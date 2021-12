Nur ein kleiner Schritt

Bodo Schackow/zb/dpa Im westdeutschen Urteil immer entweder unter- oder überqualifiziert: Menschen in Ostdeutschland nach 1990 (Ausstellung zur Treuhand in Erfurt, 20.8.2019)

In einem Darmstädter Wissenschaftsverlag ist kürzlich ein ebenso dickleibiges wie hochpreisiges Buch erschienen, das der Aufmerksamkeit von Lesern empfohlen werden kann, die sich aus wissenschaftlichem Interesse oder persönlicher Betroffenheit mit dem Ende der DDR und deren Aufgehen in der vergrößerten Bundesrepublik beschäftigen. Der Autor Oliver Dürkop ist von Hause aus Journalist; sein Thema sind seit geraumer Zeit die Ereignisse der Jahre 1989/90, also die Krise in der DDR bzw. deren Annexion durch die BRD. Dürkop führte und führt vor allem Interviews mit Protagonisten jener Zeit. Daraus sind bereits einige Veröffentlichungen entstanden.

Gegenstand des nun vorgelegten Buches ist vordergründig das Leben und Wirken von Walter Siegert. Der 1929 bei Chemnitz geborene und im vergangenen Jahr in Berlin verstorbene Finanzökonom war seit 1980 Staatssekretär im Finanzministerium der DDR und 1990 kurze Zeit Minister für Finanzen. Er gehörte nach seinem Austritt aus der einstigen Staatspartei dann zu jenem ausgewählten, bis heute auch vielen Ostdeutschen nicht einmal dem Namen nach bekannten Personal, das den neuen kommandierenden Damen und Herren aus der alten Bundesrepublik in unterschiedlichen Funktionen und Bereichen dabei half, die DDR abzuwickeln.

Einige jener ehemaligen DDR-Verantwortlichen, die den neuen Dienstherren zur Hand gingen, taten das aus durchaus ehrbaren Motiven und zeigten mitunter auch Rückgrat. Dass das praktische Ergebnis die neoliberale und sich langsam zur imperialen Bedeutung aufschwingende Bundesrepublik war und ist, kann nicht ihrem Tun angelastet werden. Auch deswegen, weil dieses Ergebnis bereits feststand und die neuen Herren vom hohen Ross auf ihre Helfer herabsahen. So schreibt der damalige Bundesfinanzminister Theodor Waigel im Vorwort, dass er die Kompetenz seiner Wirtschafts- und Finanzhelferlein mit DDR-Vorgeschichte als sehr gering einschätzte. Von da bis zur ausdrücklichen Ernennung zum »nützlichen Idioten« ist es nur ein kleiner Schritt.

Doch hier sind wir an dem Punkt, der das Buch bei allen methodischen und inhaltlichen Wacklern interessant macht. Dürkop vertritt offensichtlich die Auffassung, ein Autor müsse völlig standpunktlos und neutral schreiben. Viele seiner Leser dürften – gerade bei diesem Gegenstand – wissen, dass, bevor die Hand schreibt, der Gedanke an den vorhandenen Urteilen und Vorurteilen im Kopf vorbei muss. Hier trägt das Bemühen um Standpunktlosigkeit aber Früchte. Dürkop lässt Ost- und Westmenschen gleichsam unkommentiert zu Wort kommen.

Und so wird, beachtet man das Einordnungsgerede nicht weiter, neben dem in gewisser Weise prototypischen Lebenslauf eines hochrangigen DDR-Staatsdieners, der hier in erster Linie selbst aus seinem Leben erzählt, ein Sammelsurium von Kommentaren und Perspektiven interessanter Akteure jener Zeit geboten. Die Palette reicht von Hans Modrow, Christa Luft (Professorin und Kurzzeitministerin), Klaus Blessing (Wirtschaftsstaatssekretär und Abteilungsleiter im ZK der SED), Manfred Domagk (Staatssekretär im Amt für Preise), Karl Döring (Generaldirektor Eisenhüttenkombinat Ost) und Bruno Mahlow (Abteilungsleiter internationale Beziehungen im ZK) bis hin zu Theodor Waigel, Günther von Lojewski (Intendant des SFB), Jürgen Brockhausen (Ex-Bundesbank-Direktor und Schattenfinanzminister unter Walter Romberg in der letzten DDR-Regierung), Werner Strasberg (Vizepräsident des Obersten Gerichts der DDR) oder auch Günther Krause sowie Lothar de Maizière.

Die Perspektiven der Einlassungen sind so verschieden wie die Personen, die hier genannt wurden. Insgesamt sind jene fast 250 (von 700) Seiten die spannendsten und ertragreichsten des Buches. Zwar bekamen alle Interviewten einen Fragenkatalog von Dürkop, aber hinsichtlich Ausführlichkeit und Tendenz der Antworten blieben sie sich selbst überlassen. Die meisten Interviewten nutzten die Gelegenheit, Abläufe und politische Entscheidungen aus ihrem persönlichen Blickwinkel zu beleuchten, was, einmal abgesehen vom ewigen Narzissten Krause, fast durchweg sehr aufschlussreich ist. Es findet sich hier zwar nichts sensationell Neues, aber zu wissen, wie der eine oder andere (zumindest in der Selbstwahrnehmung drei Jahrzehnte danach) gedacht hat, macht manche Zusammenhänge klarer. Dieser umfangreiche Teil des Buches ist unbedingt lesenswert und sowohl jenen zu empfehlen, die diese Zeit aus eigenem bewussten Erleben nicht kennen, als auch jenen, die 1990 und danach mit den Entscheidungen anderer leben lernen mussten. Lehrreich ist das in jedem Fall.