CGIL noch in der Offensive

Massimo Di Vita/ZUMA Wire/imago images CGIL-Generalsekretär Landini (M.) bei einer großen antifaschistischen Demonstration (16.10.2021, Rom)

Seit die Confederazione Generale Italiano del Lavoro (CGIL) für den 16. Dezember zu einem achtstündigen Generalstreik aufgerufen hat, stehen in Italien wieder die Auseinandersetzungen zwischen Arbeit und Kapital im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Mit dem Ausstand protestiert die CGIL, mit über 5,6 Millionen Mitgliedern stärkste der drei großen Gewerkschaften, gegen den für 2022 vorgelegten Haushalt, den Generalsekretär Maurizio Landini einen seit Jahren beispiellosen Angriff auf die Lebensbedingungen der schwächsten sozialen Sektoren des Landes nannte.

Dem Aufruf hat sich die Unione Italiana del Lavoro – UIL (2,2 Millionen Mitglieder), wie Generalsekretär Pierpaolo Bombardieri mitteilte, angeschlossen. Der letzte Generalstreik hatte 2014 gegen die Kollaboration des damaligen Regierungschefs des sozialdemokratischen Partito Democratico (PD) Matteo Renzi, gleichzeitig Parteichef, mit dem Verband der Großindustriellen Confindustria stattgefunden. Er führte 2016 zum Rücktritt Renzis als Premier, ein Jahr später von der PD-Spitze. Sieben Jahre herrschte also Burgfrieden mit dem Kapital. CGIL und UIL könnten ihn jetzt beenden, schreibt das linke Blatt Manifesto.

Der dritte Verband, die Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori – CISL (4,5 Millionen Mitglieder) will dagegen an der Sozialpaktstrategie festhalten. Ihr Generalsekretär, Luigi Sbarra, nannte es »falsch, zum Generalstreik zu greifen und den Konflikt zu radikalisieren«. Die CISL stehe zum Dialog mit der Regierung und den Unternehmern und setze auf »gesellschaftliche Teilhabe«. Allerdings haben alle drei Organisationen bisher, soweit bekannt, abgelehnt, dem von Premier Draghi und Confindustria-Chef Bonomi geschlossenen neuen »Pakt für Sicherheit und Arbeit« beizutreten.

Die bisherigen Arbeiterkämpfe gegen das zunehmende Massenelend, darunter ein Generalstreik am 11. Oktober und der »No Draghi Day« am 4. Dezember, wurden von den einheitlich handelnden Basisgewerkschaften organisiert, die drei »Großen« blieben ihnen fern. Die Mitgliederzahl der Basisorganisationen steigt, auch durch Zulauf von den Großen. Zwar können sie mit deren rund elf Millionen nicht mithalten. Aber sie haben die CGIL unter Zugzwang gebracht, sie muss handeln, um ihnen nicht das Feld zu überlassen.

Nun schicken die Basisgewerkschaften sich an, auf den Generalstreik einzuwirken. Federazione del Sociale USB und Slang USB haben am Donnerstag in Neapel auf einer Konferenz »Introducing the Minimum Wage« CGIL und UIL aufgefordert, den Kampf um den Mindestlohn (Staatsbürgerschaftseinkommen) sowie um Lohnerhöhungen in den Mittelpunkt der politischen Agenda des Generalstreiks zu stellen. Italien ist eines der sechs EU-Länder, in denen es keinen gesetzlichen Mindestlohn gibt, argumentieren die Basisgewerkschafter.

Neben dem verständlichen Verzicht auf die Arbeitsniederlegung im Gesundheitswesen haben CGIL und UIL jedoch auch Verkehr und Transport sowie die Post ausgenommen, was das kommunistische Onlineportal Contropiano einen »verstümmelten Streik« nannte. Trotzdem spuckt Unternehmerchef Bonomi Gift und Galle: »Ein absurder Schlag«, Landini wolle »die Arbeitswelt und die Unternehmen bestrafen«. Unterstützt von den Faschisten mit der Lega Salvinis an der Spitze bis zu den Rechten im sozialdemokratischen PD versucht er, mit Premier Draghi den Arbeitskampf zu stoppen. Kleine Zugeständnisse sollen den Streik abwenden oder zumindest verschieben, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur ANSA am vergangenen Freitag. Für 2022 sollen jetzt 1,5 Milliarden für Steuersenkung und 3,8 Milliarden zur Beruhigung (Subventionierung) der steigenden Energiekosten aufgebracht werden. Das wäre jedoch nur etwa eine Milliarde mehr als bisher vorgesehen. Landini bleibe »in der Offensive« und habe die Offerte zurückgewiesen, heißt es. Dennoch wollen Gerüchte nicht verstummen, CGL und UIL könnten einlenken. Die nächsten Tage werden zeigen, ob sie dem Druck standhalten.