Die Masken kichern

Martin Müller/imago images Strenge der Kritik: »Die Zeit wächst mir über den Kopf, und es gelingt mir nicht, sie totzuschlagen« (Jacques Offenbach, »Orpheus in der Unterwelt«)

»Wahrlich, wir haben die Unterwelt noch nicht durchschritten. Ein paar Jahrzehnte konnten wir Luft und ­Sonne vernehmen, jetzt ist es wieder nur Schwefel und Feuer.«

Peter Hacks, »Orpheus in der Unterwelt«

Wir leben seit Monaten im Karneval. Täglich feiert die Achtsamkeitsgemeinschaft frohe Ausnahmen im freien Maskenfall. Der Berliner Kultursenator von der Partei Die Linke verfügte im September amtlich: »Grundlegende Voraussetzung für Kulturveranstaltungen ist, dass die Teilnehmenden geimpft, genesen oder getestet sind.« Ausschluss und Ausschuss sind seither noch klarer poetisiert: Zweifler jedweder Couleur halten jeden Gedanken fest hinterm Gesetz zurück.

7.12.2021 – In der Komischen Oper zu Berlin stehen 200 Empfangsgäste ohne Kinnwindel, ewig sportlich über 65, hinter einer roten Absperrkordel und saufen rein. Saufen Sekt, Bier und kastilischen Verdejo, Doppelwacholder wäre zu proletarisch. Sehr weit im Abseits, einen Meter daneben, diszipliniert das selbständige Dienstleistungsproletariat der offiziellen Gastronomiepacht durchgeimpfte Jungdramaturgen: »Setzen Sie bitte die Maske auf. Aber sogleich. Wir haben hier Pflicht. Es ist für Ihre Gesundheit und zu Ihrem Schutz!« Diese freundliche Aggression von ganz vorne erklingt sublim südwestdeutsch vokalisiert, in Berlin. Keinen Soliumsatz generiert die Impfgemeinschaft der 2G-Günstlinge im VIP-Auffanglager – wer hingegen auf eigene Kosten verzehren muss, stößt heimtückische Aerosole aus. Das allseits beliebte Berliner Gesundheitsamt für Hygiene und Umweltmedizin könnte das irgendwie vielleicht als Negativpunkt notieren – wir schaffen das.

Ich aber notiere: Die 2,45 Stunden Offenbach-Hupfdohlerei von Barrie Kosky, der Regierende Bürgermeister von der SPD machte ihn einst zum Intendanten, recycelt die tausendste Präsentationsfolie aus dem Haus der Beliebigkeit, bevor dieser Intendant der beliebigen Scheiße das Haus von Walter Felsenstein endlich freigibt. Einen einzigen Einfall war er in der Lage, aus der Jahresgage zu friemeln, nämlich einen Synchronsprecher für alle Stimmen, der A-capella-Soundeffekte mundfurzt. Der Mundfurz ist der gültige Kommentar zur Zeit. Mehr kann auch keine Maske artikulieren. Mundfurz ist mutig, jeder beherrscht ihn, Maske auf und einfach geradeaus. Kein Gedanke störte das billige Geräusch.

Der Dramatiker Peter Hacks ließ zwei Aufsätze zum Genie Offenbachs in seinen theoretischen Nachlass aufnehmen. Selbst in der Behrenstraße sollte irgend jemand noch lesen können. Aber wir sind ja im Karneval – dem armen Offenbach, dem Begründer des schwierigsten Genres der Oper, der Operette, liefert das nicht vorhandene Ensemble totale Slapstickerei. Von allen singenden Dienern kommt grunzendes Hampeln und Fickificki, weiter nichts. Genau so, meine lieben Damen und Herren, machen wir hier Effizienztheater für die Satten und Zugehörigen. So viel wie möglich, so dumm wie möglich, ja, so schön ist die Oper, sie kichern! Die Masken kichern, sela.

Claudia Roth, die ganz alte Kulturstaatssekretärin der neuen BRD, veröffentlichte am nächsten Tag im Radio ein Verbot jeder Dramatik (DLF, 8.12.2021): »Das ist natürlich die große Liebe für die Kunst und die Kultur, ich komme ja da auch her – ich hab' ja am Theater angefangen, war dann mit Ton Steine Scherben im Musikbereich unterwegs –, und die andere große Liebe und Leidenschaft, das ist die Leidenschaft für die Demokratie. Ich glaube, gerade diese Bereiche, die sind untrennbar miteinander verwoben, denn unserer Demokratie würde doch ohne Kunst und Kultur komplett die Stimme fehlen.«