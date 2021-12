»Geld ist die Mauer«

imago images/photothek »Wenn es nichs wird (und es wird nichts), muss einer der Duve sein: Freimut / Statt Sozialismus, das bleibt unsere Losung im Kampf« – B. K. Tragelehn (»Tante SPD«)

Lehnitz, heute Teil von Oranienburg im Nordwesten von Berlin, ist ein beschaulicher Ort. Vor der Haustür der See, rundherum Wald, nicht weit das KZ Sachsenhausen. Ein deutscher Flecken. Hier, in einem Einfamilienhaus, Teil einer Siedlung, die zu Beginn des Faschismus von Häftlingen errichtet wurde, kommen Mitte der 1950er Jahre die Dichter Heiner Müller und Bernd Klaus Tragelehn (kurz: B. K.) zusammen. Ebenfalls anwesend: Inge Müller, geborene Meyer, seit kurzem mit Heiner Müller verheiratet. Auch eine Dichterin, auch sie ein Mitglied des Lehnitzer Kreises, zu dem, je nachdem, wer die Geschichte erzählt, noch Wolf Biermann und Peter Hacks gehört haben sollen. Ob sie im folgenden Gedicht »Lehnitzer Elegie« (1957) anwesend ist, muss offen bleiben. Definitiv anwesend aber ist ein seit einem Jahr Abwesender, dessen Name nicht nur das Werk B. K. Tragelehns, sondern auch Heiner Müllers überstrahlt: Bertolt Brecht.

»Im Arbeitszimmer Gelächter: die 27. Lösung / Zäher Krieg mit der Wirklichkeit / Ihr herauszureißen Erkenntnis / Durchs offen stehende Fenster weht Wind / Bewegt den an die Wand gehefteten Zeitungsausschnitt / Photo der Maske des toten Lehrers.«

Groupies aus Sachsen

Der 1936 in Dresden geborene B. K. Tragelehn kam 1955 mit Brecht in Berührung. Wie so viele pilgerte er ins Allerheiligste, ins Berliner Ensemble, wo an den Proben teilnehmen konnte, wer Lust verspürte. Im Gegensatz zu Müller gelang es ihm, direkt bis zu Brecht vorzudringen. Tragelehn wurde Akademieschüler und erhielt ein Stipendium. Gemeinsam mit den heute längst verstorbenen Autoren und Regisseuren Peter Hacks, Heinz Kahlau, Günter Kunert, Erwin Strittmatter und Manfred Wekwerth zählt er somit zu den »Brecht-Zöglingen«. Die Nähe war nicht unproblematisch für einen jungen Autor, dessen Geschmack und Urteil sich erst herausbilden muss. »Wer Brecht persönlich kennengelernt hat, hatte Mühe den Schaden zu überwinden. Die meisten haben es nicht geschafft, Brecht war besser genießbar aus der Distanz«, urteilte der Lyriker Karl Mickel, auch der ein Sachse, rückblickend.¹

Die Brecht-Schule war in den späten 1950er Jahren schwer in Mode. Man ahmte nicht nur den radikalen Gestus und die kühle Dialektik des Meisters nach, Brecht war auch äußerlich ein Vorbild. Der Schriftsteller Günter de Bruyn, der Tragelehn und Mickel bei der Arbeitsgemeinschaft junger Autoren begegnete, erinnert sich in seiner Autobiographie neben der »an Brecht geschulten Intelligenz« auch an »Brechts Haarschnitt und Brechts Zigarre«.² Kurzum, Mickel und Tragelehn sahen aus wie Groupies. Bedeutender als solche Äußerlichkeiten, zu denen noch der von fern an Mao erinnernde Kleidungsstil kam, sind die formalen Spuren, die Brecht im Werk seiner Schüler hinterlassen hat: das Partizip Präsens, die betonten Enjambements wie überhaupt die reimlose Lyrik in unregelmäßigen Rhythmen, der gestische Brecht-Sound. Man nehme etwa einen Ausschnitt aus Tragelehns Gedicht »An K.« (1956):

