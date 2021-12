Ohne Refugium

picture alliance / Heritage Images | Fine Art Images Transzendentale Obdachlosigkeit? Im technischen Zeitalter muss die Philosophie den Platz von Technik in der Dialektik der Natur bestimmen und ihren Einsatz als Mittel der Profitmehrung kritisieren. Solcherart befreit gelingen mit ihr dereinst auch Sprünge ins Sonnensystem (Sowjetisches Filmplakat »Reise zum Mars«)

Am 11. Dezember 2011 verstarb Hans Heinz Holz in seinem Haus im Tessin. In Erinnerung an den marxistischen Philosophen und Universalgelehrten, der jW viele Jahre hindurch als Autor eng verbunden war, veröffentlichen wir im folgenden einen Beitrag von Martin Küpper, der zur Zeit an einer Biographie über Holz arbeitet. (jW)

Das Jahr 1960 war eines der technischen Superlative. Mit einem Tiefsee-U-Boot tauchte der Ozeanograph Jacques Piccard knapp elf Kilometer tief. Dem Physiker Theodore Maiman gelang es, mit einem Rubinlaser erstmals Laserlicht zu erzeugen. Die Raumfahrtprogramme der USA und der Sowjetunion liefen auf Hochtouren. Stefan Heym vermerkte 1959 in »Das kosmische Zeitalter«: »Die Physiker und Ingenieure haben die Initiative an sich gerissen.« Und weiter: »Wir werden eine Maschine bauen, die ihre Berechnungen mit einer Geschwindigkeit von einer Million Operationen in der Sekunde durchführen wird! Wir werden zwei Kontinente durch ein einziges großes Verbundnetz vereinen! Wir werden die Probleme der Energiebeschaffung für alle Zukunft lösen! Wir werden einen ganz neuen Typ Arbeiter schaffen – den Ingenieur-Arbeiter. Wir werden den Kommunismus bauen!« Der Optimismus ist nicht ungebrochen. Es bestehe die Gefahr, dass sich zwischen Technik und Geist eine Kluft auftue, denn die »Schriftsteller arbeiten zu langsam«.¹

1960 war auch das Jahr, in dem der junge Philosoph Hans Heinz Holz eine Einladung für die Teilnahme an einem Ausschuss des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) zum Thema »Philosophie und Technik« erhielt. Das ist bemerkenswert, denn Holz hatte zu diesem Zeitpunkt nichts zu Fragen der Technikphilosophie publiziert, sondern vornehmlich über den französischen Existentialismus, über Leibniz und Sprachphilosophie. Seine Bemühungen um einen Doktortitel waren in Mainz und in Leipzig vorerst gescheitert, und als Kommunist war er dem repressiven Klima der BRD ausgesetzt und ging im selben Jahr in die Schweiz. Es war vermutlich der Philosoph Paul Wilpert, der auf Holz wegen eines Vortrags über Thomas von Aquin aufmerksam geworden war.² Holz blieb dem Ausschuss treu und arbeitete kontinuierlich bis 1990 mit.

Werbung für Fortschritt

Der 1856 gegründete VDI beschäftigte sich bereits im 19. Jahrhundert mit technikphilosophischen Fragen, denn die »Arbeit des Technikers, Ingenieurs und Technikwissenschaftlers wirft erstens weltanschauliche, erkenntnistheoretische, methodologische, historische und ethische Probleme auf, die es zwecks weiterer erfolgreicher Arbeit auf diesem Gebiet zu lösen gilt. ›Technikphilosophie‹ entstand zweitens etwa zu einer Zeit, da der Ingenieur verstärkt versuchte, als Ingenieur gesellschaftliche Anerkennung zu finden.«³

