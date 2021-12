»Tod durch den Strang«

dpa - Bildfunk Adolf Eichmann vor dem Jerusalemer Bezirksgericht (o. D.)

Der Name Adolf Eichmann wird für immer mit dem größten Völkermord, der von deutschem Boden ausging, dem Holocaust, verbunden sein. Er gilt als einer der Hauptorganisatoren bei der Durchführung des Massenmordes an den europäischen Juden.

Eichmann wurde 1906 in Solingen geboren und entstammte einer kinderreichen kleinbürgerlichen Familie. Seine Ausbildungszeit verlief wenig erfolgreich. Bereits das Gymnasium in Linz verließ er ohne Abschluss, auch eine spätere Ausbildung zum Mechaniker brach er ab, so dass er sich als Verkäufer und Vertreter für verschiedene Firmen durchschlug. Noch vor der Machtübertragung an Adolf Hitler trat er der NSDAP bei und versuchte fortan im Dienste der Nazis Karriere zu machen. Seit 1934 war Eichmann beim SD, dem Sicherheitsdienst der SS, tätig. Ab Mitte 1935 gehörte er dem dort gerade erst geschaffenen sogenannten Judenreferat an. 1938/39 war er in Wien und Prag eingesetzt und an beiden Orten bereits mit der systematischen Organisation der Vertreibung jüdischer Bürgerinnen und Bürger befasst.

»Spediteur des Todes«

Zu Beginn des Jahres 1940 kehrte er in das Berliner Reichssicherheitshauptamt zurück und übernahm als SS-Obersturmbannführer ab Mitte 1941 die Leitung des für die Deportation europäischer Juden zuständigen Referats. Da in seinen Aufgabenbereich auch die Organisation des Transportes zu den Vernichtungslagern in Auschwitz-Birkenau, Sobibor oder Majdanek gehörte, wurde Eichmann oft als »Spediteur des Todes« bezeichnet. Seine Vorgehensweise entsprach der eines typischen deutschen Bürokraten, der jegliches Mitgefühl mit dem Schicksal seiner Opfer vermissen ließ. Auch aus späteren Äußerungen von Eichmann wissen wir, dass er zu jener Sorte Befehlsempfänger zählte, die ohne jegliche Skrupel widerspruchslos die ihnen erteilten Weisungen umsetzen. Allerdings wirkte er nicht nur als »Schreibtischtäter«, verbürgt ist auch, dass er einige Tatorte, unter anderem das KZ Auschwitz, besuchte, um sich selbst ein Bild von den massenhaften Tötungen zu machen. Auch an der berüchtigten Wannseekonferenz, die am 20. Januar 1942 stattfand und die sogenannte Endlösung der Judenfrage zum Inhalt hatte, nahm Eichmann teil.

Nach der Zerschlagung des Hitlerfaschismus geriet Eichmann zwar zunächst in Gefangenschaft, konnte aber schließlich einige Jahre unter falschem Namen untertauchen. 1950 wanderte er über die sogenannte Rattenlinie nach Argentinien aus und lebte und arbeitete dort unter dem falschen Namen Ricardo Klément. Hier spürte ihn der israelische Geheimdienst Mossad auf und entführte ihn im Mai 1960 nach Israel mit dem Ziel, ihn dort vor Gericht zu stellen.

Heute wissen wir, dass sein Ergreifen maßgeblich dadurch ermöglicht wurde, dass der zu dieser Zeit in Hessen tätige Generalstaatsanwalt Fritz Bauer Hinweise auf den Aufenthalt Eichmanns erhalten hatte und diese Kenntnisse an den Mossad weitergab. Die in der Bundesrepublik zu Adolf Eichmann existenten Geheimdienstakten wurden bis zu einer vor zehn Jahren mit gerichtlicher Hilfe erzwungenen Freigabe unter Verschluss gehalten. Obwohl man seit 1952 Kenntnis vom Aufenthalt Eichmanns hatte, bestand kein Interesse an der Strafverfolgung gegen ihn. Auch Fritz Bauer musste die Erfahrung machen, dass in seinem näheren und weiteren Umfeld ebenfalls nichts unternommen wurde, um Eichmanns habhaft zu werden. Bauers stille Aktivitäten in die gegenteilige Richtung, die erst lange nach seinem Tod bekannt wurden, verdienen deshalb größten Respekt, zumal im Fall des Bekanntwerdens seine eigene Existenz gefährdet gewesen wäre. Die Bundesrepublik hatte auch deshalb kein Interesse an Eichmann, weil der frühere Kommentator der Nürnberger Rassegesetze, Hans Maria Globke, in jenen Jahren als Staatssekretär des damaligen Bundeskanzlers Konrad Adenauer fungierte und als dessen »graue Eminenz« galt. Durch eine Strafverfolgung von Eichmann wäre zu befürchten gewesen, dass Globke, an dem Adenauer trotz der erhobenen Vorwürfe festhielt, noch viel stärker in den Blickpunkt der Öffentlichkeit geraten wäre. Der israelische Staat legte ebenfalls Wert darauf, Globke aus den Geschehnissen herauszuhalten. Die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und Israel befanden sich seit 1960 auf gutem Wege, nachdem es zu einem Treffen zwischen Konrad Adenauer und David Ben-Gurion gekommen war. Dabei spielten ganz sicher wirtschaftliche und finanzielle Aspekte eine Rolle.

Globke rausgehalten

Als sich abzeichnete, dass der DDR-Rechtsanwalt Friedrich Karl Kaul beabsichtigte, als Nebenklagevertreter für Hinterbliebene von Opfern des Holocaust an dem geplanten Prozess gegen Eichmann teilzunehmen, witterte man sowohl in Bonn als auch in Jerusalem die Gefahr, dass Globke doch noch zu einem Thema im Prozess werden könnte. Nach Gesprächen Kauls mit dem damaligen israelischen Justizminister Pinchas Rosen und dem Generalstaatsanwalt Gideon Hausner, die diesen Eindruck verstärkten, behalf sich der israelische Staat damit, dass er kurzerhand durch entsprechende Gesetzesregelung die Nebenklage abschaffte. Damit war Rechtsanwalt Kaul die unmittelbare Mitwirkung an dem Verfahren versagt. Er nahm fortan als Prozessbeobachter der DDR teil und veröffentlichte später dazu ein Buch. Während seines Aufenthalts in Israel wurde am 29. Juni 1961 in sein Zimmer im King David Hotel eingebrochen, und es wurden Dokumente entwendet. Der Vertraute Adenauers, Rolf Vogel, agierte dabei zusammen mit dem Bild-Reporter Frank Lynder, einem Schwager Axel Cäsar Springers. Das Diebesgut gelangte schließlich als Diplomatengepäck in die Hände des BND. Es sollte damit verhindert werden, dass Personen des öffentlichen Lebens der BRD mit Nazivergangenheit, im Zusammenhang mit dem Prozess ins Gespräch kamen.

Im April 1961 begann der Prozess gegen Eichmann, der bis zur Urteilsverkündung am 15. Dezember desselben Jahres andauerte. Das Gericht erkannte auf »Tod durch den Strang«. Die hiergegen gerichtete Revision seiner Verteidigung wurde am 9. Februar 1962 abgelehnt, ebenfalls die für ihn eingereichten Gnadengesuche. Am 1. Juni 1962 wurde das Urteil gegen Adolf Eichmann vollstreckt.