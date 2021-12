Wie Kuba-Krise 1962

jW

Unter der Überschrift »Wir sind einem Krieg näher als je in den vergangenen Jahrzehnten« veröffentlicht Die Zeit ein ausführliches Interview mit dem Direktor des Moskauer Carnegie-Zentrums, Dmitri Trenin. Russische Originaltöne sind mit Ausnahme der vom Westen dotierten Krawallszene à la Alexander Nawalny aus deutschen Bürgermedien verschwunden, insofern handelt es sich um eine publizistische Rarität.

Trenin war von 1973 bis 1993 Angehöriger der sowjetischen beziehungsweise der russischen Armee und diente von 1978 bis 1983 in Potsdam als Verbindungsoffizier zu den Militärmissionen der Westalliierten auf dem Gebiet der DDR. Von 1985 bis 1991 war er Mitglied der sowjetischen Delegation bei den Gesprächen mit den USA über Atom- und Weltraumwaffen in Genf. Er lehrte an Hochschulen im In- und Ausland, seit 2008 ist er Direktor des 1994 gegründeten Carnegie-Zentrums Moskau, einer »Denkfabrik« für russische Politik. Sie ist Teil der in Washington sitzenden Carnegie-Stiftung für Frieden, die zusammen mit der Ford-Stiftung die Filiale finanziert. Die englischsprachige Wikipedia behauptet, mehrere Putin-Gegner hätten das Institut verlassen, als Trenin dessen Leitung übernahm.

Der Politikwissenschaftler begründet in der Zeit seine Warnung vor Krieg mit der Lagebeurteilung durch den Kreml. Der behaupte, »die Ukraine bereite eine große Provokation im Donbass vor, damit der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij mehr Unterstützung im Volk und die Ukraine mehr Hilfe vom Westen erhalte.«

Diese These hat für sich, dass Kiew das im Frühjahr schon einmal versucht hat. Allerdings soll es damals, meinen militärische Fachleute, zum Ausfall der Kommunikation in den ukrainischen Stäben gekommen sein. Ursache: die funkelektronische Kampfführung der russischen Streitkräfte. Von der erfuhr die Welt im Frühjahr 2014 nach dem US- und EU-gelenkten Putsch von Nationalisten und Faschisten in Kiew und dem Donbass-Aufstand dagegen. Die USA hatten am 9. April 2014 den Zerstörer »Cook« ins Schwarze Meer geschickt. Am 12. April tauchten in dessen Nähe russische Kampfflugzeuge auf, anschließend war das auf dem Schiff installierte hochmoderne Aegis-­Raketenabwehrsystem lahmgelegt, d. h. die Informations- und Funktechnik. Bekannt wurde, dass das Kriegsschiff sich sofort ins rumänische Constanta begab, wo 27 Mitglieder der Mannschaft ihre Entlassung beantragten. Begründung: Angst um ihr Leben.

Laut Trenin fürchtet Russland nun, bei einem zweiten Überfallversuch Kiews massiv intervenieren zu müssen, »woraufhin es mehr Sanktionen gegen Russland geben würde« (bei CNN und im ZDF war am Montag die Rede von der wirtschaftlichen »nuklearen Option«, d. h. das Abschneiden Russlands vom internationalen Zahlungsverkehr). Trenin hebt aber Militärisches hervor: In Moskau fürchte man, dass sich die Ukraine »in einen unsinkbaren Flugzeugträger« verwandeln könnte, auf dem – so eine Aussage Wladimir Putins – Raketen stationiert werden könnten, »die Moskau in wenigen Minuten erreichen«. Das erinnere, so Trenin, an die Einschätzung John F. Kennedys 1962, als die Sowjetunion Atomraketen auf Kuba stationierte: »Aus Sicht der russischen Führung kann es ein Kuba-Moment werden.«

Das klingt plausibel. Seit 20 Jahren, seit ihrer Kündigung des ABM-Vertrages, sind die USA mit wechselnden Begründungen (Iran, DVRK) dabei, in Europa nahe zu Russland Raketenabwehrsysteme zu stationieren. Inzwischen räumen sie ein, dass die auch als Angriffswaffen genutzt werden können.

Mehr ist nicht nötig, um zu wissen, wer Politik am Rande des Krieges betreibt und nun auch aus Sicht Trenins aufs Ganze geht. Russland hat gute Gründe, sich zu wappnen.