Der hochtechnisierte Zweite Weltkrieg stimulierte in der westlichen Welt das Bedürfnis der Ingenieure, Rechenschaft über die eigene Praxis abzulegen. Es ging weniger darum, einzelne technische Mittel und ihre Folgen ethisch abzuwägen. Die Reflexion zielte auf das Verhältnis des Menschen zur Welt insgesamt. In der zweiten Fassung von »Das Leben des Galilei«, die unmittelbar nach den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki entstand, lässt Bertolt Brecht seinen Galilei, »akademisch die Hände über den Bauch gefaltet«, räsonieren: »Wenn Wissenschaftler, eingeschüchtert durch selbstsüchtige Machthaber, sich damit begnügen, Wissen um des Wissens willen aufzuhäufen, kann die Wissenschaft zum Krüppel gemacht werden (…). Ihr mögt mit der Zeit alles entdecken, was es zu entdecken gibt, und euer Fortschritt wird doch nur ein Fortschreiten von der Menschheit weg sein.«⁴

Der VDI versuchte mit dem Ausschuss »Philosophie und Technik« ein wissenschaftliches Forum zu schaffen, bei dem Ingenieure und Philosophen über das Verhältnis der Technik zur Gesellschaft mehrmals im Jahr miteinander ins Gespräch kommen sollten. Von Mitte der 1950er bis Ende der 1960er Jahre dominierten Definitionsversuche das diskursive Geschehen. Kann man Technik als »ein reales Sein aus Ideen durch finale Gestaltung« (Friedrich Dessauer) definieren? Oder vielmehr als »die Betätigung der Schöpferkraft des Menschen, die im Rahmen der Naturgesetze und im Dienste menschlicher Daseinsbewältigung eine bestimmte Wirklichkeit in und neben der Naturwirklichkeit schafft« (Paul Wilpert)? Sind hierbei die Rolle technischer Systeme, ihre Konstruktion und ihre Funktionen ausreichend berücksichtigt? Von diesen allgemeinen Fragen ausgehend sollte dann geklärt werden, wie Technik und Ökonomie zusammenhängen. 1960 verband der VDI damit das Ziel, die Frage, ob Technik per se gut oder schlecht sei, zu unterlaufen, »damit nicht viele Vorwürfe an die Technik gerichtet werden, die eigentlich der Wirtschaft gelten«.⁵ Die Ingenieure wollten sich mit Argumenten gegen eine latente Technikfeindlichkeit, die v. a. im deutschen Kleinbürgertum grassierte, ausrüsten und öffentlichkeitswirksam für den technischen Fortschritt werben, den sie von einer ungebremsten kapitalorientierten Verwertung abschirmen wollten.

Holz begleitete diesen Prozess bis zum Ende der 1960er Jahre nicht durch eigene, konzeptionelle Überlegungen. Das nimmt nicht wunder, denn eine marxistische Untersuchung der Technik gewann erst im Laufe der 60er Jahre im deutschsprachigen Raum an Fahrt. Holz berichtete zunächst in Tageszeitungen von Tagungen des Ausschusses.⁶ Nach einiger Zeit schimmerten jedoch erste Bemühungen durch, in diesem bürgerlich geprägten Umfeld marxistische Akzente zu setzen, etwa wenn er eine »marxistische Kritik der Bewusstseinsformen« gegen Technikpessimisten einforderte und Technik als vermittelndes Moment in einem »Reflexionsverhältnis« begriff, »in dem der Mensch der Natur als dem Spiegel gegenübersteht, der ihm sein eigenes Bild zurückwirft«.⁷ Diese publizistische Praxis behielt er stets bei. Als er in den 1970er und 1980er Jahren mit einer eigenständigen Position in die Debatten eingriff, veröffentlichte er seine technikphilosophischen Überlegungen – leicht angepasst an das jeweilige Format – auch als Zeitungs-, Zeitschriften- und Rundfunkbeiträge. Damit trug er einerseits zur Dominanz des VDI-Diskurses in der deutschen Technikphilosophie bei. Zum anderen erhöhte er den Druck nach innen, da an marxistischen Positionen nicht mehr vorbeiphilosophiert werden konnte.

