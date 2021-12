Molotowcocktail

Seitdem Udo Hundebesitzer ist, macht er bei seinen Spaziergängen in Plauen Zufallsbekanntschaften, heute mit einer sympathischen »Querdenkerin« am »Wende«-Denkmal. »Ist der süß, wie alt ist denn der Kleine?« Udos Dackelwelpe Töffi ist erst drei Monate alt, hat aber schon eine vollständige Entwurmung und die ersten zwei von vier Impfungen hinter sich – gegen Hepatitis, Parvovirose, Staupe und Tollwut, was Udo auch berichtet und damit versehentlich das heutige Empörungs­thema Nummer eins anstößt: die Impfung. »Weißte Udo, ich glaub’ ja an die Sachsen«, bekennt Iris und schaut stolz auf das bronzene Denkmal. »Die Sachsen haben die SED-Diktatur zu Fall gebracht, die Sachsen werden auch die Coronadiktatur erledigen, da bin ich mir sicher, auf die ist Verlass!« Ihre Dogge schnuppert interessiert an Töffi und strullt sich dann literweise aus.

Plauen ist ein malerisches Städtchen, das sich zugute hält, 1989 mit der friedlichen Konterrevolution angefangen zu haben, und nicht Leipzig. Das erwähnte Denkmal sieht aus wie eine in Bronze verpackte Litfaßsäule (oben abgebrochen). Auf ihr werden die Protestkundgebungen vom 7. Oktober 1989 heroisiert. Seit 2010 ziert das Kunstwerk den »Tunnel«, einen zentralen Platz der Vogtlandmetropole. In weiser Voraussicht hat man die Säule auf einen steinernen Sockel gestellt, denn alles, was in Städten herumsteht, fungiert als Hundepissoir. Und Bronze nimmt Säure auf Dauer übel, zumindest farblich.

»Iris, dein Optimismus in allen Ehren«, antwortet Udo vorsichtig, »aber mit dem sowjetischen Staatschef und dem westlichen Kapital als Verbündeten war es damals kein allzu großes Kunststück, den SED-Staat zu stürzen, oder? Und heute? Wer sind heute die Verbündeten der Sachsen? Ein paar Hanseln von der AfD, einige von den Medien als Antisemiten diffamierte Ärzte und Anwälte und der IFI e. V. (Initiative freie Impfentscheidung). Die werden vom Kapital unter Ulk verbucht, fürchte ich.« Iris gefällt das nicht. »Komm, Wotan!« Sie zerrt ihre Dogge Richtung Schloss und verschwindet in der kalten Plauener Nacht. Unterdessen macht Töffi seinen ersten Draußensee, er hat was gelernt. »Willst du gar nicht wissen, wie mein Hund heißt?!« ruft Udo Iris hinterher. »Molotow! Nach ihm ist eine Bowle benannt!« Aber Iris zeigt ihm einen Vogel.

Molotowcocktail: Zwei Liter Orangensaft, zwei Flaschen trockenen Sekt, zwei Flaschen Wodka und zwei Flaschen Curaçao blau in ein geräumiges Gefäß geben, dazu jeweils eine Handvoll Ananas-, Kiwi- und Orangenstücke. (Bitte Kinder fernhalten, Farbe erinnert an Schlumpfeis).

Den Vierbeinern bei der Wahl ihrer Toiletten politische Motive zu unterstellen, ist natürlich abwegig. Und dennoch: Wenn sie sich politisch äußern könnten, wären sie in Maßen christlich (»Brot für die Welt, die Wurst bleibt hier«), auf jeden Fall grün und gegen Jäger (»Rettet den Wald, die Füchse erledigen wir«) und für freie Liebe (»Polygamie – jetzt oder nie!«), also kurz gesagt: carnivore Hippies. In welchem System das Waldbaden und Durcheinanderpimpern stattfindet, ist ihnen naturgemäß schnuppe.