Nachschlag: Schaum vorm Mund

Sven Hoppe/dpa Lässt sich von Qualitätsmedien wie Buzzfeed und Deutschlandfunk nicht foppen: Richard Pound (Aufnahme von 2016)

Als ob Sotschi nicht gereicht hätte, sollen den Sportbegeisterten nun auch die olympischen Winterspiele von Beijing schon im Vorfeld madig gemacht werden. So nahm Deutschlandfunk-Journalist Maximilian Rieger am Sonnabend den Olympia-Verantwortlichen Richard Pound auf eine Weise in die Mangel, dass es wehtat: »Heißt das, Sie bezweifeln, dass die Uigu­ren dort in Lagern interniert sind, und bezweifeln auch die Berichte von Menschenrechtsorganisationen oder Medien wie Buzzfeed oder der New York Times?« Denn wer möchte schon in Frage stellen, was letztgenannte Medien oder auch nicht näher bestimmte »Menschenrechtsorganisationen« alles verzapfen? Und wenn Länder wie die USA und Australien, die eine lange Expertise im verständnisvollen Umgang mit nationalen Minderheiten haben, vorangehen und den Spielen aus Sorge um die Uiguren die kalte Schulter zeigen – wer wollte da nicht mitziehen? Der Schaum vorm Mund ist mittlerweile so giftig, dass es das Hirn angreift. (jt)