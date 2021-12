»Union und SPD haben dieses unsägliche Gesetz geschaffen«

Michael Kappeler/dpa Für möglichst viele Abschiebungen sollen auch bürokratische Hürden sorgen (Leipzig, 30.7.2019)

Der Schutz schwer erkrankter Geflüchteter vor Abschiebung ist in vielen Fällen nicht gegeben. Weil die Bundesregierung bisher nicht gehandelt hat, wollen Sie Nachweispflichten von Betroffenen für ihre Erkrankung vom Bundesverfassungsgericht überprüfen lassen. Wie ist die Gesetzeslage?

2016 wurde das Aufenthaltsgesetz verschärft. Im Paragraph 60 a heißt es: »Es wird vermutet, dass der Abschiebung gesundheitliche Gründe nicht entgegenstehen.« Falls durch eine Abschiebung eine Erkrankung verschlimmert werden könnte, müsse das durch eine ärztliche Bescheinigung glaubhaft gemacht werden. So hat der Gesetzgeber ausgeschlossen, dass psychische Erkrankungen durch Bescheinigungen approbierter Psychotherapeuten nachgewiesen werden können – obgleich diese im Fall von posttraumatischen Belastungsstörungen, um die es bei vor Verfolgung oder Krieg Geflüchteten oft geht, genauso kompetent sind wie etwa Psychiater, deren Attest anerkannt wird.

Weiterhin wurde 2019 Paragraph 60 verschärft: Auch hier gelten nun erhöhte Anforderungen an ein Attest. Deshalb wollen wir den Gesetzgeber zu Veränderungen bewegen sowie die bisherige Praxis gemeinsam mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte e. V., GFF, und der Bundesweiten Arbeitsgemeinschaft der psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer e. V., BAfF, vom Bundesverfassungsgericht überprüfen lassen.

Welche Folgen hat die Gesetzgebung für die Betroffenen?

Sie müssen die Kosten für die ärztliche Bescheinigung selbst tragen, im Regelfall mehrere hundert Euro – in etwa die Summe, die Geflüchtete für ihr komplettes Leben monatlich zur Verfügung gestellt bekommen. Hinzu kommen Kosten für das Dolmetschen.

Zudem muss man wissen, dass psychisch erkrankte Betroffene sich meist nicht in psychiatrischer, sondern in psychotherapeutischer Behandlung befinden. Diese wird in der Regel über die psychosozialen Zentren für Geflüchtete organisiert und finanziert. Zum Beispiel hatte ich kürzlich Kontakt mit einer renommierten Psychotherapeutin, die seit vielen Jahren in der Begutachtung in aufenthalts- und asylrechtlichen Verfahren aktiv ist. Ihr Gutachten wurde mit Hinweis auf die genannte rechtliche Regelung zurückgewiesen.

Was erwarten Sie vom Bundesverfassungsgericht?

Geflüchtete müssen vor Abschiebung geschützt werden, weil es oft um ihr Leben und ihre körperliche Unversehrtheit geht. Das schreibt Artikel 2 des Grundgesetzes vor. Wir hoffen, dass das Karlsruher Gericht es so auslegt: Wenn im Gesetz von Ärzten die Rede ist, müssen auch Psychotherapeuten damit gemeint sein. Eine Art Beweispflicht für Betroffene sollte es nicht geben, da sie in Verwaltungsverfahren sonst unüblich ist. Der erkrankten Person ist nicht zuzumuten, den Beweis für ihren Zustand selbst erbringen zu müssen. Das Gericht könnte diese Norm auch für verfassungswidrig erklären. Dann müsste die Beweispflicht wieder beim Amt liegen. Zusammen mit der GFF und der BAfF suchen wir Personen, denen die Abschiebung trotz schwerer Erkrankung droht. Wir können ihre Verfahren durch alle Instanzen bis zum Bundesverfassungsgericht bringen.

Wie werten Sie die politische Verantwortung?

Die ehemalige Bundesregierung von CDU/CSU und SPD hat dieses unsägliche Gesetz überhaupt erst geschaffen. Aus ihrer Begründung war herauszuhören, dass all dies missbräuchlich passieren würde: Geflüchtete kämen erst nach abgelehnten Asylverfahren mit solchen Attesten an, um so ihre Abschiebung zu verhindern oder zu verzögern. Tatsächlich war aber bei Verwaltungsgerichtsverfahren immer wieder zu erfahren, wie schwer eine posttraumatische Erkrankung sein kann. Die große Koalition interessierte das nicht. Von der neuen Ampelregierung hätten wir erwartet, dass – wenn sie schon nicht die ganze Gesetzgebung kippen will – sie wenigstens im Koalitionsvertrag festhält, dass psychotherapeutische Begutachtung gleichwertig zur ärztlichen gesehen wird. Wir hoffen, dass nachgebessert wird. Andernfalls muss es das Bundesverfassungsgericht klären.