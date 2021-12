»Niemand hat den Koalitionsvertrag abgefeiert«

Stefan Boness/IPON Mitglieder der Partei Die Linke bei einer Mietendemo in Berlin (11.9.2021)

Der Mitgliederentscheid der Berliner Linkspartei über den mit SPD und Grünen ausgehandelten Koalitionsvertrag endet am Freitag. Wie ist im Moment die Stimmung an der Basis?

Ich bin in der Basisorganisation Moabit und Tiergarten aktiv. Hier haben wir eine sozial und politisch sehr gemischte Zusammensetzung der Mitgliedschaft. Viele Arbeiter, aber auch Leute mit relativ hohen Einkommen. Manche neigen den sogenannten Reformern zu, andere eher den linken Zusammenschlüssen. Aber der Frust über den Koalitionsvertrag – vor allem wegen des Umgangs mit dem Volksentscheid – ist quer durch die Strömungen hindurch sehr groß. Viele hatten seit März Unterschriften gesammelt. Da haben auch Genossinnen und Genossen mitgemacht, die sonst nicht so aktiv waren. Das hat die Partei auch ein bisschen zusammengeschweißt. Jetzt sind viele enttäuscht. Und zwar nicht nur diejenigen, die solche Regierungsbeteiligungen grundsätzlich kritisch betrachten. Das ist ganz anders als vor fünf Jahren.

Nun wird die regierungslinke Mehrheit im Landesvorstand ja gut überlegt haben, wo eine Mehrheit für den Vertrag leichter zu erzielen ist: bei einem Mitgliederentscheid oder bei einem Parteitag. Man hat den Mitgliederentscheid vorgezogen. Ein Fehler?

Ich denke, dass es knapp werden wird. Bei dem Parteitag kürzlich war das Verhältnis etwa 60 zu 40 Prozent zugunsten der Linie des Landesvorstandes. In unserer Basisorganisation rechne ich aber mit einer Mehrheit gegen den Koalitionsvertrag. Hier haben am 26. September etwa 70 Prozent der Wähler für die Vergesellschaftung gestimmt. Das war für uns ein fast unfassbares Erlebnis. Wir sind an Leute herangekommen, die sonst nur schwer in Kontakt mit uns kommen, etwa die typische Westberliner Rentnerin in Tiergarten oder Leute aus türkischen Kulturvereinen in Moabit. Wir hatten bis zum 26. September einige Neueintritte; jetzt werden manche inaktiv oder treten aus. Das zeigt, wie die Lage ist.

Es gab einige Basiskonferenzen mit einer überschaubaren Beteiligung. Welches Meinungsbild hat sich da ergeben?

Wir hatten im Bezirksverband Mitte eine Basiskonferenz, bei der der stellvertretende Landesvorsitzende Tobias Schulze den Vertrag vorgestellt hat. Die Stimmung war wirklich nicht gut. Die Veranstaltung hat nur rund 90 Minuten gedauert. Es gab im Grunde nur kritische Nachfragen – von alten und jungen Genossinnen und Genossen und aus allen Strömungen. Niemand hat den Koalitionsvertrag abgefeiert. Die Antworten waren überwiegend ausweichend und unbefriedigend.

Das Votum von 40 Prozent der Delegierten gegen die Linie des Landesvorstandes war bemerkenswert, zumal, wenn man mitdenkt, dass der Berliner Landesverband lange im Ruf stand, einer der rechtesten überhaupt zu sein, in dem Fraktion und Vorstand machen konnten, was sie wollten. Nichtsdestotrotz: 60 Prozent der Delegierten machen diesen Kurs, von dem Kritiker sagen, er führe dazu, dass die Partei bei der nächsten Wahl »weggefegt« wird, weiter mit. Was kommen denn aus dieser Richtung für Argumente, um das abzustützen?

Das wird schon relativ clever gemacht. Es heißt, man könne den Volksentscheid komplett vergessen, wenn wir jetzt nicht in die Regierung gehen. Viele, die das schlucken, sind unzufrieden, sehen in der Opposition aber keine Perspektive. Und am Ende gehört zur Wahrheit auch: Unter den Delegierten sind viele, die in dem »System« Die Linke drin sind, die Jobs bei der Partei oder der Fraktion haben oder sich von einer Regierungsbeteiligung einen solchen Job erhoffen. Leute, die wirklich aktiv auf der Straße sind, sind auf dieser Ebene leider deutlich unterrepräsentiert.

Es gibt – zunächst mit Fokus auf den Mitgliederentscheid – eine Initiative mit dem Namen »Zusammen für eine linke Opposition«, die von Leuten aus verschiedenen Zusammenschlüssen und Bezirksverbänden getragen wird. Es scheint, als gebe es da eine neue Qualität linker Oppositionsarbeit in der Partei. Gibt es Pläne, das zu konsolidieren? Oder läuft man nach dem Mitgliederentscheid so oder so wieder auseinander?

Mein Eindruck ist auch, dass sich hier in den vergangenen Wochen eine neue Qualität in der Vernetzung des linken Flügels entwickelt hat. Bislang ist mir allerdings von weitergehenden Plänen für eine dauerhafte Koordinierung nichts bekannt.