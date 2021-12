Nachschlag: Mit Sicherheitsabstand

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB Piktogramm am Hauptbahnhof in Leipzig

Als Journalist mit den »Coronaexperten« der AfD zu sprechen ist so eine Sache. Leidvolle Erfahrungen musste in dieser Woche bereits Phoenix-Reporter Erhard Scherfer machen, der einer zunehmend ungehaltenen Alice Weidel gegenüberstand. Sie hatte sogar eine vermeintliche Erhebung des Statistischen Bundesamts zur Zahl der ungeimpften Menschen auf Intensivstationen erfunden, um ihrer Argumentation Gewicht zu verleihen. Die Behörde dementierte danach, diese Daten überhaupt zu erfassen. An der Strippe bei Radiomann Christoph Heinemann war nun ihr Stellvertreter in der Fraktion, Sebastian Münzenmaier. Der Sicherheitsabstand per Telefon ist wohl anzuraten bei einem wegen Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung Verurteilten. Münzenmaier versuchte zunächst, Heinemanns Fragen als Polemik abzutun, dann wurde er zunehmend fahrig und überhitzte schließlich, als er nicht von der Leine gelassen wurde. Angesprochen auf seine Chefin, blieb nur noch der Rückzug: »Offensichtlich hat sich Doktor Weidel geirrt.« (mme)