Holz schuf keine eigenständige Theorie des Technischen. Vielmehr äußerte er sich in einer Reihe von Essays zu philosophischen Problemen der Technik, ihrer gesellschaftlichen Verflechtung, ihrem Zusammenhang mit gesellschaftlichen Werten und zur Natur. Den ersten Aufschlag bildete 1969 ein Gespräch mit dem Schweizer Zoologen Adolf Portmann über die Folgen der technischen Entwicklung im Bayerischen Rundfunk.⁸ Holz gibt zu bedenken, dass Technik das Potential zur Demokratisierung besitze, wenn ihre gesellschaftlichen Verwendungsbedingungen nicht mehr privatwirtschaftlicher Natur seien. Es komme weniger darauf an, die technische Entwicklung zu kontrollieren, vielmehr müssten – und hier greift er zentrale Forderungen des DGB zur Mitbestimmung in den 1960er Jahren auf – die Entscheidungsbefugnisse in die Hände der Belegschaften der zentralen Produktionsbereiche im Sinne einer Rätedemokratie gelegt werden. Das ziele darauf ab, die Macht der herrschenden Klasse letztlich zu brechen und anstelle dessen eine institutionell abgesicherte Transparenz und Kontrolle der technisch relevanten Vorgänge herzustellen. Die Überführung in Gemeineigentum müsse zudem kulturrevolutionär flankiert werden, indem zu kritischem Bewusstsein in Hinblick auf die Probleme des Allgemeinwohls bereits im Schulalter erzogen werden sollte.

Neue Mythologie

Holz wandte sich gegen zwei in der Technikphilosophie tradierte Positionen, die sich um das Problem des sogenannten Sachzwanges der Technik drehten. Einerseits argumentierte er gegen die kulturpessimistische Sichtweise, die davon ausging, dass, indem Technik sich ausbreite, dem Menschen durch »Sachzwänge« Entscheidungsspielräume und Möglichkeiten seiner Selbstverwirklichung geraubt würden. Die Position hatte zwar eine kritische Spitze, weil ihre Vertreter die Entfremdung von komplexen Produktionssystemen kritisierten. Sie verschmelze aber – so Holz – ununterscheidbar die kapitalistischen Verwertungsbedingungen mit der stofflichen Seite von Technik. Eine progressive Handlungsperspektive, die sie als Moment einer umfassenden Produktivkraftsteigerung verstehe, würde dadurch verbaut. »Es kommt dann nur zu der vielstimmig erhobenen Klage um die ›Enthumanisierung der Welt‹, den ›Verlust menschlicher Lebensqualitäten‹, die ›Verdinglichung der menschlichen Beziehungen‹. Woher aber der Maßstab genommen wird, an dem die ›Menschenwürdigkeit‹ von Verhältnissen abgelesen werden kann, bleibt zumeist ungeklärt.«⁹

Zum anderen attackierte er Apologeten technokratischer Gesellschaftsmodelle, die in der universellen technischen Entwicklung den zu begrüßenden Schicksalsweg der Gattung sahen. Der Soziologe Helmut Schelsky erlangte z. B. in den 1950er Jahren Berühmtheit mit seinem Vorschlag eines »technischen Staates«. In diesem gebieten nicht Menschen über Menschen, sondern die von der Technik ausgehenden Sachzwänge. Und da Technik keiner Legitimation und politischen Organisation bedarf, sei auch mit der Politik Schluss. Technik müsse nur noch optimiert werden. Holz kommentiert: »Unversehens ist aus der (sich in Mythologien ausdrückenden) Unterwerfung des Menschen unter Naturgewalten die (sich in Technologien ausdrückende) Subordination des Menschen unter das System der Apparate geworden.«¹⁰