»Auf kleine gefaltete Zettel aus schlechtem Papier / Kritzelst du sorgfältig hin und wieder / Gute Gedanken. Ohne Hoffnung auf Klarheit. / An den berühmten Ansichten zweifelnd, sagst du: / Das Sicherste ist nicht mehr sicher, warum / Sich festlegen? Und streichst das Geschriebene aus.«

Der intertextuelle Verweis auf Brechts »Lob der Dialektik« springt ebenso ins Auge wie das Partizip Präsens. Ein Brecht-Gedicht wie von der Stange. Schon der Meister selbst wusste, dass »das Klassische (…) ein Moment der Imitierbarkeit in sich (hat)«.³ Betont ist damit die Gefahr des Epigonentums, des Abgleitens in eine Art »dialektischen Manierismus«, wie der Literaturwissenschaftler Dennis Püllmann, der sich intensiv mit der Brecht-Schule der DDR befasst hat, treffend formuliert.⁴ Tragelehn ist nicht frei davon. Wo auch immer man die selbst in ihrer äußeren Anmutung an die Berliner und Frankfurter Brecht-Ausgabe erinnernden grauen Gedichtbände aufschlägt, die nun Tragelehns gesammeltes lyrisches Werk präsentieren, begegnen einem die Spuren des Augsburgers: Sei es, dass Tragelehn in Anlehnung an die »Buckower Elegien« »Dresdner«, »Lehnitzer«, »Klettwitzer«, »Petzower«, »Babelsberger«, »Berliner« und »Tübinger« Elegien schreibt oder den Brechtschen »Studien«-Sonetten (über Schillers »Die Glocke« und »Die Bürgschaft«) eine selbige über »Die Räuber« nachfolgen lässt (eine für Tragelehns sonst den strengen Formen absolut abgeneigtem Werk auffällige Ausnahme), sei es, dass er sich in den frühen Oden fast bis an die Grenze der Stimmimitation heranwagt, was, wie die »Ode an zwei Brötchen« zeigt, leicht ins Lächerliche kippen kann:

»Sättigende! Billige! 5 Pfg. das Stück. / Ihr vom Erlös der leeren Milchflaschen / Erschwinglichen! Ihr / In der rauhen Zeit vor Honorarempfang / Treuen! // Braune! Knusprige! Innen weiße und weiche. / Ihr, erhaltend / Zum Dichten den Dichter. // Euch zu loben, Bescheidene! Nützliche! / Vereinigen sich: / Darm, Gaumen, Brieftasche / Knurrend.«

Hoffnung und Zweifel

Nun ist die Übernahme von Brechtschen Zitaten und Motiven nichts Ungewöhnliches für die Autoren der Brecht-Schule, von denen nicht wenige als manische Intertexter bezeichnet werden können. Sie alle benutzen Brechts Werk als eine Art Ressource, eingedenk der vom Meister selbst vertretenen Materialästhetik. Wo aber andere wie Volker Braun das Material behutsam verwenden, eher den Gestus als den Sound imitieren, verfährt Tragelehn mitunter einfach wortgleich. Man kann das gut an dem Gedicht »Der Radwechsel« aus den »Buckower Elegien« nachvollziehen. Bei Brecht heißt es: »Ich sitze am Straßenhang. / Der Fahrer wechselt das Rad. / Ich bin nicht gern, wo ich herkomme. / Ich bin nicht gern, wo ich hinfahre. / Warum sehe ich den Radwechsel / mit Ungeduld?« In Brauns Gedicht »Beschäftigung« aus den frühen 1970er Jahren klingt die Brechtsche Frage nur an, auch wenn das Motiv des Verharrens in einer historischen Zwischenzeit deutlich ausgeführt ist: »Warum kalke ich meine Wände? / Ich will hier nicht wohnen bleiben. / Aber ich steiche streiche / Wieviel Tünche, -viel Kalk / Leimt mich, Kitt, fest. / Ich trete nur schwärzer / Aus dem weißen Grund.«⁵ Im Gegensatz zu Brecht tritt das Individuum stärker in den Vordergrund. Nichts mehr von Ungeduld, eher die Frage nach der persönlichen Haftung, der Verantwortung, die man sich auflädt, der Angst, steckenzubleiben. In Tragelehns Gedicht »Ausreisen« (1976) wird der Transit angesichts der beginnenden Ausreisewelle der Opposition und der Pattsituation der Blockkonfrontation zwischen Sozialismus und Imperialismus zur schmerzlichen Lebensgewissheit. Die zweite Strophe zitiert Brecht ganz offen: »Nach fünfzehn Jahren über die Grenze / Von Berlin nach Berlin / Wie die Bäume gewachsen sind / Das Geräusch der S-Bahn dasselbe / Damals heute hier da // Ich bin nicht gern wo ich her komme / Ich bin nicht gern wo ich hin fahre / Ich bin ungeduldig obwohl ich weiß / Ich werde nicht ankommen / Ich werde nicht umkehren // Hoffnung und Zweifel wechseln / Und wechseln / Die Giganten Auge in Auge / Bemüht sich nicht zu bewegen / Dauern // Status quo«.

