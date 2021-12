Neue Weltordnung

REUTERS/Ali Khara Taliban-Patrouille in Kabul (14.11.2021)

Der Abzug der US-amerikanischen Truppen und ihrer Verbündeten aus Afghanistan und die Rückkehr der Taliban an die Macht im Spätsommer 2021 markieren eine weitere Etappe im Entwicklungsprozess einer neuen Weltordnung. Die zunehmende Rivalität zwischen den USA und der Volksrepublik China bzw. das zunehmende Konfliktpotential zwischen »dem Westen« und Russland bilden dabei nur zwei Hauptlinien der künftigen Weltpolitik, mit deren Anwendungsfall Afghanistan sich Heft 128 der Zeitschrift Z befasst.

Mit dem Einzug der Taliban in Kabul wurde erneut deutlich, dass der politisierte Islam spätestens seit der »islamischen Revolution« im Iran ein beständiger Faktor des Gefüges der internationalen Beziehungen ist und vorerst bleiben wird. Stefan Bollinger befasst sich von diesem Kontext ausgehend mit den Ursachen des Scheiterns der verschiedenen Interventionen der Großmächte in Afghanistan. Er stellt dabei unmissverständlich heraus, dass es dem »Westen« um imperialistische Machtpolitik und nicht um Frauenrechte und Demokratie geht. Afghanistan habe in der Geschichte schon häufiger als ein Friedhof der Großmächte fungiert, so dass sich die Frage stelle, inwieweit dies auch für die USA gelte. Bollinger arbeitet gleichzeitig heraus, dass die gescheiterte Revolution der 1970er Jahre und ihr ungenügender Rückhalt in der Bevölkerung den Boden bereitete für die umfassende Intervention vor allem der USA und den faktischen Stellvertreterkrieg, den die UdSSR letztlich verlor.

Matin Baraki führt in die jüngere Geschichte Afghanistans ein. Seine Darstellung beginnt mit dem Ende der 1940er Jahre und beschließt den ersten Teil am Vorabend der Revolution von 1978. Von den neuerdings wieder gerne beschworenen »goldenen Zeiten« am Hindukusch, denen einheimische Kommunisten und die UdSSR ein Ende bereitet hätten, kann wahrhaftig nicht die Rede sein, wie sich hier zeigt.

Dieter Boris formuliert in seinem Beitrag erste Überlegungen zur Erklärung der Niederlage der USA und nimmt dabei innere Konfliktfelder des Landes in den Blick, den schroffen Stadt-Land-Gegensatz und die militärischen Kräfteverhältnisse sowie die Rolle der Interventionsmächte. Die kulturelle Arroganz letzterer gegenüber den Afghanen sei ein Teil der Ursachen der Niederlage. Eine grundsätzliche Abkehr des Westens von seiner Interventionspolitik sieht er nicht.

Werner Ruf fragt, ob Afghanistan die »Ouvertüre für eine neue Weltordnung« darstelle und spricht dabei auch das Streben der EU nach eigener Interventionsfähigkeit an. Er plädiert für eine friedliche Konfliktlösung unter Einbeziehung regionaler Organisationsformen. Einen Überblick über die (geo-)politischen Interessen der Groß- und Regionalmächte in der Region geben Yannick Laßhof und Joshua Stoesz.

Außerdem: Qiang Zhu schreibt über die »Sinisierung des Marxismus« und Fred Moseley über die Fehldeutung der Marxschen Wert- und Preistheorie durch die »Neue Marx-Lektüre«. Andere Beiträge befassen sich mit der Entwicklung der Sozialstruktur der BRD seit 1996 und dem Thema »Faschismus und Massengefolgschaft«.