Die Vorstellungen vom Sachzwangcharakter der Technik wurden seitens der Philosophen, die in den VDI-Zusammenhang eingebunden waren, scharf angegriffen. Klaus Tuchel, zeitweise Geschäftsführer des Ausschusses, kritisierte, dass die Herrschaft des Sachzwangs »eine Zweckbehauptung derer« sei, »die sich nicht in die Karten schauen lassen wollen«.¹¹ Technik solle mehr als fortschrittsorientiertes, den Menschen von der Bürde der Arbeit befreiendes Mittelsystem begriffen werden. Diese Funktion gelte es gegen die Gelüste der Ökonomen zu verteidigen. Konflikte zwischen Technik und Ökonomie seien zwar unvermeidbar, sollten jedoch durch Institutionen wie den VDI ausgeglichen werden. Einer Widerspruchsdialektik von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen wurde eine Absage erteilt, vielmehr Gesellschaft als reparaturfähige Maschinerie aufgefasst. Denn verschiedene technische Systeme integrieren – so die Position – spezifische, der Technik vorgeordnete Werte in sich. Will man also andere Werte stärken, um Konflikte abzubauen, muss alternative Technik gefördert werden.

Holz machte dagegen geltend, dass die Gesellschaft »eine Totalität aus einer so großen Zahl von Gliedern und Strukturrelationen« sei, »dass sie als ein nach Art technischer Apparate funktionierendes System nicht konstruiert werden kann«.¹² Um nicht dem »technologischen Schein« zu erliegen, schlug er vor, die Wechselwirkung von Technik mit dem System der Bedürfnisse zu analysieren. Als technische Sachzwänge können materiell-stoffliche Bedingungen, wie sie durch die Praxis und die Wissenschaften zur Kenntnis gebracht werden, zählen. Das Technische am Bagger ist aber nicht nur das Material, aus dem er gefertigt wurde, sondern die Struktur seiner Teile und ihrer Wirkungsweise, die vom Menschen zweckmäßig ausgerichtet und in Gang gesetzt wird. Insofern Technik also systematisches Moment der Beherrschung der Natur durch den Menschen sei, sei sie seiner Zwecksetzung unterworfen, um etwa als Entlastung zu wirken. Diese »anthropologischen Zwecke konstituieren sich realiter im System der Bedürfnisse und ihrer Befriedigung«. Aber das Bedürfnissystem sei weder überhistorisch noch sei es »das System der technischen Mittel, sondern das der ökonomischen Organisation«.¹³ Technik ist also nicht auf die Mittel-Zweck-Relation zu beschränken, sondern als integriertes Moment der gesellschaftlichen Reproduktionsweise zu erfassen. Damit sind Mittel, Verfahren, Zwecke usw. niemals ein für allemal festgeschrieben oder der gesellschaftlichen Praxis enthoben, sondern als Gegenstände historischer Auseinandersetzung variabel in den Grenzen objektiver und subjektiver Möglichkeiten. Die Probleme der Technik werden hauptsächlich nicht in der Technik gelöst, sondern in ihrer historisch bedingten Anwendung. Umgekehrt kann keine Rede davon sein, dass Technik gesellschaftliche Problemlagen auflösen könne.

Orientierung für Ingenieure

Um den Ingenieuren eine Orientierung geben zu können, unterbreiteten die Technikphilosophen des VDI 1975 den Vorschlag, »eine in Richtlinienform abgefasste Wegweisung zur Technikbewertung unter individual- und sozialethischen Aspekten«¹⁴ zu entwerfen. Richtlinien dieser Art haben keinen verpflichtenden Charakter, können aber, wenn Gesetze, Verordnungen oder Gerichtsurteile sie einbeziehen, Verbindlichkeit generieren. Die Richtlinie sollte die Klärung der Begriffe der Technikbewertung, die Reichweite ethischer Gebote und einen Zielkatalog umfassen. Gestützt werden sollte das durch Forschungen zum Verhältnis von Normen und gesellschaftlichen Zwecken, historischen Formen der Technikbewertung und dem Einfluss von Technik auf gesellschaftliche Wertsysteme. Nur ein kleiner Teil der Forschung konnte finanziert und realisiert werden. Dennoch kamen bis 1990 54 Arbeitssitzungen zustande, z. T. in Holz’ Haus in Sant’Abbondio in der Schweiz. Zahlreiche Publikationen zeigten den Stand der Debatte an. Nicht nur, dass neben Holz Teilnehmer wie Günter Ropohl, Alois Huning, Friedrich Rapp und Hans Sachsse mitunter diametral entgegengesetzte Positionen vertraten. Auch andere Gliederungen des VDI wie der Ausschuss »Industrielle Systemtechnik« und Vertreter von BMW, Telefunken u. a., versuchten die Leitlinie zu torpedieren bzw. zu verhindern. Als Holz 1977 seine Thesen über Werte und Bedürfnisse vorstellte, »befürchtet« der Ingenieur Klaus Dibbern in der Diskussion, dass »bei Realisierung der Gedanken von Holz ein totalitäres, freiheits- und fortschrittsfeindliches universelles Wertsystem die Verantwortungsbereitschaft und persönliche Freiheit untergrabe.«¹⁵