In den 1970er Jahren sitzt die Zeit fest, es gibt kein Vor und kein Zurück. Der Kalte Krieg ist zum Stellungskrieg geworden. Die Alternative, der Sozialismus, hat sich verbraucht. War er je eine? Ausweislich des Gedichts »An K.« scheint sich das SED-Mitglied Tragelehn dessen schon im Jahr des Ungarnaufstands nicht mehr sicher gewesen zu sein: »Manchmal, auf Stunden, vergisst du die Anstrengung / Voll Schnaps träumst du vom Kommunismus. / Nüchtern studierst du voll Eifer, mit Misstraun / Parteibeschlüsse, Ministerreden, Klassikerzitate.« In einer »Sozialistische Geometrie« überschriebenen Xenie aus dieser Zeit heißt es: »Kann man den Mittelpunkt eines Kreises berechnen? Aber nein, denn / Der ist die Kreisleitung, die ganz unberechenbar ist.«

Nun, so unberechenbar auch wieder nicht, ließ sich als Faustregel aus den Erfahrungen der 1950er Jahre doch ableiten: Wer wider den Stachel löckt, bekommt Ärger. Weniger im Bereich der Kultur, mehr in der Politik, wie das Beispiel des Literaturwissenschaftlers und Philosophen Wolfgang Harich zeigt, der glaubte, er könne Walter Ulbricht absetzen, und 1957 zu einer zehnjährigen Haftstrafe verurteilt wurde. Tragelehn hat diese Erfahrung in der Xenie »Ungarische Rhapsodie auf Deutsch« festgehalten: »Es geht Just Harich zu, und wenn man noch lange Zögert und nicht bald / Jemanden einBlocht, ja dann – heiße ich Mayer ab jetzt.«⁶

Gleichwohl verfuhr Tragelehn nach der Devise »Nichts wird einem erlaubt. Man muss es sich selber erlauben« (»Produktionsbedingung«). Dass das im Zweifelsfall Ärger bedeutet und auch der Ärger in Sachen Kultur nicht eben angenehm ist, erfuhr Tragelehn wenige Wochen nach dem Bau der Mauer. Die von ihm verantwortete Uraufführung von Heiner Müllers Komödie »Die Umsiedlerin oder Das Leben auf dem Lande« wurde zum Skandal. Konterrevolutionäre seien am Werk, hieß es. Die Konsequenz: Heiner Müller flog aus dem Schriftstellerverband, Tragelehn aus der Partei.⁷ Auch seinen Job als Dramaturg am Theater in Senftenberg war er los. Statt dessen schickte man ihn zur Bewährung in die Produktion. Einen Winter lang stand er im Braunkohlentagebau Klettwitz in der Niederlausitz am Band. Es ist Tragelehns ganz persönlicher »Bitterfelder Weg«, eine Erfahrung, die er in den »Klettwitzer Elegien« verarbeitet hat, deren zentrale Frage lautet: »Aus diesem Regen in welche Traufe?« Das »Land der Griechen«, der Traum vom Kommunismus, scheint darin ganz verschüttet zu sein. Und doch findet sich dort die Rede vom »kommunistischen Frühling«, ist die Utopie nicht ganz unterm Kohlenstaub vergraben. So bleibt trotz aller Enttäuschungen doch Hoffnung. Das merkt man selbst den späten, nach der Jahrtausendwende verfassten Gedichten noch an.

