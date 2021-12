Devise Offenhalten

Daniel Reinhardt/dpa Noch eine Datenbank: Die Kontrolle von Coronanachweisen birgt ganz eigene Probleme (Hamburg, 7.10.2021)

Die wankelmütige Coronapolitik von »Lockdowns«, auf die Lockerungen und dann wieder »Lockdowns« folgten, hat den für Studierende als Einkommensquelle so wichtigen Gastronomiesektor mit besonderer Härte getroffen. Auch die zurückliegenden »Digitalsemester« waren vor allem für Studenten mit begrenzten finanziellen und technischen Möglichkeiten eine Belastung. Damit dürfte trotz der vierten Infektionswelle und der neuen Virusvariante vorerst Schluss sein. Die Bildungsministerinnen und -minister der 16 Bundesländer bleiben bei ihrer Strategie des Offenhaltens.

»Zur Verwirklichung des Anspruchs auf eine umfassende Hochschulbildung bekräftigen sie ihren Willen zur verantwortungsbewussten Fortführung des Präsenzbetriebs im laufenden Wintersemester unter Beachtung des regionalen Pandemiegeschehens«, heißt es laut einer Mitteilung der Kultusministerkonferenz (KMK) vom Freitag in dem am Tag zuvor gefassten Beschluss. Die KMK sieht sich dabei durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 19. November bestätigt, wonach der Staat zwar Schulen und Hochschulen wegen der Pandemie schließen durfte, Kindern und Studenten jedoch adäquate Alternativen anbieten müsse, um ihrem Recht auf Bildung gerecht zu werden.

Beschränkter Zugang

Was das Offenhalten der Hochschulen praktisch bedeutet, wird jeweils vor Ort geregelt. So dürfen beispielsweise seit 6. Dezember an Lehrveranstaltungen der Uni Hamburg nur noch nachweislich Geimpfte und Genesene teilnehmen. Damit folge die Hochschule der entsprechenden Verordnung der Hansestadt, wie eine Sprecherin mitteilte. Die Universität Hamburg zählt mit ihren derzeit fast 45.000 Studenten und rund 14.800 Beschäftigten zu den größten Hochschulen der BRD. Ungeimpften soll bei Bedarf ein Ersatzangebot gemacht werden. Den Lehrkräften werde am Ende selbst überlassen, ob sie ihre Veranstaltungen in Präsenz, digital oder hybrid umsetzen wollen, hieß es. Für die Teilnahme am Unterricht mit praktischen Anteilen, wie etwa Labortätigkeiten, gelte eine 3G-Regelung.

Das Infektionsgeschehen an Hochschulen und Universitäten war »bisher kein Thema auf der Tagesordnung der GMK«, teilte eine Sprecherin des bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege am 6. Dezember auf jW-Anfrage mit. Der Freistaat hat derzeit den Vorsitz der Gesundheitsministerkonferenz (GMK). In München weiß man aber: »In Innenräumen, wie z. B. in einem Hörsaal oder einer Universitätsbibliothek, besteht das Risiko einer Anreicherung von potentiell infektiösen Aerosolen und ein erhöhtes Risiko der Übertragung des Coronavirus.« Zudem komme es in Hochschulen und Universitäten zu zahlreichen Kontakten verschiedener Personen aus unterschiedlichen Lebensbereichen und Altersgruppen, »was eine Kontaktnachverfolgung beim Auftreten eines Infektionsfalles erheblich erschwert«, erklärte die Sprecherin. Deshalb seien die geltenden Hygienemaßnahmen »verstärkt zu berücksichtigen«.

Über den Stand beim Infektionsschutz von Beschäftigten und Studierenden zeigte sich die GEW enttäuscht. In den vergangenen Monaten habe es »nur wenig Fortschritt« gegeben, hatte der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Andreas Keller, am 2. Dezember auf jW-Anfrage bedauert. Zu früh hätten die Hochschulen und die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) »auf Drängen der Kultusministerkonferenz« auf eine Rückkehr zum Präsenzbetrieb »ohne Plan B gesetzt«. Keller forderte die »sofortige Wiedereinführung und unbürokratische Ausgestaltung« der Überbrückungshilfe für Studierende sowie die bundesweite einheitliche Verlängerung der Regelstudienzeit um ein weiteres Semester. Die pandemiebedingte Möglichkeit, befristete Arbeitsverträge zu verlängern, müsse beibehalten und verbindlich ausgestaltet werden.

»Die Hochschulleitungen richten sich selbstverständlich nach allen rechtlichen Regelungen und verfolgen zusätzlich die Maßgaben ihrer Hygienekonzepte«, versicherte HRK-Präsident Peter-André Alt gleichentags auf jW-Anfrage. Die Verantwortlichen würden die Lage konstant beobachten »und stehen jeweils in engem Austausch mit den zuständigen Behörden und den Organen der Hochschulen«. Die HRK habe »von Beginn an« darauf hingewiesen, dass die Hochschulen »als Orte der Begegnung nicht zu Hotspots der Pandemie« werden dürften. Inzwischen aber könne man »überdurchschnittlich hohe Impfquoten bei den Studierenden« verzeichnen, wobei »die psychosozialen Folgen der »Digitalsemester« sichtbar seien. »Beides waren starke Argumente für eine Rückkehr zu Präsenzangeboten zum laufenden Wintersemester.«

Auf jW-Anfrage forderte ein Sprecher der wissenschaftlichen Berufsvereinigung Deutscher Hochschulverband (DHV) ebenfalls am 2. Dezember, dass »in Gebieten mit sehr hohen Hospitalisierungsraten« Präsenzangebote reduziert werden müssten und auch Schließungen »als ultima ratio wieder in Erwägung zu ziehen« seien. Der Sprecher bedauerte zudem, dass die Interessen der knapp drei Millionen Studierenden »gegenüber denjenigen anderer gesellschaftlicher Gruppen bei der bisherigen Bekämpfung der Pandemie nur eine untergeordnete Rolle« gespielt hätten. Ausweg aus der Pandemie bleibe für den DHV die Impfung, »die schwere oder gar tödliche Krankheitsverläufe zu verhindern mag«. Niedrigschwellige Angebote auf dem Campus sollten beibehalten oder fortgeführt werden.

Der »Freie Zusammenschluss von Student*innenschaften« (FZS) hatte in einer Mitteilung vom 1. Dezember auf die unterschiedlichen materiellen Möglichkeiten der Betroffenen hingewiesen. Hybridformate böten nicht allen Studierenden die gleichen Lehrbedingungen und Lernmöglichkeiten, erklärte FZS-Vorstandsmitglied Marie Müller in einer Mitteilung. Um die Folgen der Pandemiemaßnahmen abzufedern, forderte sie »ein erneutes Solidarsemester«. Dazu gehöre »zwingend die Nicht-Anrechnung von Prüfungsversuchen« ebenso wie die bundesweit einheitliche Verlängerung der Regelstudienzeit um ein weiteres Semester.