Holz hatte angesichts der gewünschten Wirksamkeit der Richtlinie deutlich gemacht, dass die gesellschaftlichen Aktivitäten der Individuen einen normativen, systematischen Rahmen haben und dessen Legitimation auf objektiven Werten basiere. Wer verkaufsoffene Sonntage in der Weihnachtszeit während einer Pandemie zulässt, muss die Möglichkeit der weiteren Ansteckung von Menschen in Rechnung stellen. Wertpräferenzen, die in Entscheidungen eingehen, sind nach Holz objektiv. Sie verweisen auf historisch gewachsene Bedürfnissysteme von gesellschaftlich modifizierten Lebensbedürfnissen. Für den Kapitalismus bedeutet das: Da »die Verwertung des Kapitals und daher die Kreation von Mehrwert, ohne Rücksicht auf den Arbeiter, die treibende Seele der kapitalistischen Produktion ist«¹⁶, stehen alle anderen in einer komplexen, kapitalistischen Gesellschaft vorhandenen Werte im Bann der Mehrwertproduktion. Es sei daher nicht ausreichend, wenn – in einem ersten Entwurf der Richtlinie – Werte als Ordnungsinstanzen für erstrebenswerte Ziele definiert werden. Es sei »ein unfruchtbarer Zirkel, sagen zu wollen, erstrebenswert sei etwas, weil es wertvoll ist, und wertvoll, weil es erstrebenswert ist.«¹⁷ Das lasse nämlich die Tür offen für eine hinreichend unbestimmte Wertpluralität, die einer Anarchie der Zwecke gleichkomme. Diese verschmiere den Widerspruch zwischen der rasanten Technikentwicklung und ihrer profitorientierten Einhegung sowie ihren sozialen Auswirkungen.

Weil Technik sich also für denjenigen, der sie einsetzt, lohnen muss, ist das Schicksal von Produzent und Natur, lediglich Mittel des Profits zu sein. Mit wachsendem Verschleiß der Produktivkraft der Arbeit und der Natur im globalen Maßstab geraten aber Lebensqualität und Umweltschutz als Werte in den Fokus der technischen Intelligenz. Wie dieser Widerspruch artikuliert und ausgehandelt wird, zeige, wie es um die »Entscheidungsgründe für die Rangfolge von Präferenzen« bestellt ist. Werte sind also nichts rein individuelles oder »der« Gesellschaft inhärentes. Sie sind Produkt gesellschaftlicher Praxis. An die Kommunisten gerichtet fordert Holz deshalb die Analyse der sozialen Genese der Wertsysteme, und »je konkreter solche Untersuchungen sind«, desto realitätsgesättigter sind sie und damit »Ausgangsbasis politischer Diskussionen mit den Angehörigen der technischen Intelligenz«.¹⁸

