, das Paar bei Nolde beherrscht das ganze Bild. Er in einen voluminösen Mantel gehüllt, sie in ein Kleid oder Tuch, das den halben Rücken freilässt. Ihr linker Arm schafft es kaum, ihren Begleiter zu umschlingen. Ein Abbild des herben nordischen Menschens – so wie er sich sah, nicht nur um 1903.

Früh entstandene Bilder wie die drei »Melkmädchen« (1903) wurden später in einem flächigen farbbetonten Stil wiederholt (1939). Auch seinem »Kornmähen« (1900/01) widmete er sich 1940 noch einmal. Bilder, die in die Zeit passten. Das Aquarell »Zwei Mäher« (1907/10) dagegen in der Himmelsfarbe Blau verleitet zum Träumen.

Aus der Phantasie oder von nordischen Sagen angeregt, seine »Bergriesen«, die er auch immer wieder neu sah. Skurrile Wesen, den Himmel bevölkernd: »Vor Sonnenaufgang« (1901). Und Räuber und ihre Höhlen. Dann die Wikingerbilder (1938 und 1940) – die historische Siedlung ­Haithabu war nur 80 Kilometer von Seebüll entfernt.

Bevor Nolde seine farbsprühenden religiösen Bilder malte, entstand eins, das als sein »Schlüsselwerk« gesehen wurde (Carl Georg Heise): der »Freigeist« (1906). In der Mitte steht er, groß, blond, in orangefarbenem Gewand, links von ihm der ihn Lobende in Rosa mit bedeutungsvoll erhobener Hand, rechts, in dunklem Grün, der Tadelnde, der mit dem Finger auf ihn zeigt, die andere Hand hält ein Säckchen (Geld?) und daneben der Nörgler mit rotem Haar, sich die Hände reibend. Nolde schreibt in seiner Autobiographie über das Bild, er habe es »erst viel später verstanden«. Es hatte ihn plötzlich »zu etwas ganz anderem« getrieben – er malte den Freigeist. »Die Luft dahinter war noch flockig, die Figur jedoch in ganz einfachen Flächen hingemalt … Mitten im Bild steht der Freigeistige, Lob zur Linken, Nörgeln und Tadel zur Rechten, – es alles berührt ihn nicht.« Er – als hätte ein anderer das Bild gemalt: »Die Mittelfigur sollte wohl ich selbst sein.«