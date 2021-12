Koordinator mit Vollbart

Bernd von Jutrczenka/dpa Das Attentat vom Berliner Breitscheidplatz 2016 ist noch längst nicht aufgeklärt (20.12.2016)

Knapp fünf Jahre nach dem Lkw-Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz mit 13 Toten und 67 zum Teil schwer Verletzten gibt es neue Erkenntnisse über den mutmaßlichen Auftraggeber des Attentäters Anis Amri. Wenige Tage nach dem Anschlag war Amri, der der Dschihadistenvereinigung »Islamischer Staat« (IS) angehört hatte, bei einer Polizeikontrolle in Italien erschossen worden. Bei seinem Hintermann soll es sich um einen IS-Funktionär namens Ali Hasim Asis handeln, der den Kampfnamen Abu Baraa Al-Iraki trug. Das meldete tagesschau.de am Montag vor der Ausstrahlung der ARD-Dokumentation »Weihnachtsmarktanschlag: Das Netzwerk der Islamisten«.

Diese Information hat ein Reporterteam des RBB von Sadi Ahmed Pire, einem Vorstandsmitglied der in der Kurdischen Autonomieregion im Nordirak mitregierenden Patriotischen Union Kurdistans (PUK), unter Berufung auf irakische Sicherheitskräfte erhalten. Auch ein in Nordsyrien inhaftierter IS-Kämpfer, der eng mit Baraa Al-Iraki gearbeitet hatte, bestätigte gegenüber dem RBB dessen zentrale Rolle bei Anschlägen in Europa.

Die neuen Erkenntnisse passten exakt zu Informationen, die der Bundesnachrichtendienst (BND) bereits Ende Dezember 2016 durch eine geheime Quelle erhalten habe, heißt es auf tagesschau.de. Laut dieser Quelle handele es sich bei dem etwa 45 Jahre Dschihadisten, der einen »großen Vollbart« habe, um einen ranghohen militärischen Koordinator, der die Arbeit des IS in Deutschland organisiere.

Weder BND noch Bundeskriminalamt hatten diese Spur weiterverfolgt, da aufgrund der Namenshäufigkeit keine eindeutige Zuordnung der Person möglich gewesen sei. Im Amri-Untersuchungsausschuss hatte ein dazu befragter BND-Beamter die Informationen seines Spitzels als »nicht wertig« und »zu banal« heruntergespielt.

Es sei »weder neu noch überraschend«, dass es eine Einflussnahme von seiten des IS auf Amri gegeben habe, erklärte die Bundestagsabgeordnete Martina Renner, die als Obfrau für Die Linke dem Amri-Untersuchungsausschuss angehört hatte, am Montag gegenüber junge Welt. »Sicherlich wurden noch nicht alle beteiligten Personen vollständig identifiziert. Dies wäre eine Aufgabe der beteiligten Behörden, die schließlich noch immer entsprechende Ermittlungsverfahren führen«, so die Abgeordnete.