Die 1990 nach heftigen Streitereien verabschiedete fünfteilige Richtlinie 3780 war schließlich ein Kompromiss. Statt verbindlicher Maxime solle sie für »alle Verantwortlichen und Betroffenen in Wissenschaft, Gesellschaft und Politik« das »Problembewusstsein für die Gestaltbarkeit der Technik fördern«.¹⁹ Technik sei variables Moment in Mittel-Ziel-Relationen. Die (außer-)technischen Werte seien Folge von Bewertungsakten, die in einem sozialen Kontext stehen, da sie mit Bedürfnissen, Interessen und Normen verbunden seien, was durch ein »Werte-Oktogon« dargestellt wird. Die Richtlinie wandte sich gegen eine Ideologie der Sachzwänge, egal, ob unter apologetischem oder verteufelndem Vorzeichen und warb für eine »technologische Aufklärung« (Günter Ropohl) in der gesamten Bevölkerung. Diesen Anspruch erfüllte die Richtlinie, die im Jahr 2000 modifiziert wurde. Sie war Ausgangspunkt weiterer Richtlinien, konkreter Technikfolgenabschätzungen und fand v. a. in der universitären Lehre Verwendung.

Durch Planung beherrschen

Das Ziel von Holz’ Argumentation lief immer wieder darauf hinaus, das Verhältnis von Geschichte und Technik unter dem Gesichtspunkt zu analysieren, »an dem die Konsequenz einer Änderung der institutionellen Struktur unseres auf Ausbeutung der Ressourcen angelegten Naturverhältnissen sich aufdrängt«.²⁰ Die Diskussion um das Wertproblem der Technik beschränkte sich für Holz nicht auf den diskursiven und politischen Kontext im VDI. Ihm ging es darum, den Platz von Technik in der Dialektik der Natur zu bestimmen. So ist technischer Fortschritt nicht die Idee, billiger und schneller zu produzieren. Technischer Fortschritt ist eine soziale Kategorie. Sie umfasst für Holz die fortlaufende Ermittlung und Befriedigung vergesellschafteter menschlicher Bedürfnisse. Er zielt zudem auf die Erweiterung von Naturkenntnissen und die Überwindung von entfremdeten naturgesellschaftlichen Verhältnissen, indem vom Profitzwang befreite Arbeitsformen verallgemeinert, die Arbeit somit vom »Mittel der Selbsterhaltung« zum »rationell und mit vermindertem Kraftaufwand zu regelnden (…) Selbstzweck«²¹ umgeformt wird.

Erst unter diesen Voraussetzungen seien verantwortungsbewusste Entscheidungen für den Einsatz dieser oder jener Technik zu treffen. Wenn also zwischen dem Wissen um die Risiken von Nanotechnologien und ihrer industriellen Entwicklung eine tiefe Kluft besteht, bedarf es einer institutionellen Struktur, die klärt, »warum wir diese Möglichkeit wollen und jene nicht, und was wir nach ihrer Verwirklichung damit anfangen wollen«.²² Technikfolgenabschätzung dürfe sich nicht auf Technik beschränken: »Wir dürfen nicht nur einen partiellen Zweck im Auge haben, sondern müssen die Verknüpfungen der Zwecke und der Lebensbedingungen erwägen.« Das ist nur möglich, wenn wir Natur als Gesamtzusammenhang begreifen und den Stoffwechsel mit der Natur »durch Planung beherrschen lernen, erst dann beherrschen wir uns selbst, und erst dann werden wir die Natur aus sich selbst heraus in einem ›natürlichen‹ Reflexionsverhältnis (…) nicht mehr unterwerfen, ausbeuten und schädigen, sondern in ihr und mit ihr in Einklang leben«.²³ Die vielerorts geforderte, teilweise links drapierte Ausrichtung des Imperialismus auf die Umwelt kann die Naturkrise nur modifizieren. Nur in freier Assoziation ist es möglich, eine Produktion zu bilden, in der die gesellschaftlich verallgemeinerte Technik anhand der ökologischen Relevanz ihrer Schaffung und Verwendung mit ihrem Gebrauchswert synthetisiert werden kann.

