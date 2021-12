Frohlocket!

Sven Lambert/imago Der ewige Dissident: Stefan Heym

Eine repräsentative Umfrage unter einem Redakteur dieser Zeitung hat ergeben, dass er Menschen kennt, die Weihnachten nicht aus tiefstem Herzen hassen. Das hat mich dazu bewogen, an dieser Stelle darüber zu informieren, dass die hörbaren deutschen Rundfunkprogramme in den kommenden sieben Tagen und darüber hinaus viel Weihnachtliches senden werden, und zu verschweigen, dass diese Sendungen in unserer Programmvorschau überhaupt nicht berücksichtigt werden. Mit einer Ausnahme: Am Sonntag werden drei Sender vom Frühstück bis Mitternacht im Stundentakt aus elf Ländern 14 Konzerte mit alter und neuer Weihnachtsmusik übertragen. Bis nach Helsinki, Sofia und Athen werden unsere Ohren getragen, zusammengeschaltet wie in jedem Advent von der Union Europäischer Rundfunkanstalten. Grenzüberschreitende »Weihnachtsringsendungen« haben in Deutschland seit mehr als 80 Jahren Tradition. Dank der Guido-Knopp-Heimatfilme unvergessen ist die selige Stimmung unter unseren Weihnachtsbäumen, als es anno 42 aus dem Empfänger brummte: »Hier ist Stalingrad. Hier ist die Front an der Wolga …« Läuft ab 10 Uhr auf BR Klassik, HR 2 Kultur und SR 2.

Dobler-Krimifans können sich in dieser Woche am ARD-»Radio-Tatort« wundhören. Der BR präsentiert zum dritten Mal Kommissarin Jaqueline Hosnicz und ihren Partner Jakob Rosenberg, ihr »Tatort«-Debüt hatten die zwei vor zwei Jahren in »Mörder und Gespenster« gegeben. Dieses Mal ermitteln sie gegen »Killer und Kollegen« (Mi., 20.05 Uhr, Bayern 2; Fr., 19 Uhr, RBB Kultur, 19.04 Uhr, WDR 3; Sa., 17.04 Uhr, WDR 5, 19.05 Uhr, SWR 2, 22 Uhr, SR 2; So., 18 Uhr, Bremen 2, 19 Uhr, NDR Kultur; Mo., 21 Uhr, Bremen 2, 22 Uhr, MDR Kultur). Sonst:

Marlene Dietrich hat 1945 in Bergen-Belsen die eigene Schwester aufgespürt und später verleugnet. Die Gründe dafür sucht Peter Schanz im »Feature« über »Marlene Dietrich, ihre Schwester und die Licht-Spiele von Bergen-Belsen« (NDR 2017, Di., 20 Uhr, NDR Kultur). Anders als die Dietrich ist Stefan Heym irgendwann nach Deutschland heimgekehrt. Als »Der ewige Dissident« wird er morgen zum 20. Todestag im »Feature« auf RBB Kultur por­trätiert – zu Recht? (RBB 2013, Mi., 19 Uhr). Am Freitag abend dirigiert Zubin Mehta im »Konzert« in DLF Kultur live die Hauskapelle der Philharmonie Berlin mit der Dritten von Gustav Mahler (20.03 Uhr), während zur selben Zeit »Das Feature« im Schwesterprogramm von »Liebesgeschichten im Zeitalter von Tinder« erzählt (DLF 2021, 20.05 Uhr, DLF). Die Sendereihe »Klassiktreffpunkt« versucht sich in dieser Woche an der Verkürbissung des grandiosen Willi Resetarits, zeitweise populär als Ostbahn-Kurti und in der DDR auf Tour gewesen mit der »Proletenpassion«, für die er unter anderem das gänsehauterregende Javala-Lied beigesteuert hat: »Ein paar Sekunden Seligkeit mit Willi Resetarits« (Sa, 10.05 Uhr, Ö 1). Patricia Görg beschäftigt sich in »Essay und Diskurs« mit »Handzeichen«, den Abdrücken der Hände, die unsere Urzeitvorfahren in künstlerischer Absicht in Höhlen hinterlassen haben (So., 9.30 Uhr, DLF). Die Spuren, die die demnächst 75jährige Patti Smith bei Musikern von heute hinterlassen hat, findet »Freistil«-Autorin Anna Lila May dann am Abend in »Anarchie und feuerspeiende Pferde« (DLF 2021, 20.05 Uhr, DLF). Das »WDR-3-Hörspiel« am Montag beschreibt der Sender mit »Coming of Age in der Nationalen Volksarmee«. Autor und Regisseur von »Einfach so« ist Andreas Meinetsberger, geboren 1958 in Erfurt, der sein Handwerk beim Rundfunk der DDR gelernt hat (WDR 2021, 19.04 Uhr).