Generationenerfahrung

Es scheint dies eine Generationenerfahrung der Brecht-Schüler zu sein, in die die Niederlage des deutschen Faschismus ein allgemeines Gefühl der Freiheit gepflanzt hat. 1995 hält Tragelehn in dem Gedicht »Das unvergessliche Jahr 1945« rückblickend fest: »Der Brand leuchtete wie ein Sonntag / Im Februar. Im Mai / War das Gras grün wie kein Gras / Der Himmel blau wie kein Himmel / Davor danach. / Ein Augenblick Freiheit / Ration für ein Leben.« Zehn Jahre früher formulierte er die nämliche Erfahrung in »Grundschule« etwas ausführlicher. Das Gedicht, das gewissermaßen den Ort der Dresdner Erstausbildung vor dem Eintritt in die Brecht-Schule markiert, sei hier in Gänze zitiert, auch weil es in einem starken Kontrast zur Jörg Friedrichschen Betrachtung des alliierten Luftkriegs steht:

»Die Vaterstadt wie find ich sie doch / Der Wind weht über die leeren Flächen / Zwischen den zu wenigen neu aufgebauten / Und wenigeren übrig gebliebenen Häusern. / Die Bomben unter denen im Keller das Kind / Das ich war gehockt hat ums Leben zitternd / Während die Einschläge näher rückten / Das Licht verlöschte, die Wände schwankten / Die Bomber flogen erleichtert nachhause / Und ich stieg heraus aus dem Keller an / Die Wand gedrückt weil Feuer tropfte schiss / Ins Gebüsch auf dem Platz und sah erleichtert / Die Stadt brennt. Achtjährig hatte ich / Zum ersten Mal ein Urteil. Sie gefiel mir. / Damit etwas kommt muss etwas gehen.«

Das zweifach verwendete Adverb zeigt die Haltung des Lyrischen Ichs an: »erleichtert« wie die Bomber. Das Kind fühlt wie der »Feind«. Der abschließende barocke Vers, der auf die brutale Dialektik der Geschichte verweist, stammt von Heiner Müller (aus dessen Anmerkung zu »Mauser«). Er bildet zusammen mit dem ersten Vers, einem Zitat aus Brechts Gedicht »Die Rückkehr«, eine Klammer. Brecht und Müller, das sind die Fixsterne am literarischen Firmament des B. K. Tragelehn. In ihre Sprache wird dieser Urmoment der Kindheit eingekleidet.

Der modernistische Flügel

Tragelehn hat die Entwicklung der Brecht-Schule später wie folgt beschrieben: »Sie müssen sich das vorstellen wie im 19. Jahrhundert nach Hegels Tod die Aufspaltung der Hegel-Schule: Auf der einen Seite die staatstragenden Preußen und auf der anderen die Linkshegelianer und weiter bis hin zu Marx. Genauso hat die Brecht-Schule sich gespalten.«⁸ Die Analogie ist etwas schief, fasst sie unter dem Label der Rechts-Brechtianer doch Personen wie Peter Hacks und Manfred Wekwerth zusammen, deren Ansichten kaum unterschiedlicher sein könnten. Sie mag als grobe Einteilung aber funktionieren, zumindest für die Beschreibung des linken, deutlich am avantgardistischen Brecht orientierten Flügels, also für Müller und Tragelehn.

Beide verfolgten seit den späten 1950er Jahren das gleiche Programm einer ästhetischen Modernisierung und eines – ihrem Verständnis nach – ungeschminkten Realismus, wobei der sieben Jahre ältere Müller deutlich die Rolle des Taktgebers besetzt. Er half, das epigonale »Sektierertum« zu überwinden, denn Müller hatte sich von Brecht bereits abgestoßen.⁹ Mit ihm öffnete sich für Tragelehn der Weg hin zu Shakespeare, von dem er später zahlreiche Stücke übersetzte. Neben den vielfältigen Spuren, die der Freund im lyrischen Werk Tragelehns hinterlassen hat – vom Müllerschen, bei Walter Benjamin entlehnten »Engel der Geschichte« bis zu den nazistischen Westberliner »Mörderwitwen« – und einigen formalen Auffälligkeiten wie dem fast vollständigen Wegfall der Interpunktion im Laufe der 1960er Jahre ist vor allem die Arbeit mit Müllers Theatertexten zu betonen, gilt Tragelehn doch als der Müller-Regisseur.

