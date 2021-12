Keine wirksame Vertretung

Dino Kosjak Proteste wie am Sonnabend in Essen begleiten die Errichtung der Pflegekammer NRW

Leiser Zweifel an der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen war Ende November aus den Worten von Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) herauszuhören. Ein »Kammerideologe« sei er nicht, räumte er im Düsseldorfer Landtag ein. Er sei bereit, die Idee »aufzugeben, wenn mir irgend jemand sagt, wie man das anders organisieren kann«. Damit rückte er keineswegs von der Pflegekammer ab, deren Gründung CDU, FDP und Grüne im Juni 2020 beschlossen hatten. Wie schon früher legte Laumann auch jetzt nahe, die Kammer ermögliche den Pflegekräften eine Selbstverwaltung »auf Augenhöhe« mit den anderen Beteiligten im Gesundheitssystem. Aber die zurückhaltende Wortwahl des Ministers könnte darauf hindeuten, dass ihn die Argumente der Kammergegner nicht unbeeindruckt lassen.

Auf einen Protestmarsch mit mehreren hundert Teilnehmern in Herne Anfang Oktober folgten Demos in Düsseldorf und Dortmund. Am vergangenen Sonnabend schlossen sich rund hundert Menschen dem Aufruf des Pflegebündnisses Westliches Ruhrgebiet an und kamen bei niedrigen Temperaturen am Bahnhof Essen-West zu einer Kundgebung gegen die Pflegekammer NRW zusammen.

Ideen dafür, wie Pflegekräfte unabhängig von Kammern erfolgreich für ihre Interessen streiten können, äußerte der Auftaktredner Michael Quetting, Pflegebeauftragter der Gewerkschaft Verdi für Rheinland-Pfalz und das Saarland. So werde von »Arbeitgebern« der Eindruck geschürt, in kirchlichen Einrichtungen dürfe nicht gestreikt werden. Dagegen verwies er auf einen gewerkschaftlich organisierten Streik im Jahr 2017 in einer Klinik der Marienhausgruppe im saarländischen Ottweiler. Aus Mainz, Berlin, Jena und Homburg nannte er Beispiele für Tarifverträge, in denen es den »Kollegen und Kolleginnen selbst« gelungen sei, ihre »Entlastung zu erkämpfen«. Für seinen Arbeitsbereich Rheinland-Pfalz, wo 2016 Deutschlands erste Landespflegekammer ihre Arbeit aufnahm, stellte er fest, dass dort in der Pflege »überhaupt nichts besser« sei als in anderen Bundesländern.

Ein grundlegender Einwand gilt der Rechtsform von Berufskammern. Als Körperschaften öffentlichen Rechts erhalten sie ihre Kompetenzen vom Staat verliehen. Verbesserungen in der Pflege seien jedoch auf einer »von staatlicher Gnade gestatteten« politischen »Spielwiese« unerreichbar, so Quetting. Ursächlich für die Misere im Gesundheitswesen sei die Profitorientierung. Wer die beenden wolle, müsse die Politik selbst ändern. Schließlich fehle es auch an rechtlichen Vorgaben, damit Pflegekammern »Arbeitgeber« zur Verbesserung von Arbeitsbedingungen anhalten könnten, beispielsweise um Beschäftigte für Fortbildungen freizustellen und zu bezahlen. Gegenüber jW bedauerte Quetting, dass Kammerbefürworter und -gegner einander gegenüberstehen, während jüngst die Coronakrise gezeigt habe, wie sehr sie auf Solidarität angewiesen sind. Er warb auf der Bühne für eine konstruktive Zusammenarbeit beider Seiten.

Der Ärger der Kammergegner entzündet sich insbesondere am Zwang zur Mitgliedschaft aller ausgebildeten Pflegekräfte mitsamt Mitgliedsbeitrag. Der Errichtungsausschuss, der seit September 2020 am Aufbau der Pflegekammer bis zum April arbeitet, stellt anfänglich einen Monatsbeitrag von fünf Euro in Aussicht. Nicht zuletzt an diesen Zwängen stießen sich auch Pflegekräfte in Schleswig-Holstein und Niedersachen, wo die Pflegekammern schon wieder in der Auflösung begriffen sind, nachdem sich Mehrheiten der Pflegekräfte dagegen ausgesprochen haben.

Die Gewerkschaft Verdi und die SPD fordern, alle Pflegekräfte in NRW zur Pflegekammer zu befragen. An einer repräsentativen Umfrage im Jahr 2018 nahmen nur rund 1.500 Pflegekräfte teil, von denen sich eine Mehrheit für die Kammer aussprach. Minister Laumann ist gegen eine Vollbefragung. Dabei hatte er, der mitunter den Ruf eines Vertreters von Arbeiterinteressen in der CDU genießt, bei der ersten Sitzung des Errichtungsausschusses im September 2020 betont, die Pflege sei »von Beginn an aktiver Gestalter des Prozesses«.

Die rund 220.000 Pflegekräfte in NRW sind durch den Errichtungsausschuss aufgefordert, sich bis zum 21. Dezember zu registrieren. Dies ist Voraussetzung dafür, an der Wahl zur Kammerversammlung teilzunehmen. Für diese Chance zur Mitbestimmung sprach sich eine »spontane« Rednerin aus, die SPD-Landtagsabgeordnete Lisa Kapteinat. Sie hoffe, dass die Kammer unter Mitwirkung der Kritiker möglichst bald wieder »abgewickelt« werde.