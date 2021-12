Abenteuer Platte

Im folgenden dokumentiert junge Welt in leicht gekürzter Fassung das Vorwort von Harald Kirschner. Wir danken Autor und Verlag für die freundliche Genehmigung zum Abdruck.

Viele glauben, der Plattenwohnungsbau sei eine DDR-Erfindung – dem ist natürlich nicht so. 1910 entstand in einem New Yorker Stadtteil der erste Plattenbau. Vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, als überall ein großer Wohnungsnotstand herrschte, entstanden Siedlungen in industrieller Wohnungsbauweise. Es musste schnell und kostengünstig gebaut werden. Alleine in Frankreich wurden in den Satellitenstädten fast zwei Millionen Wohnungen errichtet. Auch

in der Bundesrepublik entstanden etwa in Wolfsburg, im Berliner Märkischen Viertel oder in München-Neuperlach Plattenneubausiedlungen.

In der DDR und in anderen Ostblockstaaten war dieser Wohnungsbau der Großblockbauweise jedoch dominierender und prägte entscheidend die Stadtlandschaften. Von 1972 bis 1990 sollte im sogenannten Wohnungsbauprogramm der SED das Wohnungsproblem gelöst werden. In dieser Zeit entstanden in Berlin, Neubrandenburg, Halle, Rostock, Magdeburg, Karl-Marx-Stadt,

Leipzig und anderen Städten über zwei Millionen Plattenwohnungen.

Der Grundstein für den Leipziger Stadtteil Grünau wurde im Juni 1976 gelegt und endete 1988 mit 36.000 Wohnungen für 90.000 Bewohner in acht Wohnkomplexen, WKs genannt. Sie waren über mehrere Jahre auch gleichzeitig eine fortwährende Baustelle mit unfertigen Straßen, provisorischen Plattenwegen, Schlammlöchern und Erdhügeln. Bauen und Wohnen fanden parallel statt. Für die Grünauer war dieser teilweise chaotische Zustand mit vielen Unannehmlichkeiten und Problemen verbunden. Grünau wurde »Schlammhausen« genannt – vor jeder Wohnungstür standen die Gummistiefel.

Als ich 1981 mit meiner Familie nach Grünau zog, war ich selbst Betroffener und spürte als

Beteiligter die positiven wie negativen Zustände. Als Fotograf war ich Beobachtender. Die Bilder aus diesem zehnjährigen Langzeitprojekt sind das Resultat des persönlichen Erlebens und des Umgangs mit den Gegensätzen in diesem baulichen Umfeld.

Mein besonderes Interesse galt den Kindern und Jugendlichen. Sie waren auf ihrem Weg zur Schule und in ihrer Freizeit ständig mit dem Unfertigen konfrontiert. Es herrschte ein Mangel an Spielplätzen sowie an kulturellen und sportlichen Begegnungsstätten. Aber sie machten aus der Not eine Tugend. Das Gelände, jenes Konglomerat von Bauzustand und »trautem Heim«, wurde von den Kindern begeistert aufgenommen. Sie verstanden es, diesen Zustand für ein interessantes, phantasievolles, gemeinschaftliches und nicht immer ungefährliches Spiel zu nutzen. Baumaterial, Betonplatten, Baugeräte, Schutt und Schlamm waren ihre Begleiter auf diesem großen Abenteuerspielplatz.