Als diese Arbeit in der DDR immer schwieriger wurde – der Regisseur war an einigen skandalumwitterten »Regietheater«-Inszenierungen beteiligt – ging Tragelehn 1979 in die Bundesrepublik, wo er an verschiedenen Bühnen arbeitete. Eine Publikation seiner Gedichte in der Reihe »Poesiealbum« war zwei Jahre zuvor aufgrund kulturpolitischer Einwände gescheitert. Sie erschienen schließlich 1982 unter dem Titel »NÖSPL« bei dem linken Frankfurter Verlag Stroemfeld/Roter Stern, wo 1996 eine zweite, erweitere Auflage herauskam, gefolgt von einer Sammlung von Xenien im Jahr 2000, in denen sich Tragelehn, ganz der literarischen Tradition gemäß, als kritischer Zeitgenosse präsentiert, etwa wenn er unter dem Titel »Namen und Adressen« (ein Verweis auf Brechts »Kriegsfibel«) in leicht dadaistischer Manier die rot-grüne Kriegsbeteiligung am Kosovo-Krieg angreift: »Schranzler Köder, Fischarping und Co., das ist die Besatzung / Neue Mitte der Ort, wo man die Bomber belädt.« Die vorliegende Ausgabe versammelt nun diese Texte, erweitert um neuere Gedichte (bis zum Jahr 2007) und einen Band mit Übersetzungen und Nachdichtungen, die Tragelehns intensive Beschäftigung mit englischsprachiger Literatur bezeugen und dem Leser weitere wichtige Einflüsse anzeigen: neben Shakespeare W. H. Auden und William Carlos Williams.

Die kein Land mehr sehen

Interessant ist zu sehen, wie sich der späte Tragelehn, der noch im Herbst 1989 in die DDR zurückkehrte, am Verschwinden des Sozialismus abarbeitet. Zwar weint er der DDR keine Tränen nach, muss aber doch eingestehen, dass sie ihn »dauern«, »die Roten, die kein Land mehr sehen« (»Die rote Insel«), weiß er doch, »Nacht hat uns eingefangen und für lange« (»Beim Wiederlesen der Buckower Elegien«). 1988 hat er in »Die Zeit und die Mauer« prophetisch festgehalten: »Der Wall steht nicht für die Ewigkeit / Sondern fällt irgendwann« und gleich schon das Gesetz des Kommenden verkündet: »Das Kapital ist schlauer / Geld ist die Mauer.« Nun rät er, als er seine in den 1970er Jahren verfassten Lenin-Gedichte (»Haltungen Ls«) neu abdrucken lässt, unter dem Vorspruch »Eingraben, dass nicht die Hunde / Ausgaben, dass / Wann / Was« zu Einkehr und Sammlung. Selbst dem vielgeschmähten Erich Honecker ruft er, als der 1992 in Untersuchungshaft genommen wird, mit Brechts »Fatzer« zu: »Tod den deutschen Okkupanten!« (»Zumutung«). Denn auch das gehört gewissermaßen zum »linken« Flügel der Brecht-Schule (zu dem eben auch die »staatstragenden Preußen« Baierl, Hacks und Wekwerth gehören, während sich andere wie Biermann und Kunert längst ins Lager der Konterrevolution verabschiedet haben): das Verhaftetsein in der Geschichte der Arbeiterbewegung und die Kritik des Kapitalismus. Wo die auf die Brechtianer folgende Dichtergeneration in alledem nur noch einen »roten Mist« erkennen will,¹⁰ hält Tragelehn trotz aller Skepsis am Fortschritt fest. Das macht ihn lesenswert.

