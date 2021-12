Geiseln der Gene

Wunderl/Beautiful Sports/imago images Archaische Riten: Karneval in Köln

Es gibt noch Lichtblicke in diesen düsteren Coronazeiten. Der Karneval in NRW wurde abgesagt. Eines der traurigsten und peinlichsten Ereignisse der Gegenwart, zuweilen als humorvoll und lustig missverstanden, fällt zur großen Freude der Nichtrheinländer aus. Das bestätigte NRW-Ministerpräsident Hendrik Josef Wüst unter Tränen. Als würde der Papst Weihnachten absagen oder die Grüne-Fraktion aufs Gendern verzichten. Oder noch schlimmer, als würde die Erdrotation aufhören. Die Verfassungsmäßigkeit der Karnevalsabsage wird noch geprüft. Für Menschen in ganz NRW brechen Lebensentwürfe zusammen.

Dabei sind sie ohne Schuld. Sie sind Geiseln ihrer Gene, der Fluch reicht weit zurück in die Zeit vor Homo sapiens. Der Gendefekt, den man aus Rücksicht auf die Leidenden »Karneval« nennt und der seit Ewigkeiten als Beispiel gelungener Inklusion der schwer beeinträchtigten Rheinlandregion in die bundesrepublikanische Wirklichkeit gilt, ist vermutlich auf die inzwischen ausgestorbene Spezies aus der Region ums Neandertal zurückzuführen, deren Nachfahren heute gemeinsam mit kultivierten Zugezogenen aus Osteuropa (Polen) und Nahost (Anatolien) das Rheinland bevölkern. Viele der Verhaltensweisen im Karneval erinnern tatsächlich an Regen- und Fruchtbarkeitstänze der